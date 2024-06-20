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Локомотив Москва
 
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Арсенал Тула
Прогнозы 57
Локомотив Москва 89.5% (51)
X 8.8% (5)
Арсенал Тула 1.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Локомотив Москва
Арсенал Тула

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

14 матчей

57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Среднее время на гол

57
70

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.71

Среднее время на гол

57
126

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.57
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

57
90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0
Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0
Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июня 2024, осталось 2 дня 8 часов 4 минуты.



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    • Прогнозы 57
    Локомотив Москва 89.5% (51)
    X 8.8% (5)
    Арсенал Тула 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Арсенал Тула онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Арсенал Тула

    Исход игры
    Локомотив Москва
    89.5% (51)
    Ничья
    8.8% (5)
    Арсенал Тула
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.86% (29)
    Меньше
    43.14% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    62.75% (32)
    Нет
    37.25% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    40.4% (23)
    2:0 Локомотив Москва
    21.1% (12)
    1:0 Локомотив Москва
    12.3% (7)
    1:1 Ничья
    5.3% (3)
    3:2 Локомотив Москва
    3.5% (2)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
    3:1 Локомотив Москва
    3.5% (2)
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