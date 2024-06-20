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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Локомотив Москва
Арсенал Тула
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
14 матчей
57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.57
1.29
Среднее время на гол
57
70
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
0.71
Среднее время на гол
57
126
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.57
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
Среднее время на гол
57
90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0
Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0
Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Арсенал Тула
Исход игры
Локомотив Москва
89.5% (51)
Ничья
8.8% (5)
Арсенал Тула
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.86% (29)
Меньше
43.14% (22)
Обе команды забьют
Да
62.75% (32)
Нет
37.25% (19)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
40.4% (23)
2:0 Локомотив Москва
21.1% (12)
1:0 Локомотив Москва
12.3% (7)
1:1 Ничья
5.3% (3)
3:2 Локомотив Москва
3.5% (2)
2:2 Ничья
3.5% (2)
3:1 Локомотив Москва
3.5% (2)
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