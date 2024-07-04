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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 14.
Ред Булл Брагантино
3:1
Конец матча
Атлетико Гойаненсе
0'
1:0
6' Гол
Линкольн
8' Желтая карточка
Энрике Педру
19' Желтая карточка
Магиньо
2:0
20' Гол
Helio Junio
2:1
29' Гол
Фернандо Луис
32' Желтая карточка
Helio Junio
39' Желтая карточка
Guilherme Romao
3:1
45' Гол
Линкольн
80' Желтая карточка
Mateo Zuleta
90'+4
1
Швенгбер
Клейтон
45
Nathan
Mendes
14
Энрике
Педру
II
36
Кандидо
Луан
29
Капишаба
Жуниньо
5
Да
Силва
Джадсом
8
Эвангелиста
Лукас
10
Линкольн
II
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
30
Henry
Mosquera
1
Роналдо
2
Магиньо
3
Martins
Adriano
4
Alix
6
Guilherme
Romao
5
Lucas
Kal
8
Gabriel
Baralhas
7
Рони
10
Shaylon
11
Фернандо
Луис
IV
9
Emiliano
Rodriguez
Ред Булл Брагантино
4-3-3
Атлетико Гойаненсе
4-5-1

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Атлетико Гойаненсе

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:1
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СB
1:1
СB
3:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
0:1
СB
0:1
БСБ
1:0
БСБ
2:1
БСБ
2:0
БСБ
0:1
СB
2:2
СB
3:1

Голы

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.89
0.78

Среднее время на гол

47
115

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.67

Среднее время на гол

81
135

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.5
0.72

Тотал матчей

2.5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

60
124

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 5 0.36
Саша Эдуардо 2 0.14
Рамирес Эрик II 2 0.14
Витиньо Витор V 2 0.14
Эвангелиста Лукас 2 0.14
Линкольн II 2 0.14
Фернандес Матеус 1 0.07
Энрике Педру II 1 0.07
Ignacio Laquintana 1 0.07
Борбас Тиаго 1 0.07
Кандидо Луан 1 (1) 0.07
Густавиньо 0 0
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 4 0.29
Guilherme Romao 1 0.07
Shaylon 1 (1) 0.07
Вагнер Лав 1 0.07
Luiz Felipe III 1 0.07
Gabriel Baralhas 1 0.07
Derek 1 0.07
Mateo Zuleta 1 0.07
Роналдо 0 0
Магиньо 0 0
Lucas Kal 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витиньо Витор V 4 0
Nathan Mendes 4 0
Да Силва Джадсом 2 1
Рамирес Эрик II 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Кандидо Луан 3 0
Helio Junio 3 0
Henry Mosquera 3 0
Саша Эдуардо 1 1
Pedro Caixinha 1 1
Эвангелиста Лукас 2 0
Борбас Тиаго 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Линкольн II 1 0
Швенгбер Клейтон 1 0
Сантос Эдуардо 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Кунья Лукас 1 0
Мендес Дуглас 1 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 5 0
Энрике Педру II 4 0
Guilherme Romao 4 0
Магиньо 2 1
Luiz Felipe III 2 1
Martins Adriano 3 0
Gabriel Baralhas 3 0
Роналдо 1 1
Gabriel Barros 1 1
Alix 1 1
Рони 2 0
Фернандо Луис IV 2 0
Shaylon 2 0
Bruno Tubarao 2 0
Alejo Cruz Techera 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Max 1 0
Emiliano Rodriguez 1 0
Lucas Kal 1 0
Ранжел Педро 1 0
Derek 1 0
Mateo Zuleta 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Атлетико Гойаненсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
3
Ред Булл Брагантино
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Атлетико Гойаненсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

6
2
Ред Булл Брагантино
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Атлетико Гойаненсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

12
7
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
4
33%
1
14%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
3
43%
2
25%
16-30
2
29%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Забито

20
11
13 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
6
30%
2
18%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
4
20%
1
9%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
1
5%
4
36%
61-75
2
10%
2
18%
76-90

Пропущено

16
20
11 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
6%
2
10%
1-15
5
31%
3
15%
16-30
5
31%
5
25%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
1
6%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1
Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2
Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Атлетико Гойаненсе

Точный счет

2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:1
5 раз 36%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Атлетико Гойаненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
3
11
1
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 14 9 3 2 26 - 14 30
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 8 3 3 23 - 14 27
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 8 2 3 18 - 9 26
4.
Байя
 13 7 3 3 21 - 16 24
5.
Сан-Паулу
 14 7 3 4 22 - 16 24
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 6 4 4 17 - 12 22
7.
Ред Булл Брагантино
 14 6 4 4 20 - 16 22
8.
Крузейро
 13 6 2 5 16 - 17 20
9.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 13 - 14 20
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 10 - 8 18
11.
Атлетико Минейро
 13 4 6 3 20 - 20 18
12.
Крисьюма
 12 4 4 4 19 - 19 16
13.
Жувентуде
 12 4 4 4 15 - 17 16
14.
Васко да Гама
 14 4 2 8 15 - 25 14
15.
Куяба
 14 3 4 7 15 - 19 13
16.
Витория
 13 3 3 7 14 - 20 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 5 7 12 - 19 11
18.
Гремио
 11 3 1 7 8 - 12 10
19.
Коринтианс
 13 1 6 6 9 - 15 9
20.
Флуминенсе
 13 1 3 9 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
3.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
4.
Фламенго
 6 5 0 1 10 - 6 15
5.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
6.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 2 1 12 - 5 14
8.
Васко да Гама
 8 4 2 2 12 - 14 14
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 1 2 9 - 5 13
11.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 10 - 6 13
12.
Гремио
 6 3 0 3 5 - 5 9
13.
Крисьюма
 7 2 3 2 10 - 12 9
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
15.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
16.
Витория
 7 2 1 4 9 - 12 7
17.
Атлетико Минейро
 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 7 1 3 3 8 - 10 6
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 4 2 2 12 - 9 14
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Сан-Паулу
 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 3 1 2 5 - 4 10
7.
Атлетико Гойаненсе
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Атлетико Паранаэнсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
9.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
10.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 3 3 8 - 9 6
12.
Байя
 7 1 3 3 10 - 13 6
13.
Витория
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Крузейро
 8 1 2 5 4 - 13 5
16.
Жувентуде
 6 0 2 4 6 - 14 2
17.
Коринтианс
 7 0 2 5 3 - 11 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
20.
Флуминенсе
 6 0 0 6 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 6 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 6
Ред Булл Брагантино Helio Junio 5 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Энрике Бруно 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Генри Москера сделал результативную передачу.
  • 45'
    Элио Джунио сделал результативную передачу.
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