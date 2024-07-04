Тур: 14.
3:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолЛинкольн
8' Желтая карточкаЭнрике Педру
19' Желтая карточкаМагиньо
2:0
20' ГолHelio Junio
2:1
29' ГолФернандо Луис
32' Желтая карточкаHelio Junio
39' Желтая карточкаGuilherme Romao
3:1
45' ГолЛинкольн
80' Желтая карточкаMateo Zuleta
90'+4
Ход матча
6'
1:0
8'
19'
20'
2:0
29'
2:1
32'
39'
45'
3:1
46'
68'
69'
78'
80'
Прогноз на матч от Liveresult
36
Кандидо
Луан
10
Линкольн
II
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
1
Роналдо
2
Магиньо
4
Alix
7
Рони
10
Shaylon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
-
-
21 _Talisson
-
-
32 Riquelme
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
4 AlixЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 РониПолузащитник
-
10 ShaylonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ранжел ПедроВратарь
-
15 МаркауЗащитник
- Защитник
-
-
21 Max
-
20 Derek
-
19 Mateo Zuleta
-
-
17 Randerson
-
-
-
Главный тренер: Anderson Gomes
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Атлетико Гойаненсе
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.89
0.78
Среднее время на гол
47
115
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.67
Среднее время на гол
81
135
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.5
0.72
Тотал матчей
2.5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
60
124
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|5
|0.36
|Саша Эдуардо
|2
|0.14
|Рамирес Эрик II
|2
|0.14
|Витиньо Витор V
|2
|0.14
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.14
|Линкольн II
|2
|0.14
|Фернандес Матеус
|1
|0.07
|Энрике Педру II
|1
|0.07
|Ignacio Laquintana
|1
|0.07
|Борбас Тиаго
|1
|0.07
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.07
|Густавиньо
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|4
|0.29
|Guilherme Romao
|1
|0.07
|Shaylon
|1 (1)
|0.07
|Вагнер Лав
|1
|0.07
|Luiz Felipe III
|1
|0.07
|Gabriel Baralhas
|1
|0.07
|Derek
|1
|0.07
|Mateo Zuleta
|1
|0.07
|Роналдо
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Lucas Kal
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Витор V
|4
|0
|Nathan Mendes
|4
|0
|Да Силва Джадсом
|2
|1
|Рамирес Эрик II
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Кандидо Луан
|3
|0
|Helio Junio
|3
|0
|Henry Mosquera
|3
|0
|Саша Эдуардо
|1
|1
|Pedro Caixinha
|1
|1
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Линкольн II
|1
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|0
|Сантос Эдуардо
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Кунья Лукас
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|5
|0
|Энрике Педру II
|4
|0
|Guilherme Romao
|4
|0
|Магиньо
|2
|1
|Luiz Felipe III
|2
|1
|Martins Adriano
|3
|0
|Gabriel Baralhas
|3
|0
|Роналдо
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Alix
|1
|1
|Рони
|2
|0
|Фернандо Луис IV
|2
|0
|Shaylon
|2
|0
|Bruno Tubarao
|2
|0
|Alejo Cruz Techera
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Max
|1
|0
|Emiliano Rodriguez
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Ранжел Педро
|1
|0
|Derek
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Атлетико Гойаненсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
3
Ред Булл Брагантино
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Атлетико Гойаненсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
6
2
Ред Булл Брагантино
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Атлетико Гойаненсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
12
7
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
4
33%
1
14%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
3
43%
2
25%
16-30
2
29%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
9
12
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Забито
20
11
13 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
6
30%
2
18%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
4
20%
1
9%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
1
5%
4
36%
61-75
2
10%
2
18%
76-90
Пропущено
16
20
11 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
6%
2
10%
1-15
5
31%
3
15%
16-30
5
31%
5
25%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
1
6%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1
Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2
Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Атлетико Гойаненсе
Точный счет
2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:1
5 раз 36%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Атлетико Гойаненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
95
68
311
113
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|6 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|6
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|5 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Энрике Бруно
|5 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6