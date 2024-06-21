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Спартак Москва
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 59
Спартак Москва 94.9% (56)
X 5.1% (3)
Торпедо Москва 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Спартак Москва
Торпедо Москва

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
3:2
ТМК
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ММ(
0:3

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.43
1.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
57

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0
Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1
Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2024, осталось 2 дня 5 часов 27 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 59
    Спартак Москва 94.9% (56)
    X 5.1% (3)
    Торпедо Москва 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Торпедо Москва

    Исход игры
    Спартак Москва
    95.2% (60)
    Ничья
    4.8% (3)
    Торпедо Москва
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.02% (36)
    Меньше
    38.98% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    55.93% (33)
    Нет
    44.07% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    38.1% (24)
    2:0 Спартак Москва
    22.2% (14)
    1:0 Спартак Москва
    11.1% (7)
    3:1 Спартак Москва
    7.9% (5)
    3:0 Спартак Москва
    6.3% (4)
    1:1 Ничья
    3.2% (2)
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