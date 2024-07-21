Первый тайм

13' Черникову не дали спокойно выйти со своей половины поля защитники "Ахмата". В итоге удар по ноге игроку "Краснодара" прилетел. Мяч у "быков" останется.

12' Ковачев получил слева передачу от партнера, попытался прострелить, но попал в защитника. Далее от ноги игрока "Ахмата" сфера выкатилась за пределы поля.

11' Агаларов в борьбе сумел зацепить по ногам оппонентам. Судейский корпус свистит и в этот раз. Нарушение правил имело место быть.

9' Нет, пенальти не будет, но штрафной удар готовят игроки "Ахмата". Пробивают в итоге в "стенку" грозненцы. Ковачев пробивал. Там, как мне кажется, и вовсе в своего игрока он попал.

8' А тут тоже фола не было? Нет, все-таки фиксирует рефери нарушение со стороны Са. Тот толкнул соперника на газон, после чего увидел перед собой "горчичник". Но рефери видел, что нарушение правил было до штрафной.

7' Активно играет "Ахмат" на первых минутах. Команда не позволяет "Краснодару" бегать в атаку, постоянно держа под давлением оборонительные редуты "быков".