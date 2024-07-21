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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Ахмат
0:0
Первый тайм: 14'
Краснодар
0'
7' Желтая карточка
Батчи Жоау
13' Желтая карточка
Козлов Данила
13' Желтая карточка

Ход матча

7'
 
Батчи Жоау
13'
 
Козлов Данила
13'
 
Прогнозы 152
Ахмат 11.2% (17)
X 32.9% (50)
Краснодар 55.9% (85)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ахмат
Ничья
Краснодар
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
88
Шелия
Гиорги
95
Адамов
Арсен
75
Гандри
Надер
5
Шатара
Милош
55
Тодорович
Дарко
8
Богосавац
Мирослав
23
Швец
Антон
18
Камилов
Владислав
98
Ковачев
Светослав
10
Садулаев
Лечи
9
Агаларов
Гамид
1
Агкацев
Станислав
31
Кайо
Панталеао
3
Тормена
Витор
4
Коста
Диего
11
Батчи
Жоау
88
Кривцов
Никита
10
Сперцян
Эдуард
53
Черников
Александр
8
Козлов
Данила
Сергеевич
19
Смолов
Фёдор
7
Виктор
Са
Ахмат
3-4-2-1
Краснодар
4-3-3

История личных встреч

Ахмат
Краснодар

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

30 матчей

36.7%
16.7%
46.6%
11 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

14
21

Голов в среднем за матч

0.93
1.4

Среднее время на гол

96
64

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.13

Среднее время на гол

54
79

Всего голов

39
38

Голов в среднем за матч

1.3
1.27

Тотал матчей

2.5
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25

Среднее время на гол

69
71

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3
Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2
Краснодар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0
Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Химки
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Краснодар
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ахмат
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Спартак Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ахмат
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Химки
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Факел
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Акрон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рубин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Краснодар
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Краснодар
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Крылья Советов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Рубин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ростов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ахмат
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химки
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Локомотив Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Спартак Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 2
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 (1)
Акрон Бакаев Солтмурад 1 (1)
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 1 (1)
Факел Марков Евгений 1
Весь список

Топ нарушителей
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Москва Фомин Даниил 1
Факел Квеквескири Ираклий 1
Акрон Палиенко Максим 1
Ростов Комличенко Николай 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    13'
    Черникову не дали спокойно выйти со своей половины поля защитники "Ахмата". В итоге удар по ноге игроку "Краснодара" прилетел. Мяч у "быков" останется. 
  • 12'
    Ковачев получил слева передачу от партнера, попытался прострелить, но попал в защитника. Далее от ноги игрока "Ахмата" сфера выкатилась за пределы поля. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Агаларов в борьбе сумел зацепить по ногам оппонентам. Судейский корпус свистит и в этот раз. Нарушение правил имело место быть.
  • 9'
    Нет, пенальти не будет, но штрафной удар готовят игроки "Ахмата". Пробивают в итоге в "стенку" грозненцы. Ковачев пробивал. Там, как мне кажется, и вовсе в своего игрока он попал. 
  • Желтая карточка
    8'
    А тут тоже фола не было? Нет, все-таки фиксирует рефери нарушение со стороны Са. Тот толкнул соперника на газон, после чего увидел перед собой "горчичник". Но рефери видел, что нарушение правил было до штрафной. 
  • 7'
    Активно играет "Ахмат" на первых минутах. Команда не позволяет "Краснодару" бегать в атаку, постоянно держа под давлением оборонительные редуты "быков". 
  • Угловой
    6'
    "Ахмат" сейчас заработал угловой на правом краю. Последовал навес в район 11-метровой отметки, откуда Шатара нанес удар по рамке соперника, но направил мяч рядом со стойкой. 
  • Офсайд
    5'
    Сперцян получил передачу пяткой от партнера. В итоге распорядиться ситуацией ему не удалось. Рефери поднял флажок, зафиксировав офсайд. 
  • 4'
    Кайо отдал на Батчи, который с правого края подавал мяч в штрафную соперника - мяч приземлился в руки голкиперу, который сумел на выходе уверенно сработать по позиции. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Садулаев сейчас в борьбе с соперником завалился на газон. Рефери тут же отреагировал на эпизод, но фол определил в обратную сторону. 
  • 2'
    Футболисты "Ахмата" сегодня вышли на поле в зелено-белых цветах, в то время, как игроки "Краснодара" предстали перед нами в светло-сером обмундировании. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Грозном! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • 13'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Козлов Данила Сергеевич получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Батчи Жоау получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Краснодар.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ахмат 0:0 Краснодар

Исход игры
Ахмат
10.6% (17)
Ничья
31.9% (51)
Краснодар
57.5% (92)
Тотал 2.5
Больше
55.46% (66)
Меньше
44.54% (53)
Обе команды забьют
Да
86.55% (103)
Нет
13.45% (16)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
31.3% (50)
1:1 Ничья
23.8% (38)
0:1 Краснодар
5.6% (9)
2:2 Ничья
3.1% (5)
2:1 Ахмат
3.1% (5)
1:3 Краснодар
2.5% (4)
0:2 Краснодар
1.9% (3)
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Ахмат
Краснодар
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