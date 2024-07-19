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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 61
Ахмат 13.1% (8)
X 26.2% (16)
Краснодар 60.7% (37)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Краснодар
3.50
3.60
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История личных встреч

Ахмат
Краснодар

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

30 матчей

36.7%
16.7%
46.6%
11 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

14
21

Голов в среднем за матч

0.93
1.4

Среднее время на гол

96
64

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.13

Среднее время на гол

54
79

Всего голов

39
38

Голов в среднем за матч

1.3
1.27

Тотал матчей

2.5
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25

Среднее время на гол

69
71

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3
Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2
Краснодар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0
Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4
Команда И В Н П Г О
1.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2024, осталось 2 дня 9 часов 54 минуты.



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    • Прогнозы 61
    Ахмат 13.1% (8)
    X 26.2% (16)
    Краснодар 60.7% (37)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Краснодар
    3.50
    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Краснодар

    Исход игры
    Ахмат
    12.3% (8)
    Ничья
    26.2% (17)
    Краснодар
    61.5% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (36)
    Меньше
    35.71% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    89.29% (50)
    Нет
    10.71% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    44.6% (29)
    1:1 Ничья
    23.1% (15)
    1:3 Краснодар
    4.6% (3)
    0:1 Краснодар
    4.6% (3)
    2:1 Ахмат
    3.1% (2)
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