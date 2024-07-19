Тур: 1. Стадион: Ахмат-Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ахмат
Краснодар
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
30 матчей
36.7%
16.7%
46.6%
11 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
21
Голов в среднем за матч
0.93
1.4
Среднее время на гол
96
64
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.13
Среднее время на гол
54
79
Всего голов
39
38
Голов в среднем за матч
1.3
1.27
Тотал матчей
2.5
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
Среднее время на гол
69
71
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3
Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2
Краснодар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0
Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4
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Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат - Краснодар
Исход игры
Ахмат
12.3% (8)
Ничья
26.2% (17)
Краснодар
61.5% (40)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (36)
Меньше
35.71% (20)
Обе команды забьют
Да
89.29% (50)
Нет
10.71% (6)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
44.6% (29)
1:1 Ничья
23.1% (15)
1:3 Краснодар
4.6% (3)
0:1 Краснодар
4.6% (3)
2:1 Ахмат
3.1% (2)
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