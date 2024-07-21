Тур: 1. Стадион: Арена Химки.
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Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
96 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 ОриньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Волков ЗахарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артига Франк
- Основной состав
-
27 Волк ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
54 Кирш ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Биджиев Хасанби
История личных встреч
Химки
Динамо Махачкала
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0
Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0
Динамо Махачкала
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0
Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|2
|Локомотив Москва
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1 (1)
|Акрон
|Бакаев Солтмурад
|1 (1)
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|1 (1)
|Факел
|Марков Евгений
|1
|Факел
|Брызгалов Сергей
|1 1
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|1
|Факел
|Квеквескири Ираклий
|1
|Акрон
|Палиенко Максим
|1
|Ростов
|Комличенко Николай
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Химки - Динамо Махачкала
Исход игры
Химки
71.5% (103)
Ничья
18.8% (27)
Динамо Махачкала
9.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
36.97% (44)
Меньше
63.03% (75)
Обе команды забьют
Да
52.1% (62)
Нет
47.9% (57)
Популярный счёт
1:0 Химки
29.2% (42)
2:1 Химки
27.1% (39)
1:1 Ничья
12.5% (18)
2:0 Химки
6.9% (10)
0:1 Динамо Махачкала
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:2 Динамо Махачкала
1.4% (2)
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