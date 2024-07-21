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Тур: 1. Стадион: .
Химки
 
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Динамо Махачкала
Прогнозы 143
Химки 72% (103)
X 18.9% (27)
Динамо Махачкала 9.1% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Динамо Махачкала
3.20
3.30
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Химки
Динамо Махачкала

История личных встреч

Химки
Динамо Махачкала

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
1:0
МПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0
Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0
Динамо Махачкала
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0
Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Химки
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Краснодар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Спартак Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Факел
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Акрон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Рубин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Краснодар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Химки
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Крылья Советов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Рубин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Краснодар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Химки
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ростов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Локомотив Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Спартак Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 2
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 (1)
Акрон Бакаев Солтмурад 1 (1)
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 1 (1)
Факел Марков Евгений 1
Весь список

Топ нарушителей
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Москва Фомин Даниил 1
Факел Квеквескири Ираклий 1
Акрон Палиенко Максим 1
Ростов Комличенко Николай 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2024, осталось 27 минут.



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    • Прогнозы 143
    Химки 72% (103)
    X 18.9% (27)
    Динамо Махачкала 9.1% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Динамо Махачкала
    3.20
    3.30
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    3.77
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки - Динамо Махачкала

    Исход игры
    Химки
    71.5% (103)
    Ничья
    18.8% (27)
    Динамо Махачкала
    9.7% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.97% (44)
    Меньше
    63.03% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    52.1% (62)
    Нет
    47.9% (57)
    Популярный счёт
    1:0 Химки
    29.2% (42)
    2:1 Химки
    27.1% (39)
    1:1 Ничья
    12.5% (18)
    2:0 Химки
    6.9% (10)
    0:1 Динамо Махачкала
    2.1% (3)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
    1:2 Динамо Махачкала
    1.4% (2)
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