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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Оренбург
0:0
Первый тайм: 7'
Спартак Москва
0'
Прогнозы 217
Оренбург 9.7% (21)
X 13.4% (29)
Спартак Москва 77% (167)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Оренбург
Ничья
Спартак Москва
3.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Сысуев
Николай
6
Горбани
Мохаммад
22
Перес
Матиас
87
Прохин
Данила
81
Сидоров
Максим
14
Михайлов
Ярослав
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
7
Гюрлюк
Эмирджан
80
Марин
Джимми
12
Малых
Андрей
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
98
Максименко
Александр
18
Умяров
Наиль
6
Бабич
Срджан
23
Чернов
Никита
47
Зобнин
Роман
97
Денисов
Даниил
77
Бонгонда
Тео
82
Хлусевич
Даниил
19
Медина
Хесус
7
Соболев
Александр
Сергеевич
28
Зорин
Даниил
Оренбург
4-3-3
Спартак Москва
4-4-2

История личных встреч

Оренбург
Спартак Москва

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

7.7%
69.2%
23.1%
1 победа 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
К
3:1
К
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ТМК
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.33

Среднее время на гол

78
67

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.77
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

50
78

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3
Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1
Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Оренбург
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химки
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Краснодар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Оренбург
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Факел
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Акрон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Рубин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Краснодар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химки
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Крылья Советов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Рубин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Краснодар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химки
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ростов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оренбург
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Локомотив Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 2
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 (1)
Акрон Бакаев Солтмурад 1 (1)
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 1 (1)
Факел Марков Евгений 1
Весь список

Топ нарушителей
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Москва Фомин Даниил 1
Факел Квеквескири Ираклий 1
Акрон Палиенко Максим 1
Ростов Комличенко Николай 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    6'
    Первый угловой сейчас подали футболисты "Оренбурга", но после навеса с фланга дело до удара довести не смогли игроки команды хозяев.
  • 4'
    Хороший старт в нашем матче. Каким-то чудом Мансилья не сумел переправить сферу в ворота. А ведь все карты и козыри, как казалось, были у него в рукаве. 
  • Опасный момент
    3'
    МОМЕНТИЩЕ! Едва не забивает Мансилья! Обрезался "Спартак" на половине поля соперника. Вышел на рандеву с голкипером, пробил мимо него, но в цель не попал!
  • 2'
    Футболисты "Оренбурга" вышли на футбольное пле в синих цветах, а игроки "Спартака" предстали перед нами в красно-белом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встрече в Оренбурге! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • «Спартак» в прошлом сезоне в чемпионате России сумел занять пятую строчку. Команда заполучила в свой актив 50 очков. В межсезонье «красно-белые» сыграли пять товарищеских матчей, и не проиграла ни в одном из матчей в основное время. После неудачи в матче против «Динамо» в серии 11-метровых ударов (1:2 СП), «Спартак» сумел одолеть в очной встрече «Насаф» (3:0). А до этого момента столичный клуб одолел «Уфу» (1:0).
  • «Оренбург» в прошлом сезоне сражался за выживание. Команда пришла к финишу на 12-й строчке, сумев заполучить в свой актив 31 балл. Отрыв от зоны переходных матчей составил всего 1 балл. В межсезонье «газовики» провели всего две товарищеских встречи. Команда проиграла в очном матче «Кечиоренгюджю» со счетом 0:1, после чего смогла одолеть в последнем поединке «Сумгаит», переиграв противника с результатом 2:1.
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 28.3% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Оренбург 0:0 Спартак Москва

Исход игры
Оренбург
10% (22)
Ничья
13.2% (29)
Спартак Москва
76.7% (168)
Тотал 2.5
Больше
61.34% (73)
Меньше
38.66% (46)
Обе команды забьют
Да
73.11% (87)
Нет
26.89% (32)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
28.3% (62)
0:1 Спартак Москва
7.8% (17)
1:1 Ничья
6.8% (15)
0:2 Спартак Москва
5% (11)
1:3 Спартак Москва
2.3% (5)
2:1 Оренбург
1.4% (3)
2:2 Ничья
0.9% (2)
0:0 Ничья
0.9% (2)
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Оренбург
Спартак Москва
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