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«Спартак» в прошлом сезоне в чемпионате России сумел занять пятую строчку. Команда заполучила в свой актив 50 очков. В межсезонье «красно-белые» сыграли пять товарищеских матчей, и не проиграла ни в одном из матчей в основное время. После неудачи в матче против «Динамо» в серии 11-метровых ударов (1:2 СП), «Спартак» сумел одолеть в очной встрече «Насаф» (3:0). А до этого момента столичный клуб одолел «Уфу» (1:0).