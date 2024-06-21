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Краснодар
 
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Кубань

История личных встреч

Краснодар
Кубань

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
3:0
К
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.13

Среднее время на гол

63
80

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
1.29

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.53
1.2

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

58
75

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1
Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1
Кубань
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Волгарь - Кубань 2:0 Кубань - Химки 0:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Енисей - Кубань 2:0
Кубань - Ленинградец 0:2 Кубань - Нефтехимик 1:1 Алания - Кубань 3:0 Акрон - Кубань 6:0 Кубань - КАМАЗ 1:2 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 Родина Москва - Кубань 1:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Кубань - Шинник 0:2 Тюмень - Кубань 1:2 Кубань - Локомотив Ташкент 0:3 Сокол - Кубань 1:3 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Тюмень - Кубань 3:0 Ленинградец - Кубань 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Кубань от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июня 2024, осталось 1 день 23 часа 48 минут.



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