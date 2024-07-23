Тур: 2. Стадион: Арена Тун.
3:4
Конец матча
0'
1:0
4' ГолЭль-Вафи Айман
18' Желтая карточкаСёюнджю Чаглар
29' Желтая карточкаЭль-Вафи Айман
1:1
45' ПенальтиДжеко Эдин
45' Желтая карточкаТадич Душан
1:2
46' ГолДжеко Эдин
59' Желтая карточкаПападопулос Антониос
2:2
64' ГолБислими Уран
2:3
67' ГолДжеко Эдин
69' Желтая карточкаБоттани Маттиа
70' Желтая карточкаОстерволде Джейден
71' Желтая карточкаГргич Анто
2:4
74' ГолКадыоглу Ферди
77' Желтая карточкаДзанотти Маттиа
3:4
90' ГолВаленсуэла Мильтон
90'+5
Ход матча
4'
1:0
18'
29'
45'
1:1
45'
46'
1:2
64'
2:2
67'
69'
71'
74'
2:4
77'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
25
Бислими
Уран
20
Думбия
Усман
33
Крунич
Раде
35
Фред
Сантос
10
Тадич
Душан
11
Кент
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Мина ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Райтер ЯннисПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
18 Маю ХишамНападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
-
11 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Акчичек ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
-
70 Айдын ОгузПолузащитник
-
23 Тосун ДженкНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсуэла Мильтон
|1
|1
|Бислими Уран
|1
|1
|Эль-Вафи Айман
|1
|1
|Боттани Маттиа
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|3 (1)
|3
|Кадыоглу Ферди
|1
|1
|Тадич Душан
|0
|0
|Шиманьски Себастьян
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боттани Маттиа
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Пападопулос Антониос
|1
|0
|Дзанотти Маттиа
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тадич Душан
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1
Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1
Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2
Результаты матчей
Лугано
Фенербахче
Точный счет
3:4
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:4
1 раз 100%
3:4
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лугано
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|3
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
|Борац Баня-Лука
|Mladen Zizovic
|1 1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лугано 3:4 Фенербахче
Исход игры
Лугано
5.6% (7)
Ничья
21.4% (27)
Фенербахче
73% (92)
Тотал 2.5
Больше
71.17% (79)
Меньше
28.83% (32)
Обе команды забьют
Да
88.29% (98)
Нет
11.71% (13)
Популярный счёт
1:2 Фенербахче
43.7% (55)
1:1 Ничья
15.9% (20)
1:3 Фенербахче
8.7% (11)
0:1 Фенербахче
5.6% (7)
2:2 Ничья
4.8% (6)
0:2 Фенербахче
2.4% (3)
2:1 Лугано
2.4% (3)
2:3 Фенербахче
1.6% (2)
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