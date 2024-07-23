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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Лугано
3:4
Конец матча
Фенербахче
0'
1:0
4' Гол
Эль-Вафи Айман
18' Желтая карточка
Сёюнджю Чаглар
29' Желтая карточка
Эль-Вафи Айман
1:1
45' Пенальти
Джеко Эдин
45' Желтая карточка
Тадич Душан
1:2
46' Гол
Джеко Эдин
59' Желтая карточка
Пападопулос Антониос
2:2
64' Гол
Бислими Уран
2:3
67' Гол
Джеко Эдин
69' Желтая карточка
Боттани Маттиа
70' Желтая карточка
Остерволде Джейден
71' Желтая карточка
Гргич Анто
2:4
74' Гол
Кадыоглу Ферди
77' Желтая карточка
Дзанотти Маттиа
3:4
90' Гол
Валенсуэла Мильтон
90'+5

Ход матча

4'
Эль-Вафи Айман
(Гргич Анто)
1:0
18'
 
Сёюнджю Чаглар
29'
Эль-Вафи Айман
 
45'
1:1
Джеко Эдин
45'
 
Тадич Душан
46'
1:2
Джеко Эдин
(Тадич Душан)
59'
Пападопулос Антониос
 
61'
Май Ларс-Лукас
Киминьяни Янис
 
64'
Бислими Уран
(Боттани Маттиа)
2:2
67'
2:3
Джеко Эдин
(Шиманьски Себастьян)
68'
 
Кадыоглу Ферди
Тадич Душан
68'
 
Мюлдюр Мерт
Осайи-Самуэль Брайт
68'
 
Кавечи Ирфан
Кент Райан
69'
Боттани Маттиа
 
70'
 
Остерволде Джейден
71'
Гргич Анто
 
72'
Пржибылко Каспер
Алиседа Игнасио
 
72'
Daniel Dos Santos
Бислими Уран
 
72'
Маю Хишам
Боттани Маттиа
 
74'
2:4
Кадыоглу Ферди
77'
Дзанотти Маттиа
 
80'
Махмуд Хадж
Гргич Анто
 
80'
 
Тосун Дженк
Джеко Эдин
86'
 
Яндаш Мерт Хакан
Фред Сантос
90'
Валенсуэла Мильтон
3:4

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 126
Лугано 5.6% (7)
X 21.4% (27)
Фенербахче 73% (92)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Саипи
Амир
46
Дзанотти
Маттиа
6
Пападопулос
Антониос
22
Эль-Вафи
Айман
23
Валенсуэла
Мильтон
25
Бислими
Уран
8
Гргич
Анто
20
Думбия
Усман
21
Киминьяни
Янис
31
Алиседа
Игнасио
10
Боттани
Маттиа
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
2
Сёюнджю
Чаглар
6
Джику
Александер
24
Остерволде
Джейден
53
Шиманьски
Себастьян
33
Крунич
Раде
35
Фред
Сантос
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
11
Кент
Райан
Лугано
4-3-3
Фенербахче
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсуэла Мильтон 1 1
Бислими Уран 1 1
Эль-Вафи Айман 1 1
Боттани Маттиа 0 0
Гргич Анто 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 3 (1) 3
Кадыоглу Ферди 1 1
Тадич Душан 0 0
Шиманьски Себастьян 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боттани Маттиа 1 0
Гргич Анто 1 0
Пападопулос Антониос 1 0
Дзанотти Маттиа 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тадич Душан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Остерволде Джейден 1 0

Результаты матчей

Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1
Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1
Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2

Результаты матчей

Лугано
Фенербахче

Точный счет

3:4
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:4
1 раз 100%
3:4
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лугано
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 3
Ференцварош Траоре Адама VII 3
ФКСБ Микулеску Давид 3
Фенербахче Джеко Эдин 3
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Борш Ион 3
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Борац Баня-Лука Mladen Zizovic 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Весь список
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Лугано 5.6% (7)
    X 21.4% (27)
    Фенербахче 73% (92)
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    Где смотреть матч Лугано 3:4 Фенербахче онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лугано 3:4 Фенербахче

    Исход игры
    Лугано
    5.6% (7)
    Ничья
    21.4% (27)
    Фенербахче
    73% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.17% (79)
    Меньше
    28.83% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    88.29% (98)
    Нет
    11.71% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Фенербахче
    43.7% (55)
    1:1 Ничья
    15.9% (20)
    1:3 Фенербахче
    8.7% (11)
    0:1 Фенербахче
    5.6% (7)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    0:2 Фенербахче
    2.4% (3)
    2:1 Лугано
    2.4% (3)
    2:3 Фенербахче
    1.6% (2)
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