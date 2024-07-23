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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Битиген Абдулкадир
УЭ Санта-Колома
0:3
Конец матча
Мидтьюлланн
0'
0:1
12' Гол
Франкулино
0:2
28' Гол
Осман Диао
0:3
63' Гол
Симсир Араль
70' Желтая карточка
Моэдано Андрес
73' Желтая карточка
Гарсия Кристиан
90'+4

Ход матча

12'
0:1
Франкулино
28'
0:2
Осман Диао
(Бак Виктор)
46'
 
Рёмер Андре
Осорио Дарио
46'
 
Чилуфя Эдвард
Букса Адам
59'
David Virgili
Jorge Bolivar
 
63'
0:3
Симсир Араль
(Чилуфя Эдвард)
64'
 
Камара Аль-Хаджи
Франкулино
70'
Моэдано Андрес
 
70'
Гомес Адриан
Marcos Blasco
 
70'
Franco de Jesus
Bilal El Bakkali Salah
 
70'
 
Аскилдсен Кристоффер
Симсир Араль
73'
Гарсия Кристиан
 
74'
 
Мартинес Эмилиано
Серенсен Оливер
80'
Мартинес Алекс
Miguel Lopez
 
80'
Victor Tellado
Моэдано Андрес
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 319 Количество передач 400
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 114
УЭ Санта-Колома 7% (8)
X 13.2% (15)
Мидтьюлланн 79.8% (91)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Наварро
Хуанпе
5
Miguel
Lopez
48
Чете
4
Гарсия
Кристиан
II
3
Marcos
Blasco
10
Pablo
Molina
6
Youssef
El
Ghazoui
8
Моэдано
Андрес
11
Joaquinete
27
Bilal
El
Bakkali
Salah
7
Jorge
Bolivar
16
Олафссон
Элиас-Рафн
13
Габриэль
Адам
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
55
Бак
Виктор
11
Осорио
Дарио
21
Кастильо
Денил
24
Серенсен
Оливер
58
Симсир
Араль
18
Букса
Адам
7
Франкулино
УЭ Санта-Колома
4-3-3
Мидтьюлланн
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

УЭ Санта-Колома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моэдано Андрес 1 0.33
Youssef El Ghazoui 1 0.33
Franco de Jesus 1 0.33
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симсир Араль 1 1
Франкулино 1 1
Осман Диао 1 1
Чилуфя Эдвард 0 0
Бак Виктор 0 0

Карточки

УЭ Санта-Колома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Youssef El Ghazoui 2 0
Гарсия Кристиан II 1 0
Моэдано Андрес 1 0
Гомес Адриан 1 0
Чете 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

УЭ Санта-Колома
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ФК Балкани - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2 КПР - УЭ Санта-Колома 2:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 1:0
УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:2 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 2:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:1 Ордино - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - Пенья Энкарнада 1:1 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:3 УЭ Санта-Колома - Пенья 1:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 2:0 Атлетик Америка - УЭ Санта-Колома 0:1 УЭ Санта-Колома - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - УЭ Санта-Колома 0:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 0:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 6:0 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:5
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0
Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0

Результаты матчей

УЭ Санта-Колома
Мидтьюлланн

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

УЭ Санта-Колома
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 3
Ференцварош Траоре Адама VII 3
ФКСБ Микулеску Давид 3
Фенербахче Джеко Эдин 3
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Борш Ион 3
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Борац Баня-Лука Mladen Zizovic 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
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    Прогнозы 114
    УЭ Санта-Колома 7% (8)
    X 13.2% (15)
    Мидтьюлланн 79.8% (91)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч УЭ Санта-Колома 0:3 Мидтьюлланн

    Исход игры
    УЭ Санта-Колома
    7% (8)
    Ничья
    13.2% (15)
    Мидтьюлланн
    79.8% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (56)
    Меньше
    50% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    49.11% (55)
    Нет
    50.89% (57)
    Популярный счёт
    0:2 Мидтьюлланн
    27.2% (31)
    1:2 Мидтьюлланн
    21.9% (25)
    1:1 Ничья
    11.4% (13)
    1:3 Мидтьюлланн
    9.6% (11)
    0:3 Мидтьюлланн
    7.9% (9)
    0:1 Мидтьюлланн
    7% (8)
    0:4 Мидтьюлланн
    2.6% (3)
    2:1 УЭ Санта-Колома
    2.6% (3)
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