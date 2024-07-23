Тур: 2. Стадион: Насьонал. Главный судья: Битиген Абдулкадир
0:3
Конец матча
0'
0:1
12' ГолФранкулино
0:2
28' ГолОсман Диао
0:3
63' ГолСимсир Араль
70' Желтая карточкаМоэдано Андрес
73' Желтая карточкаГарсия Кристиан
90'+4
Ход матча
12'
0:1
28'
0:2
63'
0:3
70'
73'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 8
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
319 Количество передач 400
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
48
Чете
10
Pablo
Molina
11
Joaquinete
55
Бак
Виктор
11
Осорио
Дарио
58
Симсир
Араль
18
Букса
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
48 ЧетеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Pablo MolinaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 JoaquineteНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Гомес АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
13 Alex Ruiz
-
-
-
-
-
-
18 Alex Gomez
-
Главный тренер: Boris Anton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Pedro Bravo
-
31 Liam Selin
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
Бомбардиры внутри турнира
УЭ Санта-Колома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моэдано Андрес
|1
|0.33
|Youssef El Ghazoui
|1
|0.33
|Franco de Jesus
|1
|0.33
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симсир Араль
|1
|1
|Франкулино
|1
|1
|Осман Диао
|1
|1
|Чилуфя Эдвард
|0
|0
|Бак Виктор
|0
|0
Карточки
УЭ Санта-Колома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Youssef El Ghazoui
|2
|0
|Гарсия Кристиан II
|1
|0
|Моэдано Андрес
|1
|0
|Гомес Адриан
|1
|0
|Чете
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
6
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
УЭ Санта-Колома
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ФК Балкани - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2 КПР - УЭ Санта-Колома 2:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 1:0
УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:2 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 2:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:1 Ордино - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - Пенья Энкарнада 1:1 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:3 УЭ Санта-Колома - Пенья 1:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 2:0 Атлетик Америка - УЭ Санта-Колома 0:1 УЭ Санта-Колома - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - УЭ Санта-Колома 0:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 0:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 6:0 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:5
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0
Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0
Результаты матчей
УЭ Санта-Колома
Мидтьюлланн
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
УЭ Санта-Колома
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|3
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
|Борац Баня-Лука
|Mladen Zizovic
|1 1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч УЭ Санта-Колома 0:3 Мидтьюлланн
Исход игры
УЭ Санта-Колома
7% (8)
Ничья
13.2% (15)
Мидтьюлланн
79.8% (91)
Тотал 2.5
Больше
50% (56)
Меньше
50% (56)
Обе команды забьют
Да
49.11% (55)
Нет
50.89% (57)
Популярный счёт
0:2 Мидтьюлланн
27.2% (31)
1:2 Мидтьюлланн
21.9% (25)
1:1 Ничья
11.4% (13)
1:3 Мидтьюлланн
9.6% (11)
0:3 Мидтьюлланн
7.9% (9)
0:1 Мидтьюлланн
7% (8)
0:4 Мидтьюлланн
2.6% (3)
2:1 УЭ Санта-Колома
2.6% (3)
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