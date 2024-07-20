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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Линкольн
 
Позже
Карабах
Прогнозы 72
Линкольн 12.5% (9)
X 15.3% (11)
Карабах 72.2% (52)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Линкольн
Ничья
Карабах
9.76
5.60
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1.30
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Линкольн
Карабах

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
4:0
ЛЧ
1:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Линкольн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бритто Итан 1 0.5
Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Линкольн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Кике 1 1
Бент Дэн 1 1
Де Барр Тиджей 2 0
Айю Абдул 1 0
Яхая Мустафа 1 0
Уолш Джо III 1 0
Сантана Наузет 1 0
Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Линкольн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Карабах
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Карабах
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Карабах
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Линкольн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Линкольн - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Линкольн 0:1 Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3
Линкольн - Монс Кальпе 5:1 Линкольн - Европа Поинт 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 1:9 Линкольн - ФК Европа 3:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:6 Линкольн - ФК Европа 2:1 Лайонз Гибралтар - Линкольн 0:2 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:8 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Линкс УЧА - Линкольн 0:3 Линкольн - Люцерн 0:5 Линкольн - Сент-Джозефс 1:2 Линкольн - Колледж 1975 7:0
Карабах
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5 Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3
Карабах - Зиря 2:1 Араз ПФК - Карабах 2:2 Карабах - Туран Товуз 4:3 Зиря - Карабах 0:1 Карабах - Нефтчи 5:0 Сумгаит - Карабах 1:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Карабах - Габала 2:2 Сабах Баку - Карабах 3:2 Карабах - Сабаил 4:2 Нефтчи - Карабах 0:4 Кяпаз - Карабах 1:6 Туран Товуз - Карабах 1:3 Байер Л - Карабах 3:2 Карабах - Зиря 3:1 Карабах - Байер Л 2:2

Результаты матчей

Линкольн
Карабах

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Линкольн
Карабах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 3
ТНС Янг Брэд 3
ФКСБ Эджума Малком 2 (2)
Слован Братислава Вайсс Владимир 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Борац Баня-Лука Mladen Zizovic 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Линкольн - Карабах от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июля 2024, осталось 2 дня 10 часов 30 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 47 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 72
    Линкольн 12.5% (9)
    X 15.3% (11)
    Карабах 72.2% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Линкольн
    Ничья
    Карабах
    9.76
    5.60
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    1.30
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    Прогнозы на матч Линкольн - Карабах

    Исход игры
    Линкольн
    12.5% (9)
    Ничья
    15.3% (11)
    Карабах
    72.2% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.14% (47)
    Меньше
    32.86% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    51.43% (36)
    Нет
    48.57% (34)
    Популярный счёт
    0:4 Карабах
    27.8% (20)
    1:2 Карабах
    18.1% (13)
    1:1 Ничья
    13.9% (10)
    0:2 Карабах
    9.7% (7)
    2:1 Линкольн
    9.7% (7)
    0:1 Карабах
    5.6% (4)
    1:3 Карабах
    5.6% (4)
    1:4 Карабах
    2.8% (2)
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