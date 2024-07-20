Тур: 2. Стадион: Europa Sports Park.
История личных встреч
Линкольн
Карабах
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Линкольн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бритто Итан
|1
|0.5
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Линкольн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Кике
|1
|1
|Бент Дэн
|1
|1
|Де Барр Тиджей
|2
|0
|Айю Абдул
|1
|0
|Яхая Мустафа
|1
|0
|Уолш Джо III
|1
|0
|Сантана Наузет
|1
|0
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Линкольн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Карабах
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Карабах
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Карабах
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Линкольн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Линкольн - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Линкольн 0:1 Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3
Линкольн - Монс Кальпе 5:1 Линкольн - Европа Поинт 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 1:9 Линкольн - ФК Европа 3:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:6 Линкольн - ФК Европа 2:1 Лайонз Гибралтар - Линкольн 0:2 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:8 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Линкс УЧА - Линкольн 0:3 Линкольн - Люцерн 0:5 Линкольн - Сент-Джозефс 1:2 Линкольн - Колледж 1975 7:0
Карабах
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5 Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3
Карабах - Зиря 2:1 Араз ПФК - Карабах 2:2 Карабах - Туран Товуз 4:3 Зиря - Карабах 0:1 Карабах - Нефтчи 5:0 Сумгаит - Карабах 1:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Карабах - Габала 2:2 Сабах Баку - Карабах 3:2 Карабах - Сабаил 4:2 Нефтчи - Карабах 0:4 Кяпаз - Карабах 1:6 Туран Товуз - Карабах 1:3 Байер Л - Карабах 3:2 Карабах - Зиря 3:1 Карабах - Байер Л 2:2
Результаты матчей
Линкольн
Карабах
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Линкольн
Карабах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|ТНС
|Янг Брэд
|3
|ФКСБ
|Эджума Малком
|2 (2)
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2 (1)
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
|Борац Баня-Лука
|Mladen Zizovic
|1 1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
Прогнозы на матч Линкольн - Карабах
Исход игры
Линкольн
12.5% (9)
Ничья
15.3% (11)
Карабах
72.2% (52)
Тотал 2.5
Больше
67.14% (47)
Меньше
32.86% (23)
Обе команды забьют
Да
51.43% (36)
Нет
48.57% (34)
Популярный счёт
0:4 Карабах
27.8% (20)
1:2 Карабах
18.1% (13)
1:1 Ничья
13.9% (10)
0:2 Карабах
9.7% (7)
2:1 Линкольн
9.7% (7)
0:1 Карабах
5.6% (4)
1:3 Карабах
5.6% (4)
1:4 Карабах
2.8% (2)
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