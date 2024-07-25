Тур: 2. Стадион: Градски (Ловеч).
0:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаИса Исмаил
50' Желтая карточкаКалкан Андреас
90' Желтая карточкаАтанасов Живко
90'+6
Ход матча
33'
50'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 6
-
5 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
18
Тиби
Эйтан
22
Лопеш
Элдер
19
Элиас
Шай
24
Guy
Badash
27
Стоянов
Йоан
33
Илиев
Пламен
27
Димов
Даниль
11
Дуду
Эдуардо
10
Mazire
Soula
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Тиби ЭйтанЗащитник
-
22 Лопеш ЭлдерЗащитник
- Полузащитник
-
19 Элиас ШайПолузащитник
-
24 Guy BadashПолузащитник
-
27 Стоянов ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Йосефи ТомерЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Liran Rigen
-
16 Amir Ganah
-
21 Zahi Ahmed
-
26 Ofek Peretz
-
36 Reem Golan
-
25 Ben Gordin
-
Главный тренер: Ran Kozuch
- Основной состав
-
33 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Димов ДанильПолузащитник
-
11 Дуду ЭдуардоПолузащитник
-
10 Mazire SoulaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
29 Berk Beihan
-
-
Главный тренер: Илиев Илиян
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Черно Море
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атанасов Живко
|1
|0
|Иса Исмаил
|1
|0
|Калкан Андреас
|1
|0
Результаты последних матчей
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Тыхы - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Сталь Жешув - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Гурник Ленчна 4:1
Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 4:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:4 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Бней-Рейне 2:1 Хапоэль Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 3:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 4:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Бней-Рейне - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 1:0 Хапоэль Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Бейтар 1:0
Черно Море
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Черно Море - ЦСКА-1948 0:0 Черно Море - Добруджа 2:0 Черно Море - Дунав 4:0 Черно Море - Фратрия 0:1
Левски София - Черно Море 0:0 Ботев Пловдив - Черно Море 5:2 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 Черно Море - Левски Крумовград 3:1 ЦСКА София - Черно Море 0:1 Черно Море - Лудогорец 4:0 Левски София - Черно Море 0:0 Черно Море - Локомотив Пловдив 1:0 Пирин Благоевград - Черно Море 0:0 Черно Море - Левски София 3:1 Локомотив Пловдив - Черно Море 1:0 Черно Море - Локомотив София 3:0 Ботев Пловдив - Черно Море 0:0 Черно Море - ЦСКА-1948 2:1 Берое - Черно Море 2:0 Черно Море - Ботев Враца 2:1
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Черно Море
Исход игры
Хапоэль Беэр-Шева
88.5% (100)
Ничья
9.7% (11)
Черно Море
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.6% (52)
Меньше
51.4% (55)
Обе команды забьют
Да
55.14% (59)
Нет
44.86% (48)
Популярный счёт
2:1 Хапоэль Беэр-Шева
40.7% (46)
1:0 Хапоэль Беэр-Шева
24.8% (28)
2:0 Хапоэль Беэр-Шева
13.3% (15)
1:1 Ничья
7.1% (8)
3:1 Хапоэль Беэр-Шева
2.7% (3)
0:0 Ничья
2.7% (3)
4:1 Хапоэль Беэр-Шева
1.8% (2)
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