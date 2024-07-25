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Тур: 2. Стадион: .
Хапоэль Беэр-Шева
0:0
Конец матча
Черно Море
0'
33' Желтая карточка
Иса Исмаил
50' Желтая карточка
Калкан Андреас
90' Желтая карточка
Атанасов Живко
90'+6

Ход матча

33'
 
Иса Исмаил
46'
 
Дончев Асен
Дуду Эдуардо
46'
 
Калкан Андреас
Nikolay Zlatev
50'
 
Калкан Андреас
63'
Ofek Peretz
Стоянов Йоан
 
63'
Amir Ganah
Хатуэль Ротем
 
72'
Deiner Quinonez
Guy Badash
 
72'
Йосефи Томер
Элиас Шай
 
72'
 
Игнасио Паис
Димов Даниль
80'
Zahi Ahmed
Тургеман Алон
 
80'
 
Breno Teixeira
Иса Исмаил
90'
 
Berk Beihan
Mazire Soula
90'
 
Атанасов Живко

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 6
  • 5 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 113
Хапоэль Беэр-Шева 88.5% (100)
X 9.7% (11)
Черно Море 1.8% (2)
Все прогнозы
1
Марсиано
Офир
2
Мизрахи
Гай
5
Блориан
Ор
18
Тиби
Эйтан
22
Лопеш
Элдер
8
Гордана
Роэй
19
Элиас
Шай
24
Guy
Badash
27
Стоянов
Йоан
77
Хатуэль
Ротем
17
Тургеман
Алон
33
Илиев
Пламен
6
Попов
Виктор
3
Атанасов
Живко
28
Дробаров
Влатко
2
Панов
Цветомир
71
Панайотов
Василь
27
Димов
Даниль
11
Дуду
Эдуардо
10
Mazire
Soula
39
Nikolay
Zlatev
9
Иса
Исмаил
Хапоэль Беэр-Шева
4-2-3-1
Черно Море
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черно Море
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атанасов Живко 1 0
Иса Исмаил 1 0
Калкан Андреас 1 0

Результаты последних матчей

Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Тыхы - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Сталь Жешув - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Гурник Ленчна 4:1
Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 4:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:4 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Бней-Рейне 2:1 Хапоэль Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 3:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 4:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Бней-Рейне - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 1:0 Хапоэль Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Бейтар 1:0
Черно Море
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Черно Море - ЦСКА-1948 0:0 Черно Море - Добруджа 2:0 Черно Море - Дунав 4:0 Черно Море - Фратрия 0:1
Левски София - Черно Море 0:0 Ботев Пловдив - Черно Море 5:2 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 Черно Море - Левски Крумовград 3:1 ЦСКА София - Черно Море 0:1 Черно Море - Лудогорец 4:0 Левски София - Черно Море 0:0 Черно Море - Локомотив Пловдив 1:0 Пирин Благоевград - Черно Море 0:0 Черно Море - Левски София 3:1 Локомотив Пловдив - Черно Море 1:0 Черно Море - Локомотив София 3:0 Ботев Пловдив - Черно Море 0:0 Черно Море - ЦСКА-1948 2:1 Берое - Черно Море 2:0 Черно Море - Ботев Враца 2:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Иса Исмаил получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gradski stadion, Lovech. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Хапоэль Беэр-Шева 88.5% (100)
    X 9.7% (11)
    Черно Море 1.8% (2)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Черно Море

    Исход игры
    Хапоэль Беэр-Шева
    88.5% (100)
    Ничья
    9.7% (11)
    Черно Море
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.6% (52)
    Меньше
    51.4% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    55.14% (59)
    Нет
    44.86% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Хапоэль Беэр-Шева
    40.7% (46)
    1:0 Хапоэль Беэр-Шева
    24.8% (28)
    2:0 Хапоэль Беэр-Шева
    13.3% (15)
    1:1 Ничья
    7.1% (8)
    3:1 Хапоэль Беэр-Шева
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    4:1 Хапоэль Беэр-Шева
    1.8% (2)
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