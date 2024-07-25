Тур: 2. Стадион: Lokotrans Arena.
2:0
Конец матча
0'
1:0
27' ГолЛадра Томаш
2:0
38' ГолКушей Васил
39' Желтая карточкаШвейкаускас Ричардас
47' Желтая карточкаЭдуардо Карлос
90'+5
Ход матча
27'
1:0
38'
2:0
47'
82'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 4
-
12 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
29
Трмал
Матоуш
14
Tomas
Kral
17
Сухи
Марек
66
Выдра
Патрик
23
Кушей
Васил
28
Масек
Лукаш
11
Фульнек
Якуб
10
Ладра
Томаш
- Основной состав
-
29 Трмал МатоушВратарь
- Защитник
-
14 Tomas KralЗащитник
-
17 Сухи МарекЗащитник
- Защитник
-
66 Выдра ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Кушей ВасилПолузащитник
-
28 Масек ЛукашПолузащитник
-
11 Фульнек ЯкубПолузащитник
-
10 Ладра ТомашНападающий
- Запасные игроки
-
99 Микулец ПетрВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
13 Denis Donat
-
20 Solomon John
-
70 Ян Буриан
-
Главный тренер: Голубек Давид
- Основной состав
-
25 Чупич СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Sato MisakiНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Aurimas Tamaliunas
Бомбардиры внутри турнира
Млада Болеслав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ладра Томаш
|1
|1
|Кушей Васил
|1
|1
ФК ТрансИнвест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Млада Болеслав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ФК ТрансИнвест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдуардо Карлос
|1
|0
|Швейкаускас Ричардас
|1
|0
Результаты матчей
Млада Болеслав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК ТрансИнвест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Млада Болеслав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК ТрансИнвест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Млада Болеслав
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Яблонец - Млада Болеслав 2:0 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Млада Болеслав - Височина Йиглава 2:1 Млада Болеслав - Селье и Белло Влашим 5:0
Млада Болеслав - Слован Либерец 1:0 Млада Болеслав - Варнсдорф 3:1 Нови-Бор - Млада Болеслав 1:28 Млада Болеслав - Градец Кралове 3:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Млада Болеслав - Словацко 0:1 Баник Острава - Млада Болеслав 0:1 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 3:0 Яблонец - Млада Болеслав 1:1 Пардубице - Млада Болеслав 1:2 Млада Болеслав - Теплице 1:2 Спарта Прага - Млада Болеслав 1:1 Млада Болеслав - Фастав Злин 3:2 Млада Болеслав - Сигма Оломоуц 2:1 Богемианс-1905 - Млада Болеслав 0:0
ФК ТрансИнвест
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ФК ТрансИнвест - Судува 2:2 Шяуляй - ФК ТрансИнвест 1:0 ФК ТрансИнвест - Дайнава Алитус 2:1 Кауно Жальгирис - ФК ТрансИнвест 2:0
ФК ТрансИнвест - Джюгас Тельшяй 3:0 ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Банга Гаргждай - ФК ТрансИнвест 2:0 ФК ТрансИнвест - Жальгирис 1:3 Судува - ФК ТрансИнвест 0:1 ФК ТрансИнвест - Шяуляй 1:3 Дайнава Алитус - ФК ТрансИнвест 1:0 ФК ТрансИнвест - Кауно Жальгирис 3:2 Джюгас Тельшяй - ФК ТрансИнвест 2:0 ФК ТрансИнвест - Хегельман Литауэн 1:2 Паневежис - ФК ТрансИнвест 1:1 ФК ТрансИнвест - Банга Гаргждай 0:1 Жальгирис - ФК ТрансИнвест 2:0 ФК ТрансИнвест - Судува 0:2 Шяуляй - ФК ТрансИнвест 0:1 ФК ТрансИнвест - Дайнава Алитус 0:2
Результаты матчей
Млада Болеслав
ФК ТрансИнвест
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Млада Болеслав
ФК ТрансИнвест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Милсами
|Спатару Дану
|2 (1)
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Млада Болеслав 2:0 ФК ТрансИнвест
Исход игры
Млада Болеслав
96.4% (108)
Ничья
1.8% (2)
ФК ТрансИнвест
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.71% (52)
Меньше
52.29% (57)
Обе команды забьют
Да
33.03% (36)
Нет
66.97% (73)
Популярный счёт
2:0 Млада Болеслав
34.8% (39)
2:1 Млада Болеслав
25% (28)
1:0 Млада Болеслав
14.3% (16)
3:0 Млада Болеслав
13.4% (15)
3:1 Млада Болеслав
3.6% (4)
1:1 Ничья
1.8% (2)
5:0 Млада Болеслав
1.8% (2)
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