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Тур: 2. Стадион: .
Млада Болеслав
2:0
Конец матча
ФК ТрансИнвест
0'
1:0
27' Гол
Ладра Томаш
2:0
38' Гол
Кушей Васил
39' Желтая карточка
Швейкаускас Ричардас
47' Желтая карточка
Эдуардо Карлос
90'+5

Ход матча

27'
Ладра Томаш
1:0
38'
Кушей Васил
(Ладра Томаш)
2:0
39'
 
Швейкаускас Ричардас
46'
 
Guilherme Pires
Chidera Nwoga
47'
 
Эдуардо Карлос
58'
Ланггамер Даниэл
Матейовски Марек
 
58'
Matyas Vojta
Ладра Томаш
 
58'
Denis Donat
Кралик Мартин
 
61'
 
Ignas Kaskelevicius
Эдуардо Карлос
61'
 
Ярусявичюс Густас
Povilas Kiselevskis
72'
Маречек Даниэль
Выдра Патрик
 
82'
Ян Буриан
Масек Лукаш
 
86'
 
Kota Sakurai
Радченко Артём
86'
 
Yoichi Kawachi
Ярусявичюс Густас

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 4
  • 12 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 112
Млада Болеслав 96.4% (108)
X 1.8% (2)
ФК ТрансИнвест 1.8% (2)
Все прогнозы
29
Трмал
Матоуш
31
Dominik
Kostka
14
Tomas
Kral
17
Сухи
Марек
3
Кралик
Мартин
66
Выдра
Патрик
8
Матейовски
Марек
23
Кушей
Васил
28
Масек
Лукаш
11
Фульнек
Якуб
10
Ладра
Томаш
25
Чупич
Стефан
5
Швейкаускас
Ричардас
75
Ernestas
Stockunas
31
Эдуардо
Карлос
3
Мальжинскас
Дейвидас
20
Povilas
Kiselevskis
77
Пилибайтис
Линас
11
Радченко
Артём
10
Henrique
Devens
9
Chidera
Nwoga
45
Sato
Misaki
Млада Болеслав
4-2-3-1
ФК ТрансИнвест
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Млада Болеслав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ладра Томаш 1 1
Кушей Васил 1 1
ФК ТрансИнвест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Млада Болеслав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ФК ТрансИнвест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдуардо Карлос 1 0
Швейкаускас Ричардас 1 0

Результаты матчей

Млада Болеслав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК ТрансИнвест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Млада Болеслав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК ТрансИнвест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Млада Болеслав
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Яблонец - Млада Болеслав 2:0 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Млада Болеслав - Височина Йиглава 2:1 Млада Болеслав - Селье и Белло Влашим 5:0
Млада Болеслав - Слован Либерец 1:0 Млада Болеслав - Варнсдорф 3:1 Нови-Бор - Млада Болеслав 1:28 Млада Болеслав - Градец Кралове 3:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Млада Болеслав - Словацко 0:1 Баник Острава - Млада Болеслав 0:1 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 3:0 Яблонец - Млада Болеслав 1:1 Пардубице - Млада Болеслав 1:2 Млада Болеслав - Теплице 1:2 Спарта Прага - Млада Болеслав 1:1 Млада Болеслав - Фастав Злин 3:2 Млада Болеслав - Сигма Оломоуц 2:1 Богемианс-1905 - Млада Болеслав 0:0
ФК ТрансИнвест
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ФК ТрансИнвест - Судува 2:2 Шяуляй - ФК ТрансИнвест 1:0 ФК ТрансИнвест - Дайнава Алитус 2:1 Кауно Жальгирис - ФК ТрансИнвест 2:0
ФК ТрансИнвест - Джюгас Тельшяй 3:0 ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Банга Гаргждай - ФК ТрансИнвест 2:0 ФК ТрансИнвест - Жальгирис 1:3 Судува - ФК ТрансИнвест 0:1 ФК ТрансИнвест - Шяуляй 1:3 Дайнава Алитус - ФК ТрансИнвест 1:0 ФК ТрансИнвест - Кауно Жальгирис 3:2 Джюгас Тельшяй - ФК ТрансИнвест 2:0 ФК ТрансИнвест - Хегельман Литауэн 1:2 Паневежис - ФК ТрансИнвест 1:1 ФК ТрансИнвест - Банга Гаргждай 0:1 Жальгирис - ФК ТрансИнвест 2:0 ФК ТрансИнвест - Судува 0:2 Шяуляй - ФК ТрансИнвест 0:1 ФК ТрансИнвест - Дайнава Алитус 0:2

Результаты матчей

Млада Болеслав
ФК ТрансИнвест

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Млада Болеслав
ФК ТрансИнвест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Милсами Спатару Дану 2 (1)
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lokotrans Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Млада Болеслав 96.4% (108)
    X 1.8% (2)
    ФК ТрансИнвест 1.8% (2)
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    Прогнозы на матч Млада Болеслав 2:0 ФК ТрансИнвест

    Исход игры
    Млада Болеслав
    96.4% (108)
    Ничья
    1.8% (2)
    ФК ТрансИнвест
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.71% (52)
    Меньше
    52.29% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    33.03% (36)
    Нет
    66.97% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Млада Болеслав
    34.8% (39)
    2:1 Млада Болеслав
    25% (28)
    1:0 Млада Болеслав
    14.3% (16)
    3:0 Млада Болеслав
    13.4% (15)
    3:1 Млада Болеслав
    3.6% (4)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
    5:0 Млада Болеслав
    1.8% (2)
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