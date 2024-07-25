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Тур: 2. Стадион: .
Гоу Эхед Иглс
0:0
Второй тайм: 51'
Бранн
0'

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 113
Гоу Эхед Иглс 67.3% (76)
X 19.5% (22)
Бранн 13.3% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Бранн
2.93
3.80
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3.10
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Крамер
Йорис
5
Джеймс
Деан
8
Линторст
Эверт
10
Тенгстедт
Сёрен
21
Льянсана
Энрик
11
Адеканье
Бобби
16
Эдвардсен
Виктор
7
Мартинсен
Якоб
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
17
Солтведт
Йоахим
10
Корнвиг
Эмиль
23
Педерсен
Торе
18
Картум
Сандер
Эрик
9
Кастро
Никлас
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
7
Варминг
Магнус
Гоу Эхед Иглс
4-3-3
Бранн
4-3-3

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1
Бранн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0
Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Ноа Ереван Виргиль Пинсон 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Гоу Эхед Иглс 67.3% (76)
X 19.5% (22)
Бранн 13.3% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Бранн
2.93
3.80
Реклама, pari.ru
3.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 0:0 Бранн онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Гоу Эхед Иглс 0:0 Бранн

Исход игры
Гоу Эхед Иглс
67.3% (76)
Ничья
19.5% (22)
Бранн
13.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
65.74% (71)
Меньше
34.26% (37)
Обе команды забьют
Да
82.41% (89)
Нет
17.59% (19)
Популярный счёт
2:1 Гоу Эхед Иглс
44.2% (50)
1:1 Ничья
16.8% (19)
1:0 Гоу Эхед Иглс
9.7% (11)
1:2 Бранн
8% (9)
2:0 Гоу Эхед Иглс
3.5% (4)
3:1 Гоу Эхед Иглс
2.7% (3)
3:2 Гоу Эхед Иглс
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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