Тур: 2. Стадион: Де Аделарсхорст.
0:0
Второй тайм: 51'
0'
Статистика матча
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4 Удары по воротам 2
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1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 0
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0 Офсайды 0
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1 Нарушения правил 3
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0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
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46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
25
Амофа
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Плогман ЛукаВратарь
-
30 Янсен СвенВратарь
- Полузащитник
-
19 Серра ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Лука Эверинк
-
-
-
-
32 Donte Apinsa
-
Главный тренер: Paul Simonis
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
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11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1
Бранн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0
Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2
Будет доступно позже.
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Ноа Ереван
|Виргиль Пинсон
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гоу Эхед Иглс 0:0 Бранн
Исход игры
Гоу Эхед Иглс
67.3% (76)
Ничья
19.5% (22)
Бранн
13.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
65.74% (71)
Меньше
34.26% (37)
Обе команды забьют
Да
82.41% (89)
Нет
17.59% (19)
Популярный счёт
2:1 Гоу Эхед Иглс
44.2% (50)
1:1 Ничья
16.8% (19)
1:0 Гоу Эхед Иглс
9.7% (11)
1:2 Бранн
8% (9)
2:0 Гоу Эхед Иглс
3.5% (4)
3:1 Гоу Эхед Иглс
2.7% (3)
3:2 Гоу Эхед Иглс
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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