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Тур: 2. Стадион: .
Гоу Эхед Иглс
0:0
Конец матча
Бранн
0'
52' Желтая карточка
Корнвиг Эмиль
90' Красная карточка
Льянсана Энрик
90' Желтая карточка
Адеканье Бобби
90'+8

Ход матча

52'
 
Корнвиг Эмиль
60'
 
Опсал Сакариас
Педерсен Торе
60'
 
Бломберг Оле-Дидрик
Варминг Магнус
63'
Штоккерс Финн
Тенгстедт Сёрен
 
72'
Лука Эверинк
Джеймс Деан
 
78'
Robbin Weijenberg
Мартинсен Якоб
 
78'
Твигт Калвин
Крамер Йорис
 
84'
 
Санде Мадс
Кастро Никлас
84'
 
Финне Бор
Селанн-Хеггебе Эуне
90'
Льянсана Энрик
 
90'
Адеканье Бобби
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 113
Гоу Эхед Иглс 67.3% (76)
X 19.5% (22)
Бранн 13.3% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Крамер
Йорис
5
Джеймс
Деан
8
Линторст
Эверт
10
Тенгстедт
Сёрен
21
Льянсана
Энрик
11
Адеканье
Бобби
16
Эдвардсен
Виктор
7
Мартинсен
Якоб
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
17
Солтведт
Йоахим
10
Корнвиг
Эмиль
23
Педерсен
Торе
18
Картум
Сандер
Эрик
9
Кастро
Никлас
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
7
Варминг
Магнус
Гоу Эхед Иглс
4-3-3
Бранн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льянсана Энрик 0 1
Адеканье Бобби 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнвиг Эмиль 1 0

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1
Бранн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0
Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Гоу Эхед Иглс 67.3% (76)
    X 19.5% (22)
    Бранн 13.3% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гоу Эхед Иглс 0:0 Бранн

    Исход игры
    Гоу Эхед Иглс
    67.3% (76)
    Ничья
    19.5% (22)
    Бранн
    13.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.74% (71)
    Меньше
    34.26% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    82.41% (89)
    Нет
    17.59% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Гоу Эхед Иглс
    44.2% (50)
    1:1 Ничья
    16.8% (19)
    1:0 Гоу Эхед Иглс
    9.7% (11)
    1:2 Бранн
    8% (9)
    2:0 Гоу Эхед Иглс
    3.5% (4)
    3:1 Гоу Эхед Иглс
    2.7% (3)
    3:2 Гоу Эхед Иглс
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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