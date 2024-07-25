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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Ильвес
2:1
Конец матча
Аустрия Вена
0'
29' Желтая карточка
Хускович Муарем
31' Желтая карточка
Мартинс Марвин
1:0
51' Гол
Хаарала Сантери
67' Желтая карточка
Ала-Мюллюмяки Лаури
75' Желтая карточка
Abubakr Barry
85' Желтая карточка
Хаарала Сантери
85' Желтая карточка
Галвао Лукас
2:0
88' Гол
Риски Роопе
2:1
90' Гол
Галвао Лукас
90'+5

Ход матча

29'
 
Хускович Муарем
31'
 
Мартинс Марвин
46'
Ville Seppae
Виртанен Отсо
 
51'
Хаарала Сантери
1:0
54'
Marius Soederbaeck
Maksim Stjopin
 
62'
 
Прелец Ник
Хускович Муарем
62'
 
Грубер Андреас
Мэлоун Морис
63'
Ала-Мюллюмяки Лаури
Luis Pereira de Sousa Jorge1
 
67'
Ала-Мюллюмяки Лаури
 
68'
 
Мейсль Маттео
Мартинс Марвин
75'
 
Abubakr Barry
81'
Акпудже Джошуа
Мяенпя Аапо
 
81'
Риски Роопе
Арифи Дони
 
81'
 
Винлёф Маттео
Гуэнуш Хаким
85'
Хаарала Сантери
 
85'
 
Галвао Лукас
88'
Риски Роопе
2:0
90'
2:1
Галвао Лукас

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 11
  • 3 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 113
Ильвес 8% (9)
X 10.6% (12)
Аустрия Вена 81.4% (92)
Все прогнозы
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
14
Попович
Антон
6
Арифи
Дони
7
Ветели
Йоона
19
Oiva
Jukkola
29
Хаарала
Сантери
8
Maksim
Stjopin
1
Радлингер
Самуэль
26
Ранфтль
Райнхольд
66
Мартинс
Марвин
3
Галвао
Лукас
21
Гуэнуш
Хаким
19
Поцманн
Марвин
5
Abubakr
Barry
30
Фишер
Манфред
36
Фитц
Доминик
9
Хускович
Муарем
77
Мэлоун
Морис
Ильвес
4-3-3
Аустрия Вена
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риски Роопе 1 1
Хаарала Сантери 1 1
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галвао Лукас 1 1

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Хаарала Сантери 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Марвин 1 0
Галвао Лукас 1 0
Хускович Муарем 1 0
Abubakr Barry 1 0

Результаты матчей

Ильвес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ильвес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2
Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7
Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0

Результаты матчей

Ильвес
Аустрия Вена

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ильвес
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Милсами Спатару Дану 2 (1)
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Виртанен Отсо уходит с поля. Ville Seppae выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Мартинс Марвин получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Хускович Муарем получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Ильвес 8% (9)
    X 10.6% (12)
    Аустрия Вена 81.4% (92)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Ильвес 2:1 Аустрия Вена

    Исход игры
    Ильвес
    8% (9)
    Ничья
    10.6% (12)
    Аустрия Вена
    81.4% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.15% (79)
    Меньше
    26.85% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    76.85% (83)
    Нет
    23.15% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Аустрия Вена
    54% (61)
    0:1 Аустрия Вена
    8.8% (10)
    0:2 Аустрия Вена
    8% (9)
    1:1 Ничья
    7.1% (8)
    2:1 Ильвес
    6.2% (7)
    1:3 Аустрия Вена
    3.5% (4)
    0:3 Аустрия Вена
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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