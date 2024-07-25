Тур: 2. Стадион: Таммела.
2:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаХускович Муарем
31' Желтая карточкаМартинс Марвин
1:0
51' ГолХаарала Сантери
67' Желтая карточкаАла-Мюллюмяки Лаури
75' Желтая карточкаAbubakr Barry
85' Желтая карточкаХаарала Сантери
85' Желтая карточкаГалвао Лукас
2:0
88' ГолРиски Роопе
2:1
90' ГолГалвао Лукас
90'+5
Ход матча
29'
31'
51'
1:0
75'
85'
85'
88'
2:0
90'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
1 Угловые 11
-
3 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
22
Мяенпя
Аапо
19
Oiva
Jukkola
21
Гуэнуш
Хаким
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oiva JukkolaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ville SeppaeВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Риски РоопеНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Нападающий
-
77 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ведль ЛукасВратарь
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
-
70 КристианоЗащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
-
11 Прелец НикНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stephan Helm
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Риски Роопе
|1
|1
|Хаарала Сантери
|1
|1
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галвао Лукас
|1
|1
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Хаарала Сантери
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Марвин
|1
|0
|Галвао Лукас
|1
|0
|Хускович Муарем
|1
|0
|Abubakr Barry
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Ильвес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2
Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7
Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0
Результаты матчей
Ильвес
Аустрия Вена
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ильвес
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Милсами
|Спатару Дану
|2 (1)
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Ильвес 2:1 Аустрия Вена
Исход игры
Ильвес
8% (9)
Ничья
10.6% (12)
Аустрия Вена
81.4% (92)
Тотал 2.5
Больше
73.15% (79)
Меньше
26.85% (29)
Обе команды забьют
Да
76.85% (83)
Нет
23.15% (25)
Популярный счёт
1:2 Аустрия Вена
54% (61)
0:1 Аустрия Вена
8.8% (10)
0:2 Аустрия Вена
8% (9)
1:1 Ничья
7.1% (8)
2:1 Ильвес
6.2% (7)
1:3 Аустрия Вена
3.5% (4)
0:3 Аустрия Вена
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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