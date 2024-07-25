Тур: 2. Стадион: Теле2 Арена.
0'
1:0
21' ГолВикхейм Густав
2:0
27' ГолХуммет Денис
32' Желтая карточкаНатами Омар
Ход матча
21'
1:0
27'
2:0
32'
38'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
26
Даль
Самуэль
10
Samuel
Holm
11
Хуммет
Денис
16
Латич
Элдин
31
Жусселин
Лео
27
Пенье
Венсан
20
Натами
Омар
10
Даам
Софьян
17
Ба
Исса
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Даль СамуэльЗащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Защитник
-
18 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Keita Kosugi
-
-
40 Max Croon
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
-
16 Латич ЭлдинВратарь
-
31 Жусселин ЛеоЗащитник
- Защитник
-
27 Пенье ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Натами ОмарПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Даам СофьянПолузащитник
-
17 Ба ИссаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
91 Brian AmofaПолузащитник
-
14 Сакра СедрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Kenny Mixtur
-
66 Ervin Latik
-
-
-
Главный тренер: Страссер Джефф
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Викхейм Густав
|1
|1
Прогрес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2
Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0
Прогрес
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Прогрес - Жюнесс Эш 1:3 Дюделанж - Прогрес 0:2 Прогрес - Дифферданж 0:1 Свифт Эсперанж - Прогрес 1:1
Мондор-ле-Бэн - Прогрес 2:4 Прогрес - Кэрьенг 2:0 Мондерканге - Прогрес 2:1 Прогрес - Расинг Юнион 2:1 Фола - Прогрес 0:0 Прогрес - Вильц 3:0 Страссен - Прогрес 0:1 Виктория Роспорт - Прогрес 3:1 Прогрес - Унион Титус 2:1 Свифт Эсперанж - Прогрес 0:0 Прогрес - Шиффланж 95 4:0 Мариска Мерш - Прогрес 0:3 Прогрес - Дюделанж 1:0 Дифферданж - Прогрес 3:1 Прогрес - Мондор-ле-Бэн 3:0 Кэрьенг - Прогрес 2:0
Будет доступно позже.
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Ноа Ереван
|Виргиль Пинсон
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Юргорден 2:0 Прогрес
Исход игры
Юргорден
95.5% (107)
Ничья
2.7% (3)
Прогрес
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.64% (36)
Меньше
66.36% (71)
Обе команды забьют
Да
26.17% (28)
Нет
73.83% (79)
Популярный счёт
2:0 Юргорден
55.4% (62)
2:1 Юргорден
16.1% (18)
3:0 Юргорден
7.1% (8)
1:0 Юргорден
5.4% (6)
3:1 Юргорден
4.5% (5)
1:1 Ничья
2.7% (3)
4:0 Юргорден
1.8% (2)
1:2 Прогрес
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!