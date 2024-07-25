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Тур: 2. Стадион: .
Юргорден
2:0
Первый тайм: 41'
Прогрес
0'
1:0
21' Гол
Викхейм Густав
2:0
27' Гол
Хуммет Денис
32' Желтая карточка
Натами Омар
38' Желтая карточка

Ход матча

21'
Викхейм Густав
1:0
27'
Хуммет Денис
(Фаллениус Оскар)
2:0
32'
 
Натами Омар
36'
 
Kenny Mixtur
Натами Омар
38'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 111
Юргорден 95.5% (106)
X 2.7% (3)
Прогрес 1.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Прогрес
1.17
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8.13
7.90
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Все Коэффициенты
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
17
Теркильдсен
Петер
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
26
Даль
Самуэль
10
Samuel
Holm
14
Сабович
Бесард
15
Фаллениус
Оскар
16
Гулликсен
Тобиас
23
Викхейм
Густав
11
Хуммет
Денис
16
Латич
Элдин
31
Жусселин
Лео
4
Карамоко
Амаду
27
Пенье
Венсан
23
Clayton
Duarte
6
Chris
Lybohy
20
Натами
Омар
73
Adrian
Ahmetxhekaj
10
Даам
Софьян
17
Ба
Исса
II
19
Antoine
Mazure-Hanus
Юргорден
4-2-3-1
Прогрес
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Викхейм Густав 1 1
Прогрес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2
Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0
Прогрес
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Прогрес - Жюнесс Эш 1:3 Дюделанж - Прогрес 0:2 Прогрес - Дифферданж 0:1 Свифт Эсперанж - Прогрес 1:1
Мондор-ле-Бэн - Прогрес 2:4 Прогрес - Кэрьенг 2:0 Мондерканге - Прогрес 2:1 Прогрес - Расинг Юнион 2:1 Фола - Прогрес 0:0 Прогрес - Вильц 3:0 Страссен - Прогрес 0:1 Виктория Роспорт - Прогрес 3:1 Прогрес - Унион Титус 2:1 Свифт Эсперанж - Прогрес 0:0 Прогрес - Шиффланж 95 4:0 Мариска Мерш - Прогрес 0:3 Прогрес - Дюделанж 1:0 Дифферданж - Прогрес 3:1 Прогрес - Мондор-ле-Бэн 3:0 Кэрьенг - Прогрес 2:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Ноа Ереван Виргиль Пинсон 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
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Прогнозы 111
Юргорден 95.5% (106)
X 2.7% (3)
Прогрес 1.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Прогрес
1.17
Реклама, ligastavok.ru
8.13
7.90
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Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Юргорден 2:0 Прогрес

Исход игры
Юргорден
95.5% (107)
Ничья
2.7% (3)
Прогрес
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.64% (36)
Меньше
66.36% (71)
Обе команды забьют
Да
26.17% (28)
Нет
73.83% (79)
Популярный счёт
2:0 Юргорден
55.4% (62)
2:1 Юргорден
16.1% (18)
3:0 Юргорден
7.1% (8)
1:0 Юргорден
5.4% (6)
3:1 Юргорден
4.5% (5)
1:1 Ничья
2.7% (3)
4:0 Юргорден
1.8% (2)
1:2 Прогрес
1.8% (2)
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