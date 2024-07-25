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Тур: 2. Стадион: .
Юргорден
3:0
Конец матча
Прогрес
0'
1:0
21' Гол
Викхейм Густав
2:0
27' Гол
Хуммет Денис
32' Желтая карточка
Натами Омар
35' Желтая карточка
Викхейм Густав
38' Желтая карточка
Ба Исса
42' Желтая карточка
Тенхо Миро
42' Желтая карточка
Карамоко Амаду
54' Желтая карточка
Даниэльссон Маркус
3:0
61' Гол
Хуммет Денис
63' Желтая карточка
Chris Lybohy
76' Желтая карточка
Clayton Duarte
80' Желтая карточка
Даль Самуэль
90' Желтая карточка
Brian Amofa
90'+5

Ход матча

21'
Викхейм Густав
1:0
27'
Хуммет Денис
(Фаллениус Оскар)
2:0
32'
 
Натами Омар
35'
Викхейм Густав
 
36'
 
Kenny Mixtur
Натами Омар
38'
 
Ба Исса
42'
Тенхо Миро
 
42'
 
Карамоко Амаду
54'
Даниэльссон Маркус
 
59'
Берг Виктор
Викхейм Густав
 
59'
Шуллер Расмус
Samuel Holm
 
59'
Штоль Адам
Теркильдсен Петер
 
61'
Хуммет Денис
(Фаллениус Оскар)
3:0
61'
 
Шмид Жонатан
Adrian Ahmetxhekaj
61'
 
Бурбан Доминик
Antoine Mazure-Hanus
63'
 
Chris Lybohy
71'
Patric Aaslund
Хуммет Денис
 
76'
 
Clayton Duarte
78'
 
Brian Amofa
Chris Lybohy
78'
 
Сакра Седрик
Ба Исса
80'
Даль Самуэль
 
80'
Экдаль Альбин
Сабович Бесард
 
90'
 
Brian Amofa

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 112
Юргорден 95.5% (107)
X 2.7% (3)
Прогрес 1.8% (2)
Все прогнозы
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
17
Теркильдсен
Петер
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
26
Даль
Самуэль
10
Samuel
Holm
14
Сабович
Бесард
15
Фаллениус
Оскар
16
Гулликсен
Тобиас
23
Викхейм
Густав
11
Хуммет
Денис
16
Латич
Элдин
31
Жусселин
Лео
4
Карамоко
Амаду
27
Пенье
Венсан
23
Clayton
Duarte
6
Chris
Lybohy
20
Натами
Омар
73
Adrian
Ahmetxhekaj
10
Даам
Софьян
17
Ба
Исса
II
19
Antoine
Mazure-Hanus
Юргорден
4-2-3-1
Прогрес
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 2 2
Викхейм Густав 1 1
Фаллениус Оскар 0 0
Прогрес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викхейм Густав 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Тенхо Миро 1 0
Даль Самуэль 1 0
Прогрес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Amofa 1 0
Карамоко Амаду 1 0
Натами Омар 1 0
Ба Исса II 1 0
Chris Lybohy 1 0
Clayton Duarte 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Прогрес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Юргорден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Прогрес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2
Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0
Прогрес
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Прогрес - Жюнесс Эш 1:3 Дюделанж - Прогрес 0:2 Прогрес - Дифферданж 0:1 Свифт Эсперанж - Прогрес 1:1
Мондор-ле-Бэн - Прогрес 2:4 Прогрес - Кэрьенг 2:0 Мондерканге - Прогрес 2:1 Прогрес - Расинг Юнион 2:1 Фола - Прогрес 0:0 Прогрес - Вильц 3:0 Страссен - Прогрес 0:1 Виктория Роспорт - Прогрес 3:1 Прогрес - Унион Титус 2:1 Свифт Эсперанж - Прогрес 0:0 Прогрес - Шиффланж 95 4:0 Мариска Мерш - Прогрес 0:3 Прогрес - Дюделанж 1:0 Дифферданж - Прогрес 3:1 Прогрес - Мондор-ле-Бэн 3:0 Кэрьенг - Прогрес 2:0

Результаты матчей

Юргорден
Прогрес

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Прогрес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Тенхо Миро получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Карамоко Амаду получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Ба Исса II получил желтую карточку от судьи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Юргорден 95.5% (107)
    X 2.7% (3)
    Прогрес 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Юргорден 3:0 Прогрес онлайн

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    Прогнозы на матч Юргорден 3:0 Прогрес

    Исход игры
    Юргорден
    95.5% (107)
    Ничья
    2.7% (3)
    Прогрес
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.64% (36)
    Меньше
    66.36% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    26.17% (28)
    Нет
    73.83% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Юргорден
    55.4% (62)
    2:1 Юргорден
    16.1% (18)
    3:0 Юргорден
    7.1% (8)
    1:0 Юргорден
    5.4% (6)
    3:1 Юргорден
    4.5% (5)
    1:1 Ничья
    2.7% (3)
    4:0 Юргорден
    1.8% (2)
    1:2 Прогрес
    1.8% (2)
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