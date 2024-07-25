Тур: 2. Стадион: Теле2 Арена.
0'
1:0
21' ГолВикхейм Густав
2:0
27' ГолХуммет Денис
32' Желтая карточкаНатами Омар
35' Желтая карточкаВикхейм Густав
38' Желтая карточкаБа Исса
42' Желтая карточкаТенхо Миро
42' Желтая карточкаКарамоко Амаду
54' Желтая карточкаДаниэльссон Маркус
3:0
61' ГолХуммет Денис
63' Желтая карточкаChris Lybohy
76' Желтая карточкаClayton Duarte
80' Желтая карточкаДаль Самуэль
90' Желтая карточкаBrian Amofa
90'+5
Ход матча
21'
1:0
27'
2:0
32'
35'
38'
42'
42'
61'
3:0
63'
76'
78'
80'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
26
Даль
Самуэль
10
Samuel
Holm
11
Хуммет
Денис
16
Латич
Элдин
31
Жусселин
Лео
27
Пенье
Венсан
20
Натами
Омар
10
Даам
Софьян
17
Ба
Исса
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Даль СамуэльЗащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Защитник
-
18 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Keita Kosugi
-
-
40 Max Croon
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
-
16 Латич ЭлдинВратарь
-
31 Жусселин ЛеоЗащитник
- Защитник
-
27 Пенье ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Натами ОмарПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Даам СофьянПолузащитник
-
17 Ба ИссаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
91 Brian AmofaПолузащитник
-
14 Сакра СедрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Kenny Mixtur
-
66 Ervin Latik
-
-
-
Главный тренер: Страссер Джефф
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|2
|2
|Викхейм Густав
|1
|1
|Фаллениус Оскар
|0
|0
Прогрес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Викхейм Густав
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Тенхо Миро
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
Прогрес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Amofa
|1
|0
|Карамоко Амаду
|1
|0
|Натами Омар
|1
|0
|Ба Исса II
|1
|0
|Chris Lybohy
|1
|0
|Clayton Duarte
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Прогрес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Юргорден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Прогрес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2
Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0
Прогрес
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Прогрес - Жюнесс Эш 1:3 Дюделанж - Прогрес 0:2 Прогрес - Дифферданж 0:1 Свифт Эсперанж - Прогрес 1:1
Мондор-ле-Бэн - Прогрес 2:4 Прогрес - Кэрьенг 2:0 Мондерканге - Прогрес 2:1 Прогрес - Расинг Юнион 2:1 Фола - Прогрес 0:0 Прогрес - Вильц 3:0 Страссен - Прогрес 0:1 Виктория Роспорт - Прогрес 3:1 Прогрес - Унион Титус 2:1 Свифт Эсперанж - Прогрес 0:0 Прогрес - Шиффланж 95 4:0 Мариска Мерш - Прогрес 0:3 Прогрес - Дюделанж 1:0 Дифферданж - Прогрес 3:1 Прогрес - Мондор-ле-Бэн 3:0 Кэрьенг - Прогрес 2:0
Результаты матчей
Юргорден
Прогрес
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Прогрес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч Юргорден 3:0 Прогрес
Исход игры
Юргорден
95.5% (107)
Ничья
2.7% (3)
Прогрес
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.64% (36)
Меньше
66.36% (71)
Обе команды забьют
Да
26.17% (28)
Нет
73.83% (79)
Популярный счёт
2:0 Юргорден
55.4% (62)
2:1 Юргорден
16.1% (18)
3:0 Юргорден
7.1% (8)
1:0 Юргорден
5.4% (6)
3:1 Юргорден
4.5% (5)
1:1 Ничья
2.7% (3)
4:0 Юргорден
1.8% (2)
1:2 Прогрес
1.8% (2)
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