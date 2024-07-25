Тур: 2. Стадион: Зимбру.
0:1
Второй тайм: 74'
0'
22' Желтая карточкаДжу Джесси
0:1
23' ПенальтиСеробян Артур
31' Желтая карточкаРодригес Алексис
39' Желтая карточкаКожокарь Серафим
45' Желтая карточкаСамаке Али
Ход матча
22'
23'
0:1
31'
39'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 8
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
-
7.50 Точный счёт – 1:1
-
-
16
Самаке
Али
19
Битка
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Самаке АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Битка ШтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Нга СедрикЗащитник
- Защитник
-
21 Раду ЛучианЗащитник
- Полузащитник
-
10 Райляну ВладПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Пегза ФабианНападающий
-
Главный тренер: Попеску Лилиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенне ТентонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Минасян Вардан
Бомбардиры внутри турнира
Зимбру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Арарат-Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Серобян Артур
|1 (1)
|1
Карточки
Зимбру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джу Джесси
|1
|0
|Кожокарь Серафим
|1
|0
|Самаке Али
|1
|0
Арарат-Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Алексис
|1
|0
Результаты последних матчей
Зимбру
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Петрокуб - Зимбру 3:1 Петрокуб - Зимбру 4:1 Зимбру - Шериф 2:0
Бельцы - Зимбру 2:1 Шериф - Зимбру 1:1 Зимбру - Дачия-Буюканы 2:0 Зимбру - Шериф 1:0 Зимбру - Милсами 3:1 Зимбру - Петрокуб 1:1 Шериф - Зимбру 4:1 Зимбру - Милсами 1:3 Зимбру - Бельцы 3:0 Дачия-Буюканы - Зимбру 0:2 Милсами - Зимбру 0:0 Милсами - Зимбру 1:2 Зимбру - Флорешть 1:1 Зимбру - Спарта Селемет 3:3 Саксан - Зимбру 0:5 Зимбру - Дачия-Буюканы 2:0
Арарат-Армения
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Алашкерт - Арарат-Армения 1:3 Арарат-Армения - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат-Армения - Урарту 1:1
Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 4:1 Ван - Арарат-Армения 0:5 Вест Армения - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат-Армения - Урарту 2:0 Арарат-Армения - Арарат 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Алашкерт 2:1 Ширак - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Ван 0:2 Вест Армения - Арарат-Армения 1:1 Арарат-Армения - Пюник 3:1 Кауно Жальгирис - Арарат-Армения 0:0
Будет доступно позже.
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Милсами
|Спатару Дану
|2 (1)
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
-
7.50 Точный счёт – 1:1
-
-
Прогнозы на матч Зимбру 0:1 Арарат-Армения
Исход игры
Зимбру
36.3% (41)
Ничья
43.4% (49)
Арарат-Армения
20.4% (23)
Тотал 2.5
Больше
38.32% (41)
Меньше
61.68% (66)
Обе команды забьют
Да
82.24% (88)
Нет
17.76% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.6% (47)
2:1 Зимбру
20.4% (23)
1:2 Арарат-Армения
13.3% (15)
1:0 Зимбру
12.4% (14)
0:1 Арарат-Армения
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
2:0 Зимбру
1.8% (2)
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