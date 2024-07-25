Такое ощущение, что "Арарат-Армения" полностью контролирует ситуацию на поле. Пока к действиям гостей в обороне, что называется, не прикопаешься.

Армянская команда смогла ещё одну атаку по левому флангу провести, но заброс в центр штрафной получился очень неточным.

МОМЕНТ! Родригес вышел на ударную позицию слева. Нанес он плотный удар по воротам соперника, но направил мяч чуть выше перекладины! Это было опасно!

Ковали нанес удар по воротам соперника, но слишком высокую траекторию он задал своему выстрелу. Мяч полетел намного выше цели.

Лахни вместо Арутюняна на поле появился тем временем в составе "Арарат-Армении". Отметим эту ротацию в коллектива гостей.

Оканси вместо Родригеса также у армянского коллектива появился. Еще одну замену в нашей встрече отметим.

Пегза вместо Ихекуна на поле появился в составе "Зимбру". Отметим эту ротацию в нашем противостоянии. Пошли массово замены в последние минуты игры.

Нужно все же "Зимбру" попытаться забить в ворота соперника хотя бы гол. В гости с результатом 0:1 на своём поле отправляться не лучшая идея.

Замена в составе хозяев произошла только что. Вместо Кожокаря на поле Ковали появился. Никита попытается усилить давление на оборону соперника.

Стандартов сегодня не так много у нас. Всего по 2 корнера оппоненты подали. Быть может, именно штрафные в этой игре являются залогом успеха. И корнеры, конечно же.

10 минут довольно осторожного футбола мы посмотрели во втором тайме. Ждём опасных моментов и голов, которых даже на двоих оппоненты создали минимальное количество.

Вышедший на замену Райляну подкручивал мяч к воротам. Сильным был его навес, и до снаряда не добрался ни один из партнёров. Не сыграли и защитники команды гостей.

Чуть больше получаса играть в матче остаётся. Стали активнее сейчас хозяева фланги использовать, но далеко не все навесы достигают своей цели.

Угловой гостевая команда подала сейчас у ворот соперника, но оборона "Зимбру" позиционно сыграла очень надёжно. Отвели молдаване угрозу от своих ворот.

Джу Джесси получил удар по ногам в центре поля. Рефери определил нарушение правил, но обошёлся без карточки. Во втором тайме он работает без предупреждений.

Стартовал второй тайм в нашем поединке! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Самаке получил удар по ногам от игрока соперника. Рефери вполне мог показать карточку желтого цвета в этой ситуации, но делать этого не стал.

Нет, все-таки дали нам информацию о заменах. В перерыве их было сразу три. Дедечко, Аларибе и Пальинья с поля ушли. Нга, Райляну и Сумах на газоне появились тем временем.

Смотрю я пока составы и, честно говоря, ротаций пока не вижу. Видимо, в прежнем сочетании игроков на футбольном поле появились оппоненты.

Активнее гости взаимодействуют. Складывается такое впечатление, что им по силам и второй мяч забить. Только уже с игры.

Кейруш здорово с левого фланга подсекал мяч в центр штрафной, но там один из защитником молдавский команды растолкал и своих, и чужих, выбив сферу ближе к центру поля.

Дедечко подал мяч с левого края в штрафную соперника - на выходе сработал голкипер, который забрал мяч в свои перчатки. Было сыграно надежно.

Завершается уже основное время первого тайма. "Зимбру" владеет мячом, надеясь все же отыграться в первом тайме и уйти на перерыв в хорошем настроении.

Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло - 0:1. Впереди "Арарат-Армения".

41' Кожокарь сфолил против оппонента в районе центрального круга. Судья снова обратился к своему кармашку, откуда достал желтый свет.

40' Последние 5 минут в первом тайме уже пошли. Молдавский коллектив явно не дотягивает пока до соперника по моментам и ударам в матче.

38' Свистят сейчас немногочисленные фанаты "Зимбру", которым не нравится, что мяч держит соперник. Но никуда не деться, гости пока просто лучше.

37' Пальинья теперь дальним выстрелом отметился. Мяч попал в ногу сопернику и спланировал за пределы поля. Только в этот раз будет аут.

35' Битка после смещения с левого края нанес удар по воротам соперника - мяч полетел значительно выше цели. Поразить мишень ему не удалось.

34' Ничего на поле в эти минуты не происходит. Дело идет к перерыв. "Арарат-Армения" ведет в счете с минимальным преимуществом - 1:0.

32' Менее 15 минут до конца первого тайма остается. Родригес снова в подкате сейчас сыграл. Мог игрок еще на карточку нарваться, но рефери его простил.

31' Маловато фанатов сидит на трибунах, но их поддержка существенная. Гонят болельщики вперед свой коллектив, надеясь, что он сможет отыграться.

29' Да, пока у "Зимбру" в атаке не получается ровным счетом ничего. Команда пытается, конечно, что-то придумать вперед, но явно не хватает клубу какой-то задумки.

28' Алексис Родригес у "Арарата-Армении" получает карточку желтого цвета. Снес он на полной скорости на газон своего соперника, за что и был наказан.

26' Другая армянская команда "Ноа" ведет со счетом 4:0 у "Слимы". Сегодня у армянских фанатов может быть настоящий праздник в еврокубках.

25' А сейчас в атаке нарушает правила армянский коллектив. Битка на газоне. Там целые разбирательства по поводу этого фола пошли. Чуть ли не стенка на стенку.

23' Серобян перестарался в центре поля. По ноге огрел он своего соперника сейчас. В руках рефери не появилась карточка желтого цвета, хотя возникнуть могла.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СЕРОБЯН! 0:1!

Классно в правый от себя угол пробил Серобян. Остался по центру голкипер и не смог выручить свой коллектив в этой ситуации.

20' Джу сфолил против соперника. В итоге получи игрок карточку желтого цвета. Заслуженное наказание для игрока, который неудачно сыграл в своей штрафной.

19' Родригес в чужой штрафной упал на газон. Рефери указал на "точку" в этой ситуации. 11-метровый удар, судя по всему, пробьют сейчас гости!

17' Йенне теперь с левого края подавал мяч на дальнюю штангу - подача была не самой точной. Мяч прилетел в руки голкипера.

16' Йенне сейчас нанес удар по воротам соперника с правого края, но в итоге попал в голкипера. Тот спокойно сработал в рамке и мяч отбил в сторону!

15' 15 минут отыграли соперники на футбольном поле. Серобян снова получил мяч на левом фланге, выполнил подачу в штрафную, но сделал это очень неточно.

14' Серобян навесил мяч с левого края в центр штрафной. Там оборонцы "Зимбру" до мяча добрались раньше соперников. Вынос в центр поля.

12' Арутюнян с левого фланга навесил мяч в район 11-метровой отметки, где никого из партнеров не оказалось. Спокойно выбили защитники сферу в центр поля.

11' 10 минут матча позади. "Зимбру" продолжает сферу держать под своим контролем. Мало что получается пока у гостевой команды впереди.

9' Интересно, что трансляцию этого матча в Молдове и Армении не показывают. Есть посторонний источник игры, который, прямо скажем, дает ужасную картинку.

8' "Зимбру" едва сейчас не забил в ворота соперника. Охаджунва после передачи с левого края замыкал мяч в ворота соперника, но направил рядом со стойкой.

7' "Арарат-Армения" пока что действует осторожно. Обиеро подавал снаряд с левого края на дальнюю штангу, но точности игроку не хватило в этой ситуации.

5' За пределы поля мяч ушел после подачи Битки. На выходе мог сыграть вратарь, но почувствовал, что снаряд за пределы поля улетает.

4' Один из нападающих "Зимбру" сделал передачу с левого края в центр. Мяч на выходе забрать сферу в свои перчатки голкипер.

2' Футболисты "Зимбру" вышли на футбольный газон в желто-зеленых цветах, а игроки "Арарат-Армении" вышли на газон во всем белом.