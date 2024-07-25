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Тур: 2. Стадион: .
Зимбру
0:1
Второй тайм: 74'
Арарат-Армения
0'
22' Желтая карточка
Джу Джесси
0:1
23' Пенальти
Серобян Артур
31' Желтая карточка
Родригес Алексис
39' Желтая карточка
Кожокарь Серафим
45' Желтая карточка
Самаке Али

Ход матча

22'
Джу Джесси
 
23'
0:1
Серобян Артур
31'
 
Родригес Алексис
39'
Кожокарь Серафим
 
45'
Самаке Али
 
46'
Нга Седрик
Дедечко Денис
 
46'
Райляну Влад
Аларибе Эммануэль
 
46'
Сумах Ибраима
Пальинья Жуан
 
55'
Ковали Никита
Кожокарь Серафим
 
68'
 
Лахни Алвун Тера
Арутюнян Оганес
68'
 
Оканси Эрик
Родригес Алексис
70'
Пегза Фабиан
Ихекуна Максимилиан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 113
Зимбру 36.3% (41)
X 43.4% (49)
Арарат-Армения 20.4% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зимбру
Ничья
Арарат-Армения
25.00
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5.70
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2.45
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Чеботарь
Николай
4
Разгонюк
Артём
69
Дедечко
Денис
16
Самаке
Али
77
Кожокарь
Серафим
8
Джу
Джесси
11
Пальинья
Жуан
17
Ихекуна
Максимилиан
19
Битка
Штефан
20
Аларибе
Эммануэль
9
Охаджунва
Джастис
24
Бегларян
Арсен
13
Оганесян
Камо
3
Хулио
Хуниор
4
Кейруш
Жоау
16
Григорян
Эдгар
8
Арутюнян
Оганес
12
Обиеро
Амос
Нонди
10
Амбарцумян
Армен
9
Серобян
Артур
7
Родригес
Алексис
15
Йенне
Тентон
Зимбру
3-5-2
Арарат-Армения
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Зимбру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арарат-Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Серобян Артур 1 (1) 1

Карточки

Зимбру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джу Джесси 1 0
Кожокарь Серафим 1 0
Самаке Али 1 0
Арарат-Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Алексис 1 0

Результаты последних матчей

Зимбру
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Петрокуб - Зимбру 3:1 Петрокуб - Зимбру 4:1 Зимбру - Шериф 2:0
Бельцы - Зимбру 2:1 Шериф - Зимбру 1:1 Зимбру - Дачия-Буюканы 2:0 Зимбру - Шериф 1:0 Зимбру - Милсами 3:1 Зимбру - Петрокуб 1:1 Шериф - Зимбру 4:1 Зимбру - Милсами 1:3 Зимбру - Бельцы 3:0 Дачия-Буюканы - Зимбру 0:2 Милсами - Зимбру 0:0 Милсами - Зимбру 1:2 Зимбру - Флорешть 1:1 Зимбру - Спарта Селемет 3:3 Саксан - Зимбру 0:5 Зимбру - Дачия-Буюканы 2:0
Арарат-Армения
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Алашкерт - Арарат-Армения 1:3 Арарат-Армения - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат-Армения - Урарту 1:1
Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 4:1 Ван - Арарат-Армения 0:5 Вест Армения - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат-Армения - Урарту 2:0 Арарат-Армения - Арарат 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Алашкерт 2:1 Ширак - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Ван 0:2 Вест Армения - Арарат-Армения 1:1 Арарат-Армения - Пюник 3:1 Кауно Жальгирис - Арарат-Армения 0:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Милсами Спатару Дану 2 (1)
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    70'
    Пегза вместо Ихекуна на поле появился в составе "Зимбру". Отметим эту ротацию в нашем противостоянии. Пошли массово замены в последние минуты игры. 
  • Замена
    68'
    Оканси вместо Родригеса также у армянского коллектива появился. Еще одну замену в нашей встрече отметим. 
  • Замена
    67'
    Лахни вместо Арутюняна на поле появился тем временем в составе "Арарат-Армении". Отметим эту ротацию в коллектива гостей. 
  • 66'
    Ковали нанес удар по воротам соперника, но слишком высокую траекторию он задал своему выстрелу. Мяч полетел намного выше цели. 
  • Опасный момент
    65'
    МОМЕНТ! Родригес вышел на ударную позицию слева. Нанес он плотный удар по воротам соперника, но направил мяч чуть выше перекладины! Это было опасно!
  • 64'
    Армянская команда смогла ещё одну атаку по левому флангу провести, но заброс в центр штрафной получился очень неточным. 
  • 62'
    Такое ощущение, что "Арарат-Армения" полностью контролирует ситуацию на поле. Пока к действиям гостей в обороне, что называется, не прикопаешься. 
  • Фол, нарушение
    61'
    Джу Джесси получил удар по ногам в центре поля. Рефери определил нарушение правил, но обошёлся без карточки. Во втором тайме он работает без предупреждений. 
  • Угловой
    60'
    Угловой гостевая команда подала сейчас у ворот соперника, но оборона "Зимбру" позиционно сыграла очень надёжно. Отвели молдаване угрозу от своих ворот. 
  • 58'
    Чуть больше получаса играть в матче остаётся. Стали активнее сейчас хозяева фланги использовать, но далеко не все навесы достигают своей цели. 
  • 57'
    Вышедший на замену Райляну подкручивал мяч к воротам. Сильным был его навес, и до снаряда не добрался ни один из партнёров. Не сыграли и защитники команды гостей. 
  • 56'
    10 минут довольно осторожного футбола мы посмотрели во втором тайме. Ждём опасных моментов и голов, которых даже на двоих оппоненты создали минимальное количество. 
  • 55'
    Стандартов сегодня не так много у нас. Всего по 2 корнера оппоненты подали. Быть может, именно штрафные в этой игре являются залогом успеха. И корнеры, конечно же. 
  • Замена
    54'
    Замена в составе хозяев произошла только что. Вместо Кожокаря на поле Ковали появился. Никита попытается усилить давление на оборону соперника. 
  • 53'
    Нужно все же "Зимбру" попытаться забить в ворота соперника хотя бы гол. В гости с результатом 0:1 на своём поле отправляться не лучшая идея. 
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    • 52'
      Кейруш здорово с левого фланга подсекал мяч в центр штрафной, но там один из защитником молдавский команды растолкал и своих, и чужих, выбив сферу ближе к центру поля. 
    • 50'
      Активнее гости взаимодействуют. Складывается такое впечатление, что им по силам и второй мяч забить. Только уже с игры. 
    • 49'
      Смотрю я пока составы и, честно говоря, ротаций пока не вижу. Видимо, в прежнем сочетании игроков на футбольном поле появились оппоненты. 
    • Замена
      48'
      Нет, все-таки дали нам информацию о заменах. В перерыве их было сразу три. Дедечко, Аларибе и Пальинья с поля ушли. Нга, Райляну и Сумах на газоне появились тем временем. 
    • Фол, нарушение
      47'
      Самаке получил удар по ногам от игрока соперника. Рефери вполне мог показать карточку желтого цвета в этой ситуации, но делать этого не стал.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в нашем поединке! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло - 0:1. Впереди "Арарат-Армения".
    • Желтая карточка
      45'
      Самаке за грубый фол в центре поля получает карточку желтого цвета.
    • 44'
      Завершается уже основное время первого тайма. "Зимбру" владеет мячом, надеясь все же отыграться в первом тайме и уйти на перерыв в хорошем настроении.
    • 43'
      Дедечко подал мяч с левого края в штрафную соперника - на выходе сработал голкипер, который забрал мяч в свои перчатки. Было сыграно надежно. 
    • Желтая карточка
      41'
      Кожокарь сфолил против оппонента в районе центрального круга. Судья снова обратился к своему кармашку, откуда достал желтый свет. 
    • 40'
      Последние 5 минут в первом тайме уже пошли. Молдавский коллектив явно не дотягивает пока до соперника по моментам и ударам в матче.
    • 38'
      Свистят сейчас немногочисленные фанаты "Зимбру", которым не нравится, что мяч держит соперник. Но никуда не деться, гости пока просто лучше. 
    • 37'
      Пальинья теперь дальним выстрелом отметился. Мяч попал в ногу сопернику и спланировал за пределы поля. Только в этот раз будет аут. 
    • 35'
      Битка после смещения с левого края нанес удар по воротам соперника - мяч полетел значительно выше цели. Поразить мишень ему не удалось. 
    • 34'
      Ничего на поле в эти минуты не происходит. Дело идет к перерыв. "Арарат-Армения" ведет в счете с минимальным преимуществом - 1:0.
    • Фол, нарушение
      32'
      Менее 15 минут до конца первого тайма остается. Родригес снова в подкате сейчас сыграл. Мог игрок еще на карточку нарваться, но рефери его простил. 
    • 31'
      Маловато фанатов сидит на трибунах, но их поддержка существенная. Гонят болельщики вперед свой коллектив, надеясь, что он сможет отыграться.
    • 29'
      Да, пока у "Зимбру" в атаке не получается ровным счетом ничего. Команда пытается, конечно, что-то придумать вперед, но явно не хватает клубу какой-то задумки. 
    • Желтая карточка
      28'
      Алексис Родригес у "Арарата-Армении" получает карточку желтого цвета. Снес он на полной скорости на газон своего соперника, за что и был наказан. 
    • 26'
      Другая армянская команда "Ноа" ведет со счетом 4:0 у "Слимы". Сегодня у армянских фанатов может быть настоящий праздник в еврокубках. 
    • 25'
      А сейчас в атаке нарушает правила армянский коллектив. Битка на газоне. Там целые разбирательства по поводу этого фола пошли. Чуть ли не стенка на стенку. 
    • 23'
      Серобян перестарался в центре поля. По ноге огрел он своего соперника сейчас. В руках рефери не появилась карточка желтого цвета, хотя возникнуть могла. 
    • Пенальти
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СЕРОБЯН! 0:1!
      Классно в правый от себя угол пробил Серобян. Остался по центру голкипер и не смог выручить свой коллектив в этой ситуации. 
    • Желтая карточка
      20'
      Джу сфолил против соперника. В итоге получи игрок карточку желтого цвета. Заслуженное наказание для игрока, который неудачно сыграл в своей штрафной. 
    • Пенальти!
      19'
      Родригес в чужой штрафной упал на газон. Рефери указал на "точку" в этой ситуации. 11-метровый удар, судя по всему, пробьют сейчас гости!
    • 17'
      Йенне теперь с левого края подавал мяч на дальнюю штангу - подача была не самой точной. Мяч прилетел в руки голкипера. 
    • 16'
      Йенне сейчас нанес удар по воротам соперника с правого края, но в итоге попал в голкипера. Тот спокойно сработал в рамке и мяч отбил в сторону!
    • 15'
      15 минут отыграли соперники на футбольном поле. Серобян снова получил мяч на левом фланге, выполнил подачу в штрафную, но сделал это очень неточно. 
    • 14'
      Серобян навесил мяч с левого края в центр штрафной. Там оборонцы "Зимбру" до мяча добрались раньше соперников. Вынос в центр поля. 
    • 12'
      Арутюнян с левого фланга навесил мяч в район 11-метровой отметки, где никого из партнеров не оказалось. Спокойно выбили защитники сферу в центр поля. 
    • 11'
      10 минут матча позади. "Зимбру" продолжает сферу держать под своим контролем. Мало что получается пока у гостевой команды впереди. 
    • 9'
      Интересно, что трансляцию этого матча в Молдове и Армении не показывают. Есть посторонний источник игры, который, прямо скажем, дает ужасную картинку. 
    • 8'
      "Зимбру" едва сейчас не забил в ворота соперника. Охаджунва после передачи с левого края замыкал мяч в ворота соперника, но направил рядом со стойкой. 
    • 7'
      "Арарат-Армения" пока что действует осторожно. Обиеро подавал снаряд с левого края на дальнюю штангу, но точности игроку не хватило в этой ситуации. 
    • 5'
      За пределы поля мяч ушел после подачи Битки. На выходе мог сыграть вратарь, но почувствовал, что снаряд за пределы поля улетает. 
    • 4'
      Один из нападающих "Зимбру" сделал передачу с левого края в центр. Мяч на выходе забрать сферу в свои перчатки голкипер.
    • 2'
      Футболисты "Зимбру" вышли на футбольный газон в желто-зеленых цветах, а игроки "Арарат-Армении" вышли на газон во всем  белом. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в матче победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zimbru Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зимбру 0:1 Арарат-Армения

    Исход игры
    Зимбру
    36.3% (41)
    Ничья
    43.4% (49)
    Арарат-Армения
    20.4% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.32% (41)
    Меньше
    61.68% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    82.24% (88)
    Нет
    17.76% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.6% (47)
    2:1 Зимбру
    20.4% (23)
    1:2 Арарат-Армения
    13.3% (15)
    1:0 Зимбру
    12.4% (14)
    0:1 Арарат-Армения
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    2:0 Зимбру
    1.8% (2)
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    Зимбру
    Арарат-Армения
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