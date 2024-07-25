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Тур: 2. Стадион: .
Хайдук
2:0
Конец матча
Торсхавн
0'
1:0
19' Гол
Уремович Филип
2:0
30' Пенальти
Ливайя Марко
90'+5

Ход матча

19'
Уремович Филип
(Калик Энтони)
1:0
26'
 
Скютте Саммю
Мненей Ноа
30'
Ливайя Марко
2:0
46'
 
Йонссон Видар
Дам Аси
46'
 
Muhammed Samba
Leivur Guttesen
67'
Перишич Иван
Сахити Эмир
 
67'
Bruno Durdov
Калик Энтони
 
69'
 
Томсен Якуп
Даль Миккель
69'
 
Emmanuel Duah
Самуэльсен Аки
80'
Саньянг Абдулия
Пукштас Рокас
 
90'
Mate Antunovic
Ливайя Марко
 
90'
Dominik Prpic
Шарлия Звонимир
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 0
  • 14 Угловые 0
  • 5 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 112
Хайдук 96.4% (108)
X 2.7% (3)
Торсхавн 0.9% (1)
Все прогнозы
13
Лучич
Иван
II
18
Муфи
Фахд
25
Уремович
Филип
31
Шарлия
Звонимир
5
Диалло
Исмаэль
21
Пукштас
Рокас
26
Marko
Capan
23
Кровинович
Филип
77
Сахити
Эмир
10
Ливайя
Марко
7
Калик
Энтони
1
Гестсон
Тейтур
27
Матиас
Восс
28
Чуквуди
Сэмюэл
3
Давидсен
Вильормур
20
Дам
Аси
7
Серенсен
Ханус
21
Ejvind
Mouritsen
5
Мненей
Ноа
30
Leivur
Guttesen
19
Даль
Миккель
10
Самуэльсен
Аки
Хайдук
4-3-3
Торсхавн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хайдук
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уремович Филип 1 1
Ливайя Марко 1 (1) 1
Калик Энтони 0 0
Торсхавн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Хайдук
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Торсхавн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Хайдук
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Торсхавн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хайдук
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хайдук - Широки Бриег 3:0 Кроация Змиявци - Хайдук 0:2 Фенербахче - Хайдук 0:1 Рух Львов - Хайдук 1:3
Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Радомлье - Хайдук 1:0 Локомотива Загреб - Хайдук 2:5 Хайдук - ХНК Горица 2:1 Истра 1961 - Хайдук 1:1 Хайдук - Вараждин 0:1 Хайдук - Рудеш 5:1 Славен - Хайдук 0:1 Хайдук - Осиек 1:2 Риека - Хайдук 1:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 0:1 Зриньски - Хайдук 1:1 Хайдук - Локомотива Загреб 1:2 ХНК Горица - Хайдук 0:3 Хайдук - Истра 1961 1:0
Торсхавн
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Викингур - Торсхавн 2:0 Б-68 - Торсхавн 1:0 Торсхавн - Клаксвик 3:0 Вестур - Торсхавн 1:4
Рунавик - Торсхавн 2:3 Торсхавн - Фуглафйордур 1:0 Торсхавн - Б-36 2:1 Скала - Торсхавн 0:3 Торсхавн - Б-36 2:1 Вестур - Торсхавн 0:3 Торсхавн - Стреймур 2:1 Торсхавн - Клаксвик 1:0 Б-68 - Торсхавн 0:1 Торсхавн - Фуглафйордур 4:0 Викингур - Торсхавн 2:1 Торсхавн - Рунавик 3:2 Б-68 - Торсхавн 0:0 Стреймур - Торсхавн 0:1 Торсхавн - Вестур 2:0 Творойри - Торсхавн 1:4

Результаты матчей

Хайдук
Торсхавн

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хайдук
Торсхавн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poljud. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Хайдук 96.4% (108)
    X 2.7% (3)
    Торсхавн 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Хайдук 2:0 Торсхавн онлайн

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    Прогнозы на матч Хайдук 2:0 Торсхавн

    Исход игры
    Хайдук
    96.4% (108)
    Ничья
    2.7% (3)
    Торсхавн
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.62% (53)
    Меньше
    51.38% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    29.36% (32)
    Нет
    70.64% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Хайдук
    39.3% (44)
    2:1 Хайдук
    23.2% (26)
    3:0 Хайдук
    17% (19)
    1:0 Хайдук
    8% (9)
    3:1 Хайдук
    2.7% (3)
    4:0 Хайдук
    1.8% (2)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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