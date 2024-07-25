Тур: 2. Стадион: Полюд.
Ход матча
19'
1:0
30'
2:0
46'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 0
-
14 Угловые 0
-
5 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
18
Муфи
Фахд
26
Marko
Capan
77
Сахити
Эмир
10
Ливайя
Марко
27
Матиас
Восс
20
Дам
Аси
19
Даль
Миккель
- Основной состав
-
13 Лучич ИванВратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Marko CapanПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сахити ЭмирНападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Элез ЙосипЗащитник
-
17 Мелняк ДариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Шошич МаджидНападающий
-
34 Bruno Durdov
-
-
-
35 Luka Jurak
-
37 Noa Skoko
-
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Матиас ВоссЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дам АсиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Даль МиккельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Томсен ЯкупНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Сормани Адольфо
Бомбардиры внутри турнира
Хайдук
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уремович Филип
|1
|1
|Ливайя Марко
|1 (1)
|1
|Калик Энтони
|0
|0
Торсхавн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Хайдук
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Торсхавн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Хайдук
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Торсхавн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хайдук
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хайдук - Широки Бриег 3:0 Кроация Змиявци - Хайдук 0:2 Фенербахче - Хайдук 0:1 Рух Львов - Хайдук 1:3
Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Радомлье - Хайдук 1:0 Локомотива Загреб - Хайдук 2:5 Хайдук - ХНК Горица 2:1 Истра 1961 - Хайдук 1:1 Хайдук - Вараждин 0:1 Хайдук - Рудеш 5:1 Славен - Хайдук 0:1 Хайдук - Осиек 1:2 Риека - Хайдук 1:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 0:1 Зриньски - Хайдук 1:1 Хайдук - Локомотива Загреб 1:2 ХНК Горица - Хайдук 0:3 Хайдук - Истра 1961 1:0
Торсхавн
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Викингур - Торсхавн 2:0 Б-68 - Торсхавн 1:0 Торсхавн - Клаксвик 3:0 Вестур - Торсхавн 1:4
Рунавик - Торсхавн 2:3 Торсхавн - Фуглафйордур 1:0 Торсхавн - Б-36 2:1 Скала - Торсхавн 0:3 Торсхавн - Б-36 2:1 Вестур - Торсхавн 0:3 Торсхавн - Стреймур 2:1 Торсхавн - Клаксвик 1:0 Б-68 - Торсхавн 0:1 Торсхавн - Фуглафйордур 4:0 Викингур - Торсхавн 2:1 Торсхавн - Рунавик 3:2 Б-68 - Торсхавн 0:0 Стреймур - Торсхавн 0:1 Торсхавн - Вестур 2:0 Творойри - Торсхавн 1:4
Результаты матчей
Хайдук
Торсхавн
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хайдук
Торсхавн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч Хайдук 2:0 Торсхавн
Исход игры
Хайдук
96.4% (108)
Ничья
2.7% (3)
Торсхавн
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.62% (53)
Меньше
51.38% (56)
Обе команды забьют
Да
29.36% (32)
Нет
70.64% (77)
Популярный счёт
2:0 Хайдук
39.3% (44)
2:1 Хайдук
23.2% (26)
3:0 Хайдук
17% (19)
1:0 Хайдук
8% (9)
3:1 Хайдук
2.7% (3)
4:0 Хайдук
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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