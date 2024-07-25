Тур: 2. Стадион: Стожице.
0:0
Первый тайм: 42'
0'
25' Желтая карточкаСарапий Эдуард
31' Желтая карточкаСилва Хорхе
31' Желтая карточкаБудковский Филипп
33' Желтая карточка_Kojic D.
Ход матча
25'
31'
33'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
30
Raul
Florucz
24
Бултам
Реда
37
Лукас
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Raul FloruczПолузащитник
-
24 Бултам РедаПолузащитник
-
37 Лукас ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пинтол ДенисВратарь
-
23 Пинту ДиогуВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ристич МаркоЗащитник
-
18 Брест МаркоНападающий
- Нападающий
-
19 Ivan Durdov
-
-
88 Thalisson
-
-
-
Главный тренер: Санчес Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
34 Vialle
-
90 Caua Paixao
-
-
Главный тренер: Imad Ashur
Результаты последних матчей
Олимпия Любляна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Олимпия Любляна - Приморье 2:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Олимпия Любляна - Словацко 3:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0
Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Олимпия Любляна - Браво 0:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Мура 0:0 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Алюминий 5:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Домжале - Олимпия Любляна 1:3 Олимпия Любляна - Радомлье 2:2 Рогашка - Олимпия Любляна 2:3 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Браво - Олимпия Любляна 1:1 Мура - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Копер 2:4 Олимпия Любляна - Целе 1:1 Алюминий - Олимпия Любляна 0:4
Полесье
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0
Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0
Будет доступно позже.
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Ноа Ереван
|Виргиль Пинсон
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Олимпия Любляна 0:0 Полесье
Исход игры
Олимпия Любляна
91.9% (102)
Ничья
3.6% (4)
Полесье
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
42.45% (45)
Меньше
57.55% (61)
Обе команды забьют
Да
44.34% (47)
Нет
55.66% (59)
Популярный счёт
2:0 Олимпия Любляна
36% (40)
2:1 Олимпия Любляна
32.4% (36)
1:0 Олимпия Любляна
15.3% (17)
3:1 Олимпия Любляна
4.5% (5)
1:1 Ничья
2.7% (3)
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