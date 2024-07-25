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Тур: 2. Стадион: .
Олимпия Любляна
0:0
Первый тайм: 42'
Полесье
0'
25' Желтая карточка
Сарапий Эдуард
31' Желтая карточка
Силва Хорхе
31' Желтая карточка
Будковский Филипп
33' Желтая карточка
_Kojic D.

Ход матча

25'
 
Сарапий Эдуард
31'
Силва Хорхе
 
31'
 
Будковский Филипп
33'
_Kojic D.
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 110
Олимпия Любляна 92.7% (102)
X 3.6% (4)
Полесье 3.6% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Олимпия Любляна
Ничья
Полесье
3.55
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4.33
4.50
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Все Коэффициенты
69
Видовшек
Матевж
2
Силва
Хорхе
14
Ратник
Марцел
17
Мухамедбегович
Ахмет
3
Суалеэ
Давид
34
Доффо
Агустин
6
Peter
Agba
30
Raul
Florucz
24
Бултам
Реда
37
Лукас
Педро
9
_Kojic
D.
23
Волынец
Евгений
31
Майсурадзе
Георгий
44
Чоботенко
Сергей
5
Сарапий
Эдуард
15
Михайличенко
Богдан
37
Таллиш
Энрике
55
Крушиньский
Борис
11
Гуцуляк
Алексей
95
Мустафаев
Эмиль
7
Назаренко
Александр
28
Будковский
Филипп
Олимпия Любляна
4-2-3-1
Полесье
4-2-3-1

Результаты последних матчей

Олимпия Любляна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Олимпия Любляна - Приморье 2:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Олимпия Любляна - Словацко 3:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0
Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Олимпия Любляна - Браво 0:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Мура 0:0 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Алюминий 5:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Домжале - Олимпия Любляна 1:3 Олимпия Любляна - Радомлье 2:2 Рогашка - Олимпия Любляна 2:3 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Браво - Олимпия Любляна 1:1 Мура - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Копер 2:4 Олимпия Любляна - Целе 1:1 Алюминий - Олимпия Любляна 0:4
Полесье
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0
Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Ноа Ереван Виргиль Пинсон 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Dino Kojic получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Будковский Филипп получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Силва Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Сарапий Эдуард получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Олимпия Любляна.
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Прогнозы 110
Олимпия Любляна 92.7% (102)
X 3.6% (4)
Полесье 3.6% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Олимпия Любляна
Ничья
Полесье
3.55
Реклама, zenit.win
4.33
4.50
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Где смотреть матч Олимпия Любляна 0:0 Полесье онлайн

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Прогнозы на матч Олимпия Любляна 0:0 Полесье

Исход игры
Олимпия Любляна
91.9% (102)
Ничья
3.6% (4)
Полесье
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
42.45% (45)
Меньше
57.55% (61)
Обе команды забьют
Да
44.34% (47)
Нет
55.66% (59)
Популярный счёт
2:0 Олимпия Любляна
36% (40)
2:1 Олимпия Любляна
32.4% (36)
1:0 Олимпия Любляна
15.3% (17)
3:1 Олимпия Любляна
4.5% (5)
1:1 Ничья
2.7% (3)
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