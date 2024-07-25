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Тур: 2. Стадион: .
Олимпия Любляна
2:0
Конец матча
Полесье
0'
25' Желтая карточка
Сарапий Эдуард
31' Желтая карточка
Силва Хорхе
31' Желтая карточка
Будковский Филипп
33' Желтая карточка
_Kojic D.
49' Желтая карточка
Майсурадзе Георгий
1:0
56' Гол
Raul Florucz
87' Желтая карточка
Крушиньский Борис
2:0
90' Гол
Пинту Диогу
90'+6

Ход матча

25'
 
Сарапий Эдуард
31'
Силва Хорхе
 
31'
 
Будковский Филипп
33'
_Kojic D.
 
49'
 
Майсурадзе Георгий
56'
Raul Florucz
(_Kojic D.)
1:0
58'
 
Лукас Тэйлор
Майсурадзе Георгий
58'
 
Козак Артём
Мустафаев Эмиль
60'
Мотика Неманья
_Kojic D.
 
61'
 
Бристрич Адмир
Будковский Филипп
63'
Пинту Диогу
Raul Florucz
 
68'
 
Caua Paixao
Гуцуляк Алексей
80'
Ivan Durdov
Лукас Педро
 
80'
Ласицкас Юстас
Силва Хорхе
 
80'
Брест Марко
Бултам Реда
 
87'
 
Крушиньский Борис
90'
Пинту Диогу
(Ласицкас Юстас)
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Олимпия Любляна 92% (103)
X 3.6% (4)
Полесье 4.5% (5)
Все прогнозы
69
Видовшек
Матевж
2
Силва
Хорхе
14
Ратник
Марцел
17
Мухамедбегович
Ахмет
3
Суалеэ
Давид
34
Доффо
Агустин
6
Peter
Agba
30
Raul
Florucz
24
Бултам
Реда
37
Лукас
Педро
9
_Kojic
D.
23
Волынец
Евгений
31
Майсурадзе
Георгий
44
Чоботенко
Сергей
5
Сарапий
Эдуард
15
Михайличенко
Богдан
37
Таллиш
Энрике
55
Крушиньский
Борис
11
Гуцуляк
Алексей
95
Мустафаев
Эмиль
7
Назаренко
Александр
28
Будковский
Филипп
Олимпия Любляна
4-2-3-1
Полесье
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинту Диогу 1 1
Raul Florucz 1 1
Ласицкас Юстас 0 0
_Kojic D. 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Хорхе 1 0
_Kojic D. 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Будковский Филипп 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Майсурадзе Георгий 1 0
Сарапий Эдуард 1 0

Результаты матчей

Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Полесье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Полесье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпия Любляна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Олимпия Любляна - Приморье 2:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Олимпия Любляна - Словацко 3:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0
Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Олимпия Любляна - Браво 0:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Мура 0:0 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Алюминий 5:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Домжале - Олимпия Любляна 1:3 Олимпия Любляна - Радомлье 2:2 Рогашка - Олимпия Любляна 2:3 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Браво - Олимпия Любляна 1:1 Мура - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Копер 2:4 Олимпия Любляна - Целе 1:1 Алюминий - Олимпия Любляна 0:4
Полесье
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0
Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0

Результаты матчей

Олимпия Любляна
Полесье

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Олимпия Любляна
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Г О О О О Л - Рауль Флоруч бьет в цель!
    • 49'
      Майсурадзе Георгий получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Dino Kojic получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Будковский Филипп получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Силва Хорхе получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Сарапий Эдуард получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Олимпия Любляна 92% (103)
    X 3.6% (4)
    Полесье 4.5% (5)
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    Прогнозы на матч Олимпия Любляна 2:0 Полесье

    Исход игры
    Олимпия Любляна
    92% (103)
    Ничья
    3.6% (4)
    Полесье
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.99% (46)
    Меньше
    57.01% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    43.93% (47)
    Нет
    56.07% (60)
    Популярный счёт
    2:0 Олимпия Любляна
    35.7% (40)
    2:1 Олимпия Любляна
    32.1% (36)
    1:0 Олимпия Любляна
    15.2% (17)
    3:1 Олимпия Любляна
    4.5% (5)
    1:1 Ничья
    2.7% (3)
    3:0 Олимпия Любляна
    1.8% (2)
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