Тур: 2. Стадион: Стожице.
2:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаСарапий Эдуард
31' Желтая карточкаСилва Хорхе
31' Желтая карточкаБудковский Филипп
33' Желтая карточка_Kojic D.
49' Желтая карточкаМайсурадзе Георгий
1:0
56' ГолRaul Florucz
87' Желтая карточкаКрушиньский Борис
2:0
90' ГолПинту Диогу
90'+6
Ход матча
25'
31'
33'
56'
1:0
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
30
Raul
Florucz
24
Бултам
Реда
37
Лукас
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Raul FloruczПолузащитник
-
24 Бултам РедаПолузащитник
-
37 Лукас ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пинтол ДенисВратарь
-
23 Пинту ДиогуВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ристич МаркоЗащитник
-
18 Брест МаркоНападающий
- Нападающий
-
19 Ivan Durdov
-
-
88 Thalisson
-
-
-
Главный тренер: Санчес Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
34 Vialle
-
90 Caua Paixao
-
-
Главный тренер: Imad Ashur
Бомбардиры внутри турнира
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинту Диогу
|1
|1
|Raul Florucz
|1
|1
|Ласицкас Юстас
|0
|0
|_Kojic D.
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Хорхе
|1
|0
|_Kojic D.
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Будковский Филипп
|1
|0
|Крушиньский Борис
|1
|0
|Майсурадзе Георгий
|1
|0
|Сарапий Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Полесье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Полесье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпия Любляна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Олимпия Любляна - Приморье 2:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Олимпия Любляна - Словацко 3:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0
Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Олимпия Любляна - Браво 0:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Мура 0:0 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Алюминий 5:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Домжале - Олимпия Любляна 1:3 Олимпия Любляна - Радомлье 2:2 Рогашка - Олимпия Любляна 2:3 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Браво - Олимпия Любляна 1:1 Мура - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Копер 2:4 Олимпия Любляна - Целе 1:1 Алюминий - Олимпия Любляна 0:4
Полесье
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0
Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0
Результаты матчей
Олимпия Любляна
Полесье
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Олимпия Любляна
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч Олимпия Любляна 2:0 Полесье
Исход игры
Олимпия Любляна
92% (103)
Ничья
3.6% (4)
Полесье
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
42.99% (46)
Меньше
57.01% (61)
Обе команды забьют
Да
43.93% (47)
Нет
56.07% (60)
Популярный счёт
2:0 Олимпия Любляна
35.7% (40)
2:1 Олимпия Любляна
32.1% (36)
1:0 Олимпия Любляна
15.2% (17)
3:1 Олимпия Любляна
4.5% (5)
1:1 Ничья
2.7% (3)
3:0 Олимпия Любляна
1.8% (2)
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