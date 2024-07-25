Тур: 2. Стадион: Ричмонд Парк.
3:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолМалрейни Джейк
16' Желтая карточкаЭмини Лорик
2:0
17' ГолМалрейни Джейк
29' Желтая карточкаMischa Beeli
55' Желтая карточкаКройхи Алессандро
2:1
65' ГолDanilo Del Toro
3:1
77' ГолРэдмонд Джо
90' Желтая карточкаБериша Лиридон
90'+7
Ход матча
6'
1:0
16'
17'
2:0
29'
65'
2:1
77'
3:1
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 8
-
2 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 23
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
94
Ананг
Джозеф
17
Палмер
Ромал
- Основной состав
-
94 Ананг ДжозефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Палмер РомалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Conor KeeleyЗащитник
- Защитник
-
24 Тернер ЛюкЗащитник
-
10 Ливи КианПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Болгер АаронПолузащитник
- Нападающий
-
12 Каванаг КианНападающий
-
19 Alex Nolan
-
43 Shaun Hall
-
Главный тренер: Кенни Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Mischa BeeliЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эмини ЛорикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
15 Simeon Weber
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Патрикс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малрейни Джейк
|2
|2
|Рэдмонд Джо
|1
|1
|Форрестер Крис
|0
|0
|Палмер Ромал
|0
|0
Вадуц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Del Toro
|1
|1
Карточки
Сент-Патрикс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Вадуц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кройхи Алессандро
|1
|0
|Бериша Лиридон
|1
|0
|Эмини Лорик
|1
|0
|Mischa Beeli
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Патрикс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вадуц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Сент-Патрикс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вадуц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Патрикс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:0 Сент-Патрикс - Баллимена Юнайтед 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Богемианс Дублин 0:0
Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:3 Сент-Патрикс - Голуэй Юнайтед 2:1 Богемианс Дублин - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 1:0 Шелбурн - Сент-Патрикс 1:0 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:1 Сент-Патрикс - Уотерфорд Юнайтед 1:1 Дандолк - Сент-Патрикс 0:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Сент-Патрикс - Слайго Роверс 3:0
Вадуц
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вадуц - Стад де Ньон 0:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4
Брегенц - Вадуц 2:3 Вадуц - Кринс 4:2 Вадуц - Беллинцона 2:2 Тун - Вадуц 6:3 Нёвшатель Ксамакс - Вадуц 1:1 Вадуц - Тризенберг 5:0 Вадуц - Арау 2:1 Вадуц - Баден 6:0 Стад де Ньон - Вадуц 0:2 Вадуц - Виль 3:1 Шаффхаузен - Вадуц 0:1 Сьон - Вадуц 2:2 Вадуц - Тун 1:0 Вадуц - Стад де Ньон 1:3 Баден - Вадуц 1:1 Вадуц - Шаффхаузен 3:2
Результаты матчей
Сент-Патрикс
Вадуц
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сент-Патрикс
Вадуц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч Сент-Патрикс 3:1 Вадуц
Исход игры
Сент-Патрикс
41.6% (47)
Ничья
34.5% (39)
Вадуц
23.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
42.59% (46)
Меньше
57.41% (62)
Обе команды забьют
Да
76.85% (83)
Нет
23.15% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (37)
1:2 Вадуц
19.5% (22)
2:1 Сент-Патрикс
15% (17)
1:0 Сент-Патрикс
12.4% (14)
2:0 Сент-Патрикс
7.1% (8)
3:2 Сент-Патрикс
2.7% (3)
0:1 Вадуц
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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