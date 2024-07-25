☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Сент-Патрикс
3:1
Конец матча
Вадуц
0'
1:0
6' Гол
Малрейни Джейк
16' Желтая карточка
Эмини Лорик
2:0
17' Гол
Малрейни Джейк
29' Желтая карточка
Mischa Beeli
55' Желтая карточка
Кройхи Алессандро
2:1
65' Гол
Danilo Del Toro
3:1
77' Гол
Рэдмонд Джо
90' Желтая карточка
Бериша Лиридон
90'+7

Ход матча

6'
Малрейни Джейк
1:0
16'
 
Эмини Лорик
17'
Малрейни Джейк
(Палмер Ромал)
2:0
29'
 
Mischa Beeli
46'
 
Mischa Eberhard
Эмини Лорик
55'
 
Кройхи Алессандро
65'
2:1
Danilo Del Toro
70'
Ливи Киан
Эльбузеди Закари
 
70'
 
Наварро Хавьер
Кавегн Фабрицио
76'
Макклелланд Джейсон
Малрейни Джейк
 
76'
Болгер Аарон
Палмер Ромал
 
77'
Рэдмонд Джо
(Форрестер Крис)
3:1
82'
 
Де Донно Джонатан
Хаслер Николас
86'
 
Штобер Фабиан
Кройхи Алессандро
87'
Каванаг Киан
Mason Melia
 
87'
Alex Nolan
Форрестер Крис
 
90'
 
Бериша Лиридон

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 8
  • 2 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 23
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 113
Сент-Патрикс 41.6% (47)
X 34.5% (39)
Вадуц 23.9% (27)
Все прогнозы
94
Ананг
Джозеф
21
Сьёберг
Аксель
II
4
Рэдмонд
Джо
5
Гривости
Том
3
Бреслин
Энтони
8
Форрестер
Крис
6
Jamie
Lennon
20
Малрейни
Джейк
17
Палмер
Ромал
26
Эльбузеди
Закари
9
Mason
Melia
1
Бюхель
Бенджамин
14
Mischa
Beeli
6
Симани
Денис
5
Бериша
Лиридон
17
Кройхи
Алессандро
4
Хаслер
Николас
26
Mats
Hammerich
10
Эмини
Лорик
11
Danilo
Del
Toro
23
Кавегн
Фабрицио
7
Dominik
Schwizer
Сент-Патрикс
4-3-1-2
Вадуц
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Патрикс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малрейни Джейк 2 2
Рэдмонд Джо 1 1
Форрестер Крис 0 0
Палмер Ромал 0 0
Вадуц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Del Toro 1 1

Карточки

Сент-Патрикс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вадуц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кройхи Алессандро 1 0
Бериша Лиридон 1 0
Эмини Лорик 1 0
Mischa Beeli 1 0

Результаты матчей

Сент-Патрикс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вадуц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Сент-Патрикс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вадуц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Патрикс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:0 Сент-Патрикс - Баллимена Юнайтед 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Богемианс Дублин 0:0
Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:3 Сент-Патрикс - Голуэй Юнайтед 2:1 Богемианс Дублин - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 1:0 Шелбурн - Сент-Патрикс 1:0 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:1 Сент-Патрикс - Уотерфорд Юнайтед 1:1 Дандолк - Сент-Патрикс 0:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Сент-Патрикс - Слайго Роверс 3:0
Вадуц
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вадуц - Стад де Ньон 0:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4
Брегенц - Вадуц 2:3 Вадуц - Кринс 4:2 Вадуц - Беллинцона 2:2 Тун - Вадуц 6:3 Нёвшатель Ксамакс - Вадуц 1:1 Вадуц - Тризенберг 5:0 Вадуц - Арау 2:1 Вадуц - Баден 6:0 Стад де Ньон - Вадуц 0:2 Вадуц - Виль 3:1 Шаффхаузен - Вадуц 0:1 Сьон - Вадуц 2:2 Вадуц - Тун 1:0 Вадуц - Стад де Ньон 1:3 Баден - Вадуц 1:1 Вадуц - Шаффхаузен 3:2

Результаты матчей

Сент-Патрикс
Вадуц

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сент-Патрикс
Вадуц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Кройхи Алессандро получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Эмини Лорик уходит с поля. Миша Эберхард выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Richmond Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Сент-Патрикс 41.6% (47)
    X 34.5% (39)
    Вадуц 23.9% (27)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Сент-Патрикс 3:1 Вадуц онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Сент-Патрикс 3:1 Вадуц

    Исход игры
    Сент-Патрикс
    41.6% (47)
    Ничья
    34.5% (39)
    Вадуц
    23.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.59% (46)
    Меньше
    57.41% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    76.85% (83)
    Нет
    23.15% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.7% (37)
    1:2 Вадуц
    19.5% (22)
    2:1 Сент-Патрикс
    15% (17)
    1:0 Сент-Патрикс
    12.4% (14)
    2:0 Сент-Патрикс
    7.1% (8)
    3:2 Сент-Патрикс
    2.7% (3)
    0:1 Вадуц
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный