Тур: 2. Стадион: Асим Ферхатович-Хасе.
0:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаБубанья Владан
41' Желтая карточкаСолдо Винко
44' Желтая карточкаПрохазка Роман
90'+4
Ход матча
24'
41'
44'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 0
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
42
Роков
Эмил
33
Челик
Нидал
24
Солдо
Винко
16
Йович
Филип
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
- Основной состав
-
42 Роков ЭмилВратарь
-
33 Челик НидалЗащитник
-
24 Солдо ВинкоЗащитник
-
16 Йович ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Рогич ЛовреВратарь
-
28 Унусич БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Зекич Зоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
16 Hugo Ahl
-
-
20 Filip Trello
-
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Сараево
Спартак Трнава
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Сараево
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ренан Соарес
|1
|0.33
|Кьеремех Франсис
|1
|0.33
|Гулиашвили Георгий
|1
|0.33
|Мехмедович Эльдар
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Сараево
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солдо Винко
|3
|0
|Джуричкович Миомир
|1
|1
|Роков Эмил
|1
|0
|Мустафич Мирза
|1
|0
|Кьеремех Франсис
|1
|0
|Анджушич Неманья
|1
|0
|Бубанья Владан
|1
|0
|Беганович Амар
|1
|0
|Джорджевич Александар II
|1
|0
|Рогич Ловре
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохазка Роман
|1
|0
Результаты матчей
Сараево
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Сараево
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Сараево
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Сараево
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сараево - Актобе 2:3 Актобе - Сараево 0:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1
УТА Арад - Сараево 1:3 Широки Бриег - Сараево 2:2 Сараево - Посушье 1:1 Сараево - Звьезда Бргуле 2:1 Слога Добой - Сараево 0:1 Сараево - Вележ 3:0 Зриньски - Сараево 4:3 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Железничар - Сараево 0:0 Сараево - Игман Коньич 3:2 Тузла Сити - Сараево 1:5 Сараево - ГОШК 4:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:2 Сараево - Игман Коньич 2:2 Железничар - Сараево 3:0 Борац Баня-Лука - Сараево 0:0
Спартак Трнава
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1
Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - ДАК 3:0 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0
Результаты матчей
Сараево
Спартак Трнава
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сараево
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сараево 0:0 Спартак Трнава
Исход игры
Сараево
51.8% (58)
Ничья
36.6% (41)
Спартак Трнава
11.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
41.28% (45)
Меньше
58.72% (64)
Обе команды забьют
Да
73.39% (80)
Нет
26.61% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (35)
2:1 Сараево
26.8% (30)
1:0 Сараево
21.4% (24)
1:2 Спартак Трнава
7.1% (8)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:1 Спартак Трнава
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!