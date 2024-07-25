☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Сараево
0:0
Конец матча
Спартак Трнава
0'
24' Желтая карточка
Бубанья Владан
41' Желтая карточка
Солдо Винко
44' Желтая карточка
Прохазка Роман
90'+4

Ход матча

24'
Бубанья Владан
 
41'
Солдо Винко
 
44'
 
Прохазка Роман
53'
 
Пих Роберт
Штетина Лукаш
57'
 
Паур Якуб
Коррин Милан
61'
Мехмедович Эльдар
Бубанья Владан
 
61'
Ренан Соарес
Чатакович Хамза
 
87'
Анджушич Неманья
Гулиашвили Георгий
 
87'
Юларджия Эдин
Джорджевич Александар II
 
90'
 
Hugo Ahl
Азанго Филип
90'
Хамзич Муамер
Кьеремех Франсис
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 112
Сараево 51.8% (58)
X 36.6% (41)
Спартак Трнава 11.6% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
42
Роков
Эмил
33
Челик
Нидал
24
Солдо
Винко
16
Йович
Филип
3
Дуракович
Эльвир
22
Беганович
Амар
29
Бубанья
Владан
14
Джорджевич
Александар
II
17
Гулиашвили
Георгий
7
Чатакович
Хамза
11
Кьеремех
Франсис
1
Фрелих
Жига
4
Голик
Либор
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
33
Твардзик
Филип
6
Прохазка
Роман
8
Коррин
Милан
80
Желькович
Адриан
29
Микович
Мартин
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
Сараево
4-3-1-2
Спартак Трнава
4-4-2

История личных встреч

Сараево
Спартак Трнава

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:1
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Сараево
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ренан Соарес 1 0.33
Кьеремех Франсис 1 0.33
Гулиашвили Георгий 1 0.33
Мехмедович Эльдар 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сараево
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдо Винко 3 0
Джуричкович Миомир 1 1
Роков Эмил 1 0
Мустафич Мирза 1 0
Кьеремех Франсис 1 0
Анджушич Неманья 1 0
Бубанья Владан 1 0
Беганович Амар 1 0
Джорджевич Александар II 1 0
Рогич Ловре 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохазка Роман 1 0

Результаты матчей

Сараево
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Сараево
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Сараево
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Сараево
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сараево - Актобе 2:3 Актобе - Сараево 0:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1
УТА Арад - Сараево 1:3 Широки Бриег - Сараево 2:2 Сараево - Посушье 1:1 Сараево - Звьезда Бргуле 2:1 Слога Добой - Сараево 0:1 Сараево - Вележ 3:0 Зриньски - Сараево 4:3 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Железничар - Сараево 0:0 Сараево - Игман Коньич 3:2 Тузла Сити - Сараево 1:5 Сараево - ГОШК 4:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:2 Сараево - Игман Коньич 2:2 Железничар - Сараево 3:0 Борац Баня-Лука - Сараево 0:0
Спартак Трнава
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1
Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - ДАК 3:0 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0

Результаты матчей

Сараево
Спартак Трнава

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сараево
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Прохазка Роман получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Солдо Винко получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Бубанья Владан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Asim Ferhatovic Hase. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Сараево 51.8% (58)
    X 36.6% (41)
    Спартак Трнава 11.6% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сараево 0:0 Спартак Трнава

    Исход игры
    Сараево
    51.8% (58)
    Ничья
    36.6% (41)
    Спартак Трнава
    11.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.28% (45)
    Меньше
    58.72% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    73.39% (80)
    Нет
    26.61% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.3% (35)
    2:1 Сараево
    26.8% (30)
    1:0 Сараево
    21.4% (24)
    1:2 Спартак Трнава
    7.1% (8)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:1 Спартак Трнава
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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