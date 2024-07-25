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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Adam Ladebaeck
Мольде
1:1
Первый тайм: 41'
Силькеборг

Ход матча

2'
Коса Маркус Андреас
(Эйкрем Магнус)
1:0
35'
1:1
Линд Александр
(Бринк Марк)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 115
Мольде 88.7% (102)
X 8.7% (10)
Силькеборг 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Силькеборг
1.68
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5.90
5.80
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Карлстрём
Якоб
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
4
Лунд
Йенсен
Вальдемар
21
Линнес
Мартин
15
Коса
Маркус
Андреас
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
31
Ловик
Матиас
7
Эйкрем
Магнус
20
Эриксен
Кристиан
I
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
4
Ганшаш
Педру
2
Поульсен
Андреас
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
20
Mads
Larsen
23
Адамсен
Тонни
7
Оразов
Рамазан
9
Линд
Александр
Мольде
3-5-2
Силькеборг
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коса Маркус Андреас 1 1
Эйкрем Магнус 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 1 1
Бринк Марк 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2
Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё-Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2
Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 2 (1)
Эльфсборг Зенели Арбер 2
Висла Краков Родадо Анхель 2
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Akos Kinyik 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 2
Эльфсборг Оума Тимоти 2
Ботев Пловдив Минков Николай 2
Весь список
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    Прогнозы 115
    Мольде 88.7% (102)
    X 8.7% (10)
    Силькеборг 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мольде
    Ничья
    Силькеборг
    1.68
    Реклама, zenit.win
    5.90
    5.80
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мольде 1:1 Силькеборг

    Исход игры
    Мольде
    88.7% (102)
    Ничья
    8.7% (10)
    Силькеборг
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.48% (61)
    Меньше
    43.52% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    61.11% (66)
    Нет
    38.89% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Мольде
    44.3% (51)
    2:0 Мольде
    22.6% (26)
    1:0 Мольде
    10.4% (12)
    1:1 Ничья
    7% (8)
    3:1 Мольде
    3.5% (4)
    3:0 Мольде
    2.6% (3)
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