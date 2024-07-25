Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Ох, нехорошо это выглядит. Эриксен Кристиан I получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Матч возобновлен

83' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Мольде совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Мольде совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матч возобновлен

77' Лунд Йенсен Вальдемар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Линд Александр пробует нанести удар издали, но Джейкоб Карлстрем держит все под контролем

75' Удар от ворот произведет Силькеборг

75' Ловик Матиас не смог попасть в створ ударом издали

75' Хестад Эйрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Удар от ворот произведет Силькеборг

74' Удар от ворот произведет Силькеборг

72' Линд Александр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

72' Удар от ворот произведет Мольде

70' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Адамсен Тонни из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

69' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Удар от ворот произведет Силькеборг

65' Карлстрём Якоб взял и забрал мяч на выходе

61' Удар от ворот произведет Силькеборг

60' Пелле Мэттсон ослабляет давление, выбив мяч.

60' Эйкрем Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Удар от ворот произведет Силькеборг

53' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Адамсен Тонни совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Мольде

49' Г О О О О Л - Эриксен Кристиан I забивает с правой ноги!