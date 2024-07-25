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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 3900 Главный судья: Adam Ladebaeck
Мольде
3:1
Конец матча
Силькеборг
0'
1:0
2' Гол
Коса Маркус Андреас
1:1
35' Гол
Линд Александр
2:1
45' Гол
Эйкрем Магнус
3:1
49' Гол
Эриксен Кристиан
50' Желтая карточка
Адамсен Тонни
72' Желтая карточка
Линд Александр
89' Желтая карточка
Сонне Оливер
90' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс
90'+6

Ход матча

2'
Коса Маркус Андреас
(Эйкрем Магнус)
1:0
35'
1:1
Линд Александр
(Бринк Марк)
45'
Эйкрем Магнус
(Эриксен Кристиан I)
2:1
49'
Эриксен Кристиан
(Ловик Матиас)
3:1
50'
 
Адамсен Тонни
68'
 
Андерсен Йеппе
Оразов Рамазан
68'
 
Эстрём Робин
Поульсен Андреас
69'
Хестад Эйрик
Эйкрем Магнус
 
69'
Стеневик Халлдор
Линнес Мартин
 
72'
 
Линд Александр
78'
Нихейм Густав
Коса Маркус Андреас
 
88'
Оланаре Аарон
Эриксен Кристиан
 
89'
 
Сонне Оливер
90'
Хагельскьер Андерс
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 561 Количество передач 561
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 115
Мольде 88.7% (102)
X 8.7% (10)
Силькеборг 2.6% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Карлстрём
Якоб
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
4
Лунд
Йенсен
Вальдемар
21
Линнес
Мартин
15
Коса
Маркус
Андреас
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
31
Ловик
Матиас
7
Эйкрем
Магнус
20
Эриксен
Кристиан
I
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
4
Ганшаш
Педру
2
Поульсен
Андреас
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
20
Mads
Larsen
23
Адамсен
Тонни
7
Оразов
Рамазан
9
Линд
Александр
Мольде
3-5-2
Силькеборг
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 1 1
Эриксен Кристиан I 1 1
Коса Маркус Андреас 1 1
Ловик Матиас 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 1 1
Бринк Марк 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хагельскьер Андерс 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линд Александр 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Сонне Оливер 1 0

Результаты матчей

Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Силькеборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2
Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё-Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2
Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1

Результаты матчей

Мольде
Силькеборг

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мольде
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 2 (1)
Эльфсборг Зенели Арбер 2
Висла Краков Родадо Анхель 2
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Akos Kinyik 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 2
Ботев Пловдив Это'О Джеймс 2
Эльфсборг Оума Тимоти 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 3900 болельщиков
  • 96'
    Карлстрём Якоб взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Контроль мяча: Мольде: 51%, Силькеборг: 49%.
  • 95'
    Силькеборг пытается что-то создать.
  • 95'
    Ганшаш Педру ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Мольде пытается что-то создать.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Мольде
  • 94'
    Адамсен Тонни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 93'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Силькеборг.
  • 93'
    Силькеборг пытается что-то создать.
  • 93'
    Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Адамсен Тонни из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.
  • 92'
    Эйванн Каспер ослабляет давление, выбив мяч.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Мольде 88.7% (102)
    X 8.7% (10)
    Силькеборг 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мольде 3:1 Силькеборг

    Исход игры
    Мольде
    88.7% (102)
    Ничья
    8.7% (10)
    Силькеборг
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.48% (61)
    Меньше
    43.52% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    61.11% (66)
    Нет
    38.89% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Мольде
    44.3% (51)
    2:0 Мольде
    22.6% (26)
    1:0 Мольде
    10.4% (12)
    1:1 Ничья
    7% (8)
    3:1 Мольде
    3.5% (4)
    3:0 Мольде
    2.6% (3)
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