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Тур: 2. Стадион: .
Аякс
1:0
Конец матча
Войводина Нови Сад
0'
21' Желтая карточка
Црномаркович Джордже
47' Желтая карточка
Петрович Ньегош
47' Желтая карточка
Бас Юри
50' Желтая карточка
Акпом Чуба
54' Желтая карточка
Тейлор Кеннет
1:0
86' Гол
Ван ден Бомен Бранко
90'+6

Ход матча

21'
 
Црномаркович Джордже
47'
 
Петрович Ньегош
47'
Бас Юри
 
50'
Акпом Чуба
 
54'
Тейлор Кеннет
 
62'
Годс Мика
Расмуссен Кристиан
 
62'
Бергёйс Стивен
Фитц-Джим Киян
 
71'
 
Вуканович Алекса
Иванович Михайло
74'
Ван ден Бомен Бранко
Тейлор Кеннет
 
74'
Рейкхофф Юлиан
Акпом Чуба
 
79'
 
Корач Сеид
Црномаркович Джордже
79'
 
Николич Урош
Бамиделе Юсуф
82'
 
Stefan Djordjevic I
Савичевич Вукан
84'
Банель Джейдон
Боргес Карлос
 
86'
Ван ден Бомен Бранко
(Годс Мика)
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 119
Аякс 95% (113)
X 0.8% (1)
Войводина Нови Сад 4.2% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
28
Фитц-Джим
Киян
6
Хендерсон
Джордан
8
Тейлор
Кеннет
29
Расмуссен
Кристиан
10
Акпом
Чуба
11
Боргес
Карлос
25
Царевич
Лазар
16
Бутян
Михай
29
Коллинс
Шичендже
5
Црномаркович
Джордже
23
Lucas
Barros
11
Иванович
Михайло
18
Петрович
Ньегош
26
Савичевич
Вукан
7
Бамиделе
Юсуф
4
Полетанович
Марко
14
Зади-Сери
Калеб
Аякс
4-3-3
Войводина Нови Сад
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Бомен Бранко 1 1
Годс Мика 0 0
Войводина Нови Сад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпом Чуба 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Бас Юри 1 0
Войводина Нови Сад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Црномаркович Джордже 1 0
Петрович Ньегош 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0
Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё-Глимт - Аякс 1:2
Войводина Нови Сад
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Текстилац Оцаци - Войводина Нови Сад 1:3 Войводина Нови Сад - Младост 3:2 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0
Спартак Субботица - Войводина Нови Сад 0:3 Войводина Нови Сад - Младост Лучани 1:0 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:0 Войводина Нови Сад - Напредак 5:0 Войводина Нови Сад - Чукарички 2:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:1 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 3:2 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 3:2 Чукарички - Войводина Нови Сад 1:1 Железничар Панчево - Войводина Нови Сад 0:3 Войводина Нови Сад - Чукарички 1:1 Радник Сурдулица - Войводина Нови Сад 0:4 Войводина Нови Сад - Нови Пазар 1:0

Результаты матчей

Аякс
Войводина Нови Сад

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аякс
Войводина Нови Сад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 2 (1)
Эльфсборг Зенели Арбер 2
Висла Краков Родадо Анхель 2
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Akos Kinyik 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 2
Ботев Пловдив Это'О Джеймс 2
Эльфсборг Оума Тимоти 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Петрович Ньегош получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Црномаркович Джордже получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Аякс 95% (113)
    X 0.8% (1)
    Войводина Нови Сад 4.2% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аякс 1:0 Войводина Нови Сад

    Исход игры
    Аякс
    95% (113)
    Ничья
    0.8% (1)
    Войводина Нови Сад
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.19% (65)
    Меньше
    39.81% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    37.04% (40)
    Нет
    62.96% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Аякс
    35.3% (42)
    3:1 Аякс
    17.6% (21)
    3:0 Аякс
    16.8% (20)
    2:1 Аякс
    10.9% (13)
    5:0 Аякс
    2.5% (3)
    5:1 Аякс
    1.7% (2)
    4:0 Аякс
    1.7% (2)
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