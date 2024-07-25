Тур: 2. Стадион: Йохан Кройф Арена.
1:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаЦрномаркович Джордже
47' Желтая карточкаПетрович Ньегош
47' Желтая карточкаБас Юри
50' Желтая карточкаАкпом Чуба
54' Желтая карточкаТейлор Кеннет
1:0
86' ГолВан ден Бомен Бранко
90'+6
Ход матча
47'
47'
50'
54'
86'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 3
-
10 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
22
Пасвер
Ремко
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
10
Акпом
Чуба
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Годс МикаНападающий
-
36 Dies Janse
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Lucas BarrosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Росич ДраганВратарь
- Защитник
-
15 Еличич ИгорЗащитник
-
10 Николич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бозидар Бандович
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|1
|Годс Мика
|0
|0
Войводина Нови Сад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпом Чуба
|1
|0
|Тейлор Кеннет
|1
|0
|Бас Юри
|1
|0
Войводина Нови Сад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Црномаркович Джордже
|1
|0
|Петрович Ньегош
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0
Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё-Глимт - Аякс 1:2
Войводина Нови Сад
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Текстилац Оцаци - Войводина Нови Сад 1:3 Войводина Нови Сад - Младост 3:2 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0
Спартак Субботица - Войводина Нови Сад 0:3 Войводина Нови Сад - Младост Лучани 1:0 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:0 Войводина Нови Сад - Напредак 5:0 Войводина Нови Сад - Чукарички 2:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:1 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 3:2 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 3:2 Чукарички - Войводина Нови Сад 1:1 Железничар Панчево - Войводина Нови Сад 0:3 Войводина Нови Сад - Чукарички 1:1 Радник Сурдулица - Войводина Нови Сад 0:4 Войводина Нови Сад - Нови Пазар 1:0
Результаты матчей
Аякс
Войводина Нови Сад
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аякс
Войводина Нови Сад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Ботев Пловдив
|Уджа Энтони
|2 (1)
|Эльфсборг
|Зенели Арбер
|2
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|2
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|Ботев Пловдив
|Это'О Джеймс
|2
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аякс 1:0 Войводина Нови Сад
Исход игры
Аякс
95% (113)
Ничья
0.8% (1)
Войводина Нови Сад
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
60.19% (65)
Меньше
39.81% (43)
Обе команды забьют
Да
37.04% (40)
Нет
62.96% (68)
Популярный счёт
2:0 Аякс
35.3% (42)
3:1 Аякс
17.6% (21)
3:0 Аякс
16.8% (20)
2:1 Аякс
10.9% (13)
5:0 Аякс
2.5% (3)
5:1 Аякс
1.7% (2)
4:0 Аякс
1.7% (2)
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