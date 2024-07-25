Тур: 2. Стадион: The BBSP Stadium, Rugby Park.
1:1
Конец матча
0'
0:1
55' ГолОлайгбе Казим
66' Желтая карточкаЛайонс Брэдли
1:1
70' ГолDavid Watson
85' Желтая карточкаСомерс Тибо
90'+6
Ход матча
55'
0:1
66'
70'
1:1
85'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
10 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
4
Райт
Джо
12
David
Watson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Райт ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 David WatsonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 О'Хара КиранВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Полворт ЛиамПолузащитник
-
18 Кэмерон ИннсНападающий
- Нападающий
-
30 Aidan Glavin
-
24 Bobby Wales
-
-
-
-
Главный тренер: Макиннес Дерек
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Мьянге СеннаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
Бомбардиры внутри турнира
Килмарнок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Watson
|1
|1
|Васселл Кайл
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олайгбе Казим
|1
|1
Карточки
Килмарнок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайонс Брэдли
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сомерс Тибо
|1
|0
Результаты матчей
Килмарнок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Килмарнок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Килмарнок
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Килмарнок - Барроу 5:0 Очинлек Талбот - Килмарнок 0:4 Эйр Юнайтед - Килмарнок 3:2 ТНС - Килмарнок 0:5
Серро Портеньо - Килмарнок 2:0 Данди - Килмарнок 1:1 Килмарнок - Селтик 0:5 Сент-Миррен - Килмарнок 0:1 Рейнджерс - Килмарнок 4:1 Килмарнок - Хартс 0:0 Сент-Джонстон - Килмарнок 0:2 Килмарнок - Росс Каунти 1:0 Хартс - Килмарнок 1:1 Килмарнок - Сент-Миррен 5:2 Абердин - Килмарнок 3:1 Данди - Килмарнок 2:2 Килмарнок - Рейнджерс 1:2 Килмарнок - Абердин 2:0 Селтик - Килмарнок 1:1 Килмарнок - Коув Рейнджерз 2:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0
Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1
Результаты матчей
Килмарнок
Серкль Брюгге
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Килмарнок
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Ботев Пловдив
|Уджа Энтони
|2 (1)
|Эльфсборг
|Зенели Арбер
|2
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|2
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|Ботев Пловдив
|Это'О Джеймс
|2
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Килмарнок 1:1 Серкль Брюгге
Исход игры
Килмарнок
17% (19)
Ничья
25% (28)
Серкль Брюгге
58% (65)
Тотал 2.5
Больше
63.89% (69)
Меньше
36.11% (39)
Обе команды забьют
Да
88.89% (96)
Нет
11.11% (12)
Популярный счёт
1:2 Серкль Брюгге
44.6% (50)
1:1 Ничья
25% (28)
2:1 Килмарнок
12.5% (14)
0:1 Серкль Брюгге
6.3% (7)
1:3 Серкль Брюгге
2.7% (3)
1:0 Килмарнок
1.8% (2)
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