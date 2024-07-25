☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Килмарнок
1:1
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
0:1
55' Гол
Олайгбе Казим
66' Желтая карточка
Лайонс Брэдли
1:1
70' Гол
David Watson
85' Желтая карточка
Сомерс Тибо
90'+6

Ход матча

55'
0:1
Олайгбе Казим
66'
Лайонс Брэдли
 
67'
 
Виейра Фелипе
Abdoul Ouattara
70'
David Watson
(Васселл Кайл)
1:1
76'
 
Агьекум Лоуренс
Олайгбе Казим
76'
 
Мьянге Сенна
Назиньо Флавио
77'
Маррей Фрейзер
Кеннеди Мэттью
 
77'
Андерсон Брюс
Danny Armstrong
 
77'
Полворт Лиам
David Watson
 
85'
 
Сомерс Тибо
89'
 
Брунинью Филипе
Денкей Кевин

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 112
Килмарнок 17% (19)
X 25% (28)
Серкль Брюгге 58% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Маккрори
Робби
5
Майо
Льюис
4
Райт
Джо
17
Финдли
Стюард
6
Robbie
Deas
8
Лайонс
Брэдли
22
Доннелли
Лайам
12
David
Watson
11
Danny
Armstrong
9
Васселл
Кайл
10
Кеннеди
Мэттью
1
Варлесон
66
Christiaan
Ravych
3
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
Назиньо
Флавио
17
Фрэнсис
Абу
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
99
Abdoul
Ouattara
34
Сомерс
Тибо
19
Олайгбе
Казим
9
Денкей
Кевин
Килмарнок
4-3-3
Серкль Брюгге
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Килмарнок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Watson 1 1
Васселл Кайл 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олайгбе Казим 1 1

Карточки

Килмарнок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайонс Брэдли 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сомерс Тибо 1 0

Результаты матчей

Килмарнок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Килмарнок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Килмарнок
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Килмарнок - Барроу 5:0 Очинлек Талбот - Килмарнок 0:4 Эйр Юнайтед - Килмарнок 3:2 ТНС - Килмарнок 0:5
Серро Портеньо - Килмарнок 2:0 Данди - Килмарнок 1:1 Килмарнок - Селтик 0:5 Сент-Миррен - Килмарнок 0:1 Рейнджерс - Килмарнок 4:1 Килмарнок - Хартс 0:0 Сент-Джонстон - Килмарнок 0:2 Килмарнок - Росс Каунти 1:0 Хартс - Килмарнок 1:1 Килмарнок - Сент-Миррен 5:2 Абердин - Килмарнок 3:1 Данди - Килмарнок 2:2 Килмарнок - Рейнджерс 1:2 Килмарнок - Абердин 2:0 Селтик - Килмарнок 1:1 Килмарнок - Коув Рейнджерз 2:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0
Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1

Результаты матчей

Килмарнок
Серкль Брюгге

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Килмарнок
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 2 (1)
Эльфсборг Зенели Арбер 2
Висла Краков Родадо Анхель 2
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Akos Kinyik 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 2
Ботев Пловдив Это'О Джеймс 2
Эльфсборг Оума Тимоти 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The BBSP Stadium, Rugby Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Килмарнок 17% (19)
    X 25% (28)
    Серкль Брюгге 58% (65)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Килмарнок 1:1 Серкль Брюгге онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Килмарнок 1:1 Серкль Брюгге

    Исход игры
    Килмарнок
    17% (19)
    Ничья
    25% (28)
    Серкль Брюгге
    58% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.89% (69)
    Меньше
    36.11% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (96)
    Нет
    11.11% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Серкль Брюгге
    44.6% (50)
    1:1 Ничья
    25% (28)
    2:1 Килмарнок
    12.5% (14)
    0:1 Серкль Брюгге
    6.3% (7)
    1:3 Серкль Брюгге
    2.7% (3)
    1:0 Килмарнок
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный