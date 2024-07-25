Тур: 2. Стадион: Брага Мунисипал.
2:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаКаро Андреас
41' Желтая карточкаMarco Wolff
48' Желтая карточкаLiran Hazan
1:0
56' ГолОрта Рикарду
2:0
59' ПенальтиСаласар Родриго
66' Желтая карточкаСатчи Сердар
90'+7
Ход матча
9'
41'
48'
56'
1:0
59'
2:0
66'
74'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 0
-
11 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
19
Марин
Адриан
21
Орта
Рикарду
34
Marco
Wolff
26
Guy
Deznet
53
Liran
Hazan
14
Tamir
Glezer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
- Основной состав
-
34 Marco WolffВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Guy DeznetЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
53 Liran HazanПолузащитник
-
14 Tamir GlezerПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Веред ИданНападающий
-
12 Alon Azugi
-
17 Aviv Salem
-
77 Amir Altoury
-
-
11 Or Roizman
-
42 Yuval Kretzo
-
45 Ilay Tzairy
-
20 Ido Cohen
-
Главный тренер: Dan Romann
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|1
|1
|Саласар Родриго
|1 (1)
|1
|Брума Арминду
|0
|0
Маккаби Петах-Тиква
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сатчи Сердар
|1
|0
Маккаби Петах-Тиква
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каро Андреас
|1
|0
|Marco Wolff
|1
|0
|Liran Hazan
|1
|0
Результаты матчей
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Петах-Тиква
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Петах-Тиква
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2
Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Брага - Каса Пия 4:3 Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Брага - Жил Висенте 2:1 Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4
Маккаби Петах-Тиква
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 ЦСКА София - Маккаби Петах-Тиква 2:1 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Бейтар - Маккаби Петах-Тиква 1:1
Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Петах-Тиква 4:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Петах-Тиква 0:4 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Маккаби Петах-Тиква 0:3 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Нетания 0:2 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Тель-Авив 4:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Петах-Тиква - Ашдод 0:1 Маккаби Петах-Тиква - Бейтар 0:3 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Петах-Тиква 2:2 Хапоэль Хайфа - Маккаби Петах-Тиква 0:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 4:0 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Петах-Тиква 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Бней-Рейне 1:0 Маккаби Нетания - Маккаби Петах-Тиква 0:1
Результаты матчей
Брага
Маккаби Петах-Тиква
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Брага
Маккаби Петах-Тиква
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Ботев Пловдив
|Уджа Энтони
|2 (1)
|Эльфсборг
|Зенели Арбер
|2
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|2
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|Ботев Пловдив
|Это'О Джеймс
|2
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 2:0 Маккаби Петах-Тиква
Исход игры
Брага
99.1% (113)
Ничья
0.9% (1)
Маккаби Петах-Тиква
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.29% (57)
Меньше
47.71% (52)
Обе команды забьют
Да
33.03% (36)
Нет
66.97% (73)
Популярный счёт
2:0 Брага
43% (49)
2:1 Брага
19.3% (22)
3:0 Брага
16.7% (19)
3:1 Брага
9.6% (11)
1:0 Брага
2.6% (3)
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