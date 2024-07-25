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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Брага
2:0
Конец матча
Маккаби Петах-Тиква
0'
9' Желтая карточка
Каро Андреас
41' Желтая карточка
Marco Wolff
48' Желтая карточка
Liran Hazan
1:0
56' Гол
Орта Рикарду
2:0
59' Пенальти
Саласар Родриго
66' Желтая карточка
Сатчи Сердар
90'+7

Ход матча

9'
 
Каро Андреас
41'
 
Marco Wolff
48'
 
Liran Hazan
56'
Орта Рикарду
(Брума Арминду)
1:0
59'
Саласар Родриго
2:0
60'
 
Веред Идан
Yonatan Teper
66'
Сатчи Сердар
 
74'
 
Or Roizman
Штор Лука
74'
 
Ido Cohen
Tamir Glezer
77'
Горби Жан-Батист
Орта Рикарду
 
77'
Банза Симон
Amine El Ouazzani
 
79'
 
Лугасси Ариэль
Anas Mahamid
86'
Роберто Фернандес Альварельос
Фернандеш Рожер
 
86'
Мартинес Габриэль
Саласар Родриго
 
90'
Маркеш Жоао
Брума Арминду
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 0
  • 11 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 114
Брага 99.1% (113)
X 0.9% (1)
Маккаби Петах-Тиква 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
5
Сатчи
Сердар
4
Ньякате
Сику
19
Марин
Адриан
21
Орта
Рикарду
16
Саласар
Родриго
8
Моутинью
Жоау
9
Amine
El
Ouazzani
7
Брума
Арминду
11
Фернандеш
Рожер
34
Marco
Wolff
2
Каро
Андреас
25
Галабов
Пламен
32
Muhammad
Handy
26
Guy
Deznet
16
Yarden
Cohen2
6
Yonatan
Teper
53
Liran
Hazan
14
Tamir
Glezer
8
Anas
Mahamid
7
Штор
Лука
Брага
4-3-3
Маккаби Петах-Тиква
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 1 1
Саласар Родриго 1 (1) 1
Брума Арминду 0 0
Маккаби Петах-Тиква
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сатчи Сердар 1 0
Маккаби Петах-Тиква
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каро Андреас 1 0
Marco Wolff 1 0
Liran Hazan 1 0

Результаты матчей

Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Петах-Тиква
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Петах-Тиква
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2
Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Брага - Каса Пия 4:3 Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Брага - Жил Висенте 2:1 Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4
Маккаби Петах-Тиква
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 ЦСКА София - Маккаби Петах-Тиква 2:1 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Бейтар - Маккаби Петах-Тиква 1:1
Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Петах-Тиква 4:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Петах-Тиква 0:4 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Маккаби Петах-Тиква 0:3 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Нетания 0:2 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Тель-Авив 4:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Петах-Тиква - Ашдод 0:1 Маккаби Петах-Тиква - Бейтар 0:3 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Петах-Тиква 2:2 Хапоэль Хайфа - Маккаби Петах-Тиква 0:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 4:0 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Петах-Тиква 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Бней-Рейне 1:0 Маккаби Нетания - Маккаби Петах-Тиква 0:1

Результаты матчей

Брага
Маккаби Петах-Тиква

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брага
Маккаби Петах-Тиква

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 2 (1)
Эльфсборг Зенели Арбер 2
Висла Краков Родадо Анхель 2
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Akos Kinyik 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 2
Ботев Пловдив Это'О Джеймс 2
Эльфсборг Оума Тимоти 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Marco Wolff получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Каро Андреас получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      УДАЛЕНИЕ! - Muhammad Handy увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Брага 99.1% (113)
    X 0.9% (1)
    Маккаби Петах-Тиква 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 2:0 Маккаби Петах-Тиква

    Исход игры
    Брага
    99.1% (113)
    Ничья
    0.9% (1)
    Маккаби Петах-Тиква
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.29% (57)
    Меньше
    47.71% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    33.03% (36)
    Нет
    66.97% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Брага
    43% (49)
    2:1 Брага
    19.3% (22)
    3:0 Брага
    16.7% (19)
    3:1 Брага
    9.6% (11)
    1:0 Брага
    2.6% (3)
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