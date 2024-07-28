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Тур: 2. Стадион: .
Краснодар
 
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Динамо Махачкала
Прогнозы 152
Краснодар 94.1% (143)
X 3.3% (5)
Динамо Махачкала 2.6% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Краснодар
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Агкацев
Станислав
15
Олаcа
Лукас
31
Кайо
Панталеао
3
Тормена
Витор
4
Коста
Диего
53
Черников
Александр
88
Кривцов
Никита
7
Виктор
Са
90
Кобнан
Мозес
19
Смолов
Фёдор
10
Сперцян
Эдуард
27
Волк
Давид
13
Кагермазов
Сослан
17
Крачковский
Антон
77
Сундуков
Темиркан
4
Шумахов
Идар
99
Алибеков
Муталип
47
Глушков
Никита
Сергеевич
70
Пальцев
Валентин
28
Сердеров
Сердер
9
Магомедов
Ражаб
11
Касинтура
Эгаш
Краснодар
4-3-3
Динамо Махачкала
4-3-3

История личных встреч

Краснодар
Динамо Махачкала

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кривцов Никита 1 1
Смолов Фёдор 0 0
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шумахов Идар 1 1
Магомедов Ражаб 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 1 0
Кайо Панталеао 1 0
Виктор Са 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Краснодар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Динамо Махачкала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Краснодар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Махачкала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Краснодар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Махачкала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0
Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0
Динамо Махачкала
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1
Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0

Результаты матчей

Краснодар
Динамо Махачкала

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9.
Рубин
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
10.
Ахмат
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
7.
Краснодар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Акрон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Рубин
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Ростов
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Крылья Советов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Химки
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 3
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1)
Акрон Бакаев Солтмурад 2 (1)
Динамо Москва Нгамалё Николя 2
Зенит Педро дос Сантос 2
Весь список

Топ нарушителей
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Крылья Советов Евгеньев Роман 1 1
Ахмат Гандри Надер 2
Рубин Тесленко Егор 2
Химки Анджелкович Неманья 2
Весь список
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Павел Шадыханов из Москвы. Помогать ему на бровках будут Адлан Хатуев из Грозного и Хамид Талаев из Грозного. Резервным арбитром на этот матч назначен Николай Волошин из Смоленска. На VAR будут работать Владимир Москалёв из Воронежа и Андрей Фисенко из Владивостока. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на заключительном матче второго тура чемпионата России между "Краснодаром" и махачкалинским "Динамо". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2024, осталось 4 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 152
Краснодар 94.1% (143)
X 3.3% (5)
Динамо Махачкала 2.6% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Динамо Махачкала
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Краснодар - Динамо Махачкала

Исход игры
Краснодар
94.3% (148)
Ничья
3.2% (5)
Динамо Махачкала
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (51)
Меньше
55.26% (63)
Обе команды забьют
Да
39.47% (45)
Нет
60.53% (69)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
29.9% (47)
2:1 Краснодар
18.5% (29)
1:0 Краснодар
8.9% (14)
3:1 Краснодар
7.6% (12)
3:0 Краснодар
3.8% (6)
1:1 Ничья
1.3% (2)
4:0 Краснодар
1.3% (2)
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Краснодар
Динамо Махачкала
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