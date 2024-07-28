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Главным арбитром на этот матч назначен Павел Шадыханов из Москвы. Помогать ему на бровках будут Адлан Хатуев из Грозного и Хамид Талаев из Грозного. Резервным арбитром на этот матч назначен Николай Волошин из Смоленска. На VAR будут работать Владимир Москалёв из Воронежа и Андрей Фисенко из Владивостока.