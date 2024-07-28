☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Химки
0:0
Первый тайм: 8'
Спартак Москва
0'
Прогнозы 168
Химки 13.1% (22)
X 11.3% (19)
Спартак Москва 75.6% (127)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Спартак Москва
4.10
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4.05
2.26
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
96
Обухов
Игорь
25
Филин
Александр
26
Анджелкович
Неманья
13
Терехов
Сергей
2
Голубович
Петар
99
Ориньо
II
80
Хосонов
Хетаг
32
Вера
Лукас
Габриэль
11
Мирзов
Резиуан
9
Руденко
Александр
Александрович
91
Заболотный
Антон
98
Максименко
Александр
2
Рябчук
Олег
23
Чернов
Никита
6
Бабич
Срджан
82
Хлусевич
Даниил
18
Умяров
Наиль
77
Бонгонда
Тео
47
Зобнин
Роман
5
Барко
Эсекьель
22
Игнатов
Михаил
9
Угальде
Манфред
Химки
5-3-2
Спартак Москва
4-1-4-1

История личных встреч

Химки
Спартак Москва

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
КPП
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ММ(
2:6
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.57
0.6

Среднее время на гол

57
150

Всего голов

12
22

Голов в среднем за матч

2.4
3.14

Среднее время на гол

37
28

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.92
2.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

46
43

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 1 1
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анджелкович Неманья 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Умяров Наиль 1 0
Хлусевич Даниил 1 0

Результаты матчей

Химки
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Химки
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10
Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0
Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0

Результаты матчей

Химки
Спартак Москва

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Химки
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Рубин
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Химки
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Химки
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Краснодар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Акрон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Рубин
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Ростов
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
9.
Крылья Советов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Химки
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 3
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1)
Акрон Бакаев Солтмурад 2 (1)
Динамо Москва Нгамалё Николя 2
Зенит Педро дос Сантос 2
Весь список

Топ нарушителей
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Крылья Советов Евгеньев Роман 1 1
Рубин Тесленко Егор 2
Акрон Димоски Боян 2
Локомотив Москва Батраков Алексей 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Бонгонда достает мяч у лицевой линии на правом фланге и простреливает во вратарскую - легкий мяч для Обухова.
  • 5'
    Угальде после передачи Барко исполняет передачу в штрафную в расчёте на рывок Бонгонды, однако Обухов на выходе опережает Тео.
  • Фол, нарушение
    4'
    Мирзов принимает мяч в штрафной соперника после заброса с правого фланга, однако снаряд попадает в руку Резиуану.
  • Угловой
    3'
    Ориньо заработал угловой на левом фланге атаки, Вера разыграл угловой с Мирзовым, дальше последовал навес Терехова в руки Максименко.
  • 2'
    Напомним, что "Спартак" в первом туре уступил в Оренбурге со счётом 0:2, сегодня Деян Станкович произвел четыре изменения. Дебютирует в составе красно-белых аргентинец Барко.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 2-го тура Российской премьер-лиги "Химки" принимают "Спартак". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
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  • Первый тайм
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Химки 0:0 Спартак Москва

Исход игры
Химки
13.2% (23)
Ничья
10.9% (19)
Спартак Москва
75.9% (132)
Тотал 2.5
Больше
72.97% (81)
Меньше
27.03% (30)
Обе команды забьют
Да
78.38% (87)
Нет
21.62% (24)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
33.3% (58)
0:2 Спартак Москва
6.9% (12)
0:1 Спартак Москва
5.7% (10)
2:1 Химки
5.2% (9)
1:1 Ничья
4.6% (8)
1:3 Спартак Москва
4% (7)
2:2 Ничья
2.3% (4)
0:3 Спартак Москва
1.1% (2)
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Химки
Спартак Москва
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