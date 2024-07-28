Первый тайм

6' Бонгонда достает мяч у лицевой линии на правом фланге и простреливает во вратарскую - легкий мяч для Обухова.

5' Угальде после передачи Барко исполняет передачу в штрафную в расчёте на рывок Бонгонды, однако Обухов на выходе опережает Тео.

4' Мирзов принимает мяч в штрафной соперника после заброса с правого фланга, однако снаряд попадает в руку Резиуану.

3' Ориньо заработал угловой на левом фланге атаки, Вера разыграл угловой с Мирзовым, дальше последовал навес Терехова в руки Максименко.

2' Напомним, что "Спартак" в первом туре уступил в Оренбурге со счётом 0:2, сегодня Деян Станкович произвел четыре изменения. Дебютирует в составе красно-белых аргентинец Барко.