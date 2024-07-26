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Тур: 2. Стадион: .
Химки
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 64
Химки 12.5% (8)
X 10.9% (7)
Спартак Москва 76.6% (49)
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Химки
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История личных встреч

Химки
Спартак Москва

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
КPП
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ММ(
2:6
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.57
0.6

Среднее время на гол

57
150

Всего голов

12
22

Голов в среднем за матч

2.4
3.14

Среднее время на гол

37
28

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.92
2.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

46
43

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 1 1
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анджелкович Неманья 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Умяров Наиль 1 0
Хлусевич Даниил 1 0

Результаты матчей

Химки
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Химки
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10
Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0
Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0

Результаты матчей

Химки
Спартак Москва

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Химки
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Химки
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Спартак Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Химки
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Факел
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Акрон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Краснодар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рубин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Крылья Советов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ростов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химки
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Локомотив Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Спартак Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 2
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 (1)
Рубин Вада Валентин 1 (1)
Акрон Бакаев Солтмурад 1 (1)
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Москва Фомин Даниил 1
Краснодар Коста Диего 1
Краснодар Кайо Панталеао 1
Факел Квеквескири Ираклий 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2024, осталось 2 дня 6 часов 40 минут.



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    • Прогнозы 64
    Химки 12.5% (8)
    X 10.9% (7)
    Спартак Москва 76.6% (49)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Спартак Москва
    4.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки - Спартак Москва

    Исход игры
    Химки
    12.7% (8)
    Ничья
    11.1% (7)
    Спартак Москва
    76.2% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.72% (37)
    Меньше
    21.28% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    82.98% (39)
    Нет
    17.02% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    46% (29)
    0:2 Спартак Москва
    9.5% (6)
    2:1 Химки
    4.8% (3)
    2:2 Ничья
    4.8% (3)
    1:1 Ничья
    4.8% (3)
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    Химки
    Спартак Москва
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