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Тур: 2. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 57
Оренбург 64.9% (37)
X 19.3% (11)
Ахмат 15.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Ахмат
3.50
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История личных встреч

Оренбург
Ахмат

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

К
0:1
ТМК
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
К
4:2
ПЛ
2:1
К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:1

Голы

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.88
0.86

Среднее время на гол

48
105

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.14
1.5

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

2
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюрлюк Эмирджан 1 1
Перес Матиас 1 1
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камилов Владислав 1 1
Богосавац Мирослав 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муро Томас 1 0
Перес Матиас 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 1 0

Результаты матчей

Оренбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ахмат
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Оренбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ахмат
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Оренбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ахмат
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0
Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0
Ахмат
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1
Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1

Результаты матчей

Оренбург
Ахмат

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Химки
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Спартак Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Химки
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Факел
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Акрон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Краснодар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рубин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Крылья Советов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ростов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химки
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Локомотив Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Спартак Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 2
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 (1)
Рубин Вада Валентин 1 (1)
Акрон Бакаев Солтмурад 1 (1)
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Москва Фомин Даниил 1
Краснодар Коста Диего 1
Краснодар Кайо Панталеао 1
Факел Квеквескири Ираклий 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2024, осталось 2 дня 9 часов 10 минут.



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    • Прогнозы 57
    Оренбург 64.9% (37)
    X 19.3% (11)
    Ахмат 15.8% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Ахмат
    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург - Ахмат

    Исход игры
    Оренбург
    63.8% (37)
    Ничья
    20.7% (12)
    Ахмат
    15.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (24)
    Меньше
    47.83% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (34)
    Нет
    26.09% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    31% (18)
    1:0 Оренбург
    19% (11)
    1:1 Ничья
    17.2% (10)
    1:2 Ахмат
    6.9% (4)
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    Оренбург
    Ахмат
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