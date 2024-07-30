Тур: 2. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу. Главный судья: Джонс Роберт
2:1
Конец матча
0'
0:1
7' ГолМахмуд Хадж
55' Желтая карточкаДумбия Усман
57' Желтая карточкаАлиседа Игнасио
58' Желтая карточкаМахмуд Хадж
1:1
59' ГолДжеко Эдин
79' Желтая карточкаДзанотти Маттиа
86' Желтая карточкаДжеко Эдин
2:1
90' ГолШиманьски Себастьян
90'+5
Ход матча
7'
0:1
55'
57'
58'
59'
1:1
79'
86'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
35
Фред
Сантос
33
Крунич
Раде
10
Тадич
Душан
29
Махмуд
Хадж
20
Думбия
Усман
25
Бислими
Уран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
-
70 Айдын ОгузПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кент РайанНападающий
-
23 Тосун ДженкНападающий
-
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Мина ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
-
28 Райтер ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Фенербахче
Лугано
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|4 (1)
|2
|Шиманьски Себастьян
|1
|0.5
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.5
|Тадич Душан
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.5
|Бислими Уран
|1
|0.5
|Махмуд Хадж
|1
|0.5
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.5
|Боттани Маттиа
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеко Эдин
|1
|0
|Тадич Душан
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|2
|0
|Боттани Маттиа
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Думбия Усман
|1
|0
|Пападопулос Антониос
|1
|0
|Алиседа Игнасио
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
0
Фенербахче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лугано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1
Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3
Лугано
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2
Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3
Результаты матчей
Фенербахче
Лугано
Точный счет
2:1
1 раз 100%
3:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:4
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Карабах
|Жуниньо VI
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|3 (1)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|3
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Клаксвик
|Эджупи Альберт
|3
|Динамо Минск
|Пигас Вадим
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фенербахче 2:1 Лугано
Исход игры
Фенербахче
94.3% (116)
Ничья
4.1% (5)
Лугано
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.45% (72)
Меньше
34.55% (38)
Обе команды забьют
Да
60.91% (67)
Нет
39.09% (43)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
33.3% (41)
2:0 Фенербахче
23.6% (29)
3:1 Фенербахче
14.6% (18)
1:0 Фенербахче
5.7% (7)
3:0 Фенербахче
4.9% (6)
1:1 Ничья
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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