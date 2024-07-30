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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Фенербахче
2:1
Конец матча
Лугано
0'
0:1
7' Гол
Махмуд Хадж
55' Желтая карточка
Думбия Усман
57' Желтая карточка
Алиседа Игнасио
58' Желтая карточка
Махмуд Хадж
1:1
59' Гол
Джеко Эдин
79' Желтая карточка
Дзанотти Маттиа
86' Желтая карточка
Джеко Эдин
2:1
90' Гол
Шиманьски Себастьян
90'+5

Ход матча

7'
0:1
Махмуд Хадж
31'
Юксек Исмаил
Фред Сантос
 
46'
Яндаш Мерт Хакан
Крунич Раде
 
55'
 
Думбия Усман
57'
 
Алиседа Игнасио
58'
 
Махмуд Хадж
59'
Джеко Эдин
(Яндаш Мерт Хакан)
1:1
60'
 
Пржибылко Каспер
Боттани Маттиа
67'
 
Киминьяни Янис
Хайдари Альбиан
67'
 
Гргич Анто
Махмуд Хадж
70'
Мюлдюр Мерт
Осайи-Самуэль Брайт
 
73'
 
Daniel Dos Santos
Бислими Уран
73'
 
Маю Хишам
Алиседа Игнасио
79'
 
Дзанотти Маттиа
83'
Кавечи Ирфан
Кадыоглу Ферди
 
86'
Джеко Эдин
 
90'
Шиманьски Себастьян
(Тадич Душан)
2:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Фенербахче 94.3% (116)
X 4.1% (5)
Лугано 1.6% (2)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
2
Сёюнджю
Чаглар
6
Джику
Александер
24
Остерволде
Джейден
35
Фред
Сантос
53
Шиманьски
Себастьян
33
Крунич
Раде
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
7
Кадыоглу
Ферди
1
Саипи
Амир
46
Дзанотти
Маттиа
6
Пападопулос
Антониос
22
Эль-Вафи
Айман
5
Хайдари
Альбиан
29
Махмуд
Хадж
20
Думбия
Усман
25
Бислими
Уран
10
Боттани
Маттиа
31
Алиседа
Игнасио
23
Валенсуэла
Мильтон
Фенербахче
4-3-3
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Фенербахче
Лугано

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
3:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 4 (1) 2
Шиманьски Себастьян 1 0.5
Кадыоглу Ферди 1 0.5
Тадич Душан 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсуэла Мильтон 1 0.5
Бислими Уран 1 0.5
Махмуд Хадж 1 0.5
Эль-Вафи Айман 1 0.5
Боттани Маттиа 0 0
Гргич Анто 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеко Эдин 1 0
Тадич Душан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 2 0
Боттани Маттиа 1 0
Гргич Анто 1 0
Думбия Усман 1 0
Пападопулос Антониос 1 0
Алиседа Игнасио 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
0
Фенербахче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лугано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1
Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3
Лугано
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2
Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3

Результаты матчей

Фенербахче
Лугано

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:4
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 3 (1)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 3
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Фред Сантос уходит с поля. Юксек Исмаил выходит вместо него
    • 7'
      Г О О О О Л - Махмуд Хадж бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Фенербахче 94.3% (116)
    X 4.1% (5)
    Лугано 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фенербахче 2:1 Лугано

    Исход игры
    Фенербахче
    94.3% (116)
    Ничья
    4.1% (5)
    Лугано
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.45% (72)
    Меньше
    34.55% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    60.91% (67)
    Нет
    39.09% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Фенербахче
    33.3% (41)
    2:0 Фенербахче
    23.6% (29)
    3:1 Фенербахче
    14.6% (18)
    1:0 Фенербахче
    5.7% (7)
    3:0 Фенербахче
    4.9% (6)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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