☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Сундберг Якоб
Карабах
3:0
Перерыв
Линкольн
0'
1:0
17' Гол
Жуниньо
2:0
31' Гол
Жуниньо
3:0
44' Гол
Жуниньо

Ход матча

17'
Жуниньо
(Янкович Марко)
1:0
31'
Жуниньо
(Байрамов Турал)
2:0
44'
Жуниньо
(Зубир Абделла)
3:0

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 74 Владение мячом, % 26
Прогнозы 159
Карабах 90.6% (144)
X 5% (8)
Линкольн 4.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Линкольн
17.00
8.60
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9.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
97
Бунтиц
Фабиян
29
Вешович
Марко
13
Мустафазаде
Бахлул
81
Медина
Кевин
27
Байрамов
Турал
6
Ромао
Жулио
8
Янкович
Марко
15
Андраде
Леандро
7
Бензия
Яссин
10
Зубир
Абделла
18
Жуниньо
VI
1
Сантана
Наузет
24
Сержант
Джек
15
Муньос
Рафаэль
6
Лопеш
Бернарду
5
Айю
Абдул
22
Торилья
Грэм
8
Яхая
Мустафа
21
Нано
20
Бритто
Итан
17
Мартин
Педро
11
Валарино
Джулиан
Карабах
4-2-3-1
Линкольн
4-3-3

История личных встреч

Карабах
Линкольн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:2
ЛЧ
4:0
ЛЧ
1:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо VI 3 1.5
Байрамов Турал 1 0.5
Янкович Марко 0 0
Мустафазаде Бахлул 0 0
Ромао Жулио 0 0
Линкольн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бритто Итан 1 0.25

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линкольн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Кике 1 1
Бент Дэн 1 1
Де Барр Тиджей 2 0
Айю Абдул 1 0
Яхая Мустафа 1 0
Уолш Джо III 1 0
Сантана Наузет 1 0
Торилья Грэм 1 0
Бритто Итан 1 0

Результаты матчей

Карабах
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Линкольн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Карабах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Линкольн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Карабах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Линкольн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Линкольн - Карабах 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5 Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2
Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Карабах - Зиря 2:1 Араз ПФК - Карабах 2:2 Карабах - Туран Товуз 4:3 Зиря - Карабах 0:1 Карабах - Нефтчи 5:0 Сумгаит - Карабах 1:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Карабах - Габала 2:2 Сабах Баку - Карабах 3:2 Карабах - Сабаил 4:2 Нефтчи - Карабах 0:4 Кяпаз - Карабах 1:6 Туран Товуз - Карабах 1:3 Байер Л - Карабах 3:2 Карабах - Зиря 3:1
Линкольн
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Линкольн - Карабах 0:2 Линкольн - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Линкольн 0:1 Сент-Джозефс - Линкольн 1:1
Мэгпайс - Линкольн 0:3 Линкольн - Монс Кальпе 5:1 Линкольн - Европа Поинт 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 1:9 Линкольн - ФК Европа 3:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:6 Линкольн - ФК Европа 2:1 Лайонз Гибралтар - Линкольн 0:2 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:8 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Линкс УЧА - Линкольн 0:3 Линкольн - Люцерн 0:5 Линкольн - Сент-Джозефс 1:2

Результаты матчей

Карабах
Линкольн

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Карабах
Линкольн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 3
Ференцварош Траоре Адама VII 3
Карабах Жуниньо VI 3
ФКСБ Микулеску Давид 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Борац Баня-Лука Mladen Zizovic 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв!
  • Угловой
    45'
    Бернарду Лопеш в падении выбил мяч из вратарской, отправив его на угловой. Опасный удар был по воротам!
  • 45'
    Но хотят останавливаться на достигнутом хозяева поля, продолжают атаковать ворота оппонента они.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил главный арбитр.
  • 3 гола - хет-трик!
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Снова хозяева дожали оппонента. Через центр Зубир выполнил проникающий пас в штрафную, а Жуниньо обработал мяч и оформил хет-трик. 
  • 44'
    Справа последовала прострельная передача в штрафную, мяч был выбит. Ещё одна атака "Карабаха" через правый фланг. 
  • 42'
    Хозяева поля оставляют концовку первого тайма за собой, гости просто не могут найти в себе сил, чтобы отправиться в атаку.
  • Офсайд
    40'
    Ещё один гол забили хозяева. Последовала подача с левого фланга, а потом удар почти в упор. Взятие ворот отменили из-за офсайда.
  • 38'
    Выбили мяч гости из штрафной, но на Янковича, который дежурил около линии штрафной. В одно касание последовал удар, мяч пролетел над перекладиной.
  • Угловой
    37'
    Бензия снова взял игру на себя и пробил по воротам. Получился навес, поэтому защитник выбил на угловой, чтобы никто не откликнулся на пас.
  • 36'
    Бензия улучил момент в штрафной, но пробил мимо цели. Хотя момент неплохой оказался.
  • Фол, нарушение
    35'
    Ромао в центре поля отправили на газон. Штрафной в пользу "Карабаха".
  • Угловой
    33'
    Угловой заработали хозяева поля. Последовала подача в штрафную, но пробить там не дали сразу, а в продолжении атаки лишь ещё один угловой.
  • 2 гола - дубль!
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ЖУНИНЬО!!! Зубил пяткой отыграл на Байрамова, который прошёл к лицевой, оттуда прострелил вдоль линии ворот, а Жуниньо аккуратно замкнул.
  • 30'
    Сержант так отчаялся, что решил сначала схватить за руку, а когда это не помогло - заплёл ноги, не пустив соперника в быструю атаку.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      Валарино протащил мяч по правой бровке. но в борьбе с оппонентом всё же спасовал, упустив за боковую. Аут в пользу хозяев. 
    • 28'
      Всей командой игроки "Линкольна" стоят на своей половине поля, даже не предпринимая попыток как-то попробовать контратаковать. 
    • 27'
      Сантана, кстати, уже немного, но тянет время. Довольно активный прессинг со стороны хозяев поля, просто некому было отдать.
    • 26'
      Вешович получил мяч на правом фланге, прошёл до штрафной, стал смещаться к центру и пробил по воротам мимо цели.
    • 23'
      Огрызнулись гости, проведя атаку через центр, но пошли очень малыми силами, поэтому добиться ничего не сумели.
    • 22'
      Карабах хочет забить ещё, пробуя найти варианты через фланги. Не хватает хозяевам большей смелости, чтобы начать бить по воротам чаще.
    • 21'
      Завершилась она переводом в центр, а потом развитием новой атаки после потери мяча.
    • 19'
      Продолжают атаковать хозяева поля, на этот раз делают это через правый фланг. Атака развивается, посмотрим чем завершится она.
    • 18'
      Вполне закономерный гол, понятно было, что вопрос взятия ворот гостей - лишь вопрос времени. 
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ЖУНИНЬО!!! Быструю атаку провели сейчас игроки "Карабаха" через центр.  Янкович увидел набравшего ход Жуниньо, сделал на него пас, а последний вырвался на рандеву с голкипером, не стал сближаться, в пробил практически с линии штрафной. 
    • 12'
      Успокоилась игра немного, команды больше сейчас проводят в центре поля. Как проводят. Это "Линкольн" оборонятся, а "Карабах" ищет свободные зоны.
    • 9'
      Гости провели первую атаку, навесить в штрафную не получилось, но Айю смог на правом фланге заработать аут.
    • 8'
      Медина в подкате хотел сохранить мяч для команды, но лишь прокатился вмести с ним по мокрому полю в аут.
    • 7'
      Вешович сейчас прошёл по правой бровке, но навесить ему не дали. А завершил атаку Янкович, мяч прошёл мимо цели. 
    • Угловой
      6'
      Пока "Карабах" не покидает чужую половину поля. Ещё один угловой заработали хозяева.
    • 5'
      Байрамов с передачи капитана головой пробил по воротам с угла вратарской, но поскользнулся, поэтому ничего опасного не получилось.
    • Угловой
      4'
      Слева вошёл наконец-то игрок "Карабаха" в штрафную, но его удар был заблокировал. После этого Андраде навешивал в штрафную, заработав угловой.
    • 3'
      Вешович на правом фланге не нашёл продолжения и отыграл назад. Окопались игроки "Линкольна" на своей половине поля.
    • 2'
      Не торопятся идти в атаку хозяева поля, пока что катают мяч в центре поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Начался первый тайм! "Карабах" ввёл мяч в игру.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Карабах 3:0 Линкольн

    Исход игры
    Карабах
    90.6% (144)
    Ничья
    5% (8)
    Линкольн
    4.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.79% (107)
    Меньше
    26.21% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    21.38% (31)
    Нет
    78.62% (114)
    Популярный счёт
    3:0 Карабах
    25.8% (41)
    5:0 Карабах
    22.6% (36)
    2:0 Карабах
    15.1% (24)
    2:1 Карабах
    8.8% (14)
    1:0 Карабах
    5.7% (9)
    3:1 Карабах
    3.8% (6)
    1:1 Ничья
    2.5% (4)
    1:2 Линкольн
    2.5% (4)
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    Карабах
    Линкольн
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