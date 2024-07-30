Хозяева поля оставляют концовку первого тайма за собой, гости просто не могут найти в себе сил, чтобы отправиться в атаку.

Справа последовала прострельная передача в штрафную, мяч был выбит. Ещё одна атака "Карабаха" через правый фланг.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Снова хозяева дожали оппонента. Через центр Зубир выполнил проникающий пас в штрафную, а Жуниньо обработал мяч и оформил хет-трик.

Но хотят останавливаться на достигнутом хозяева поля, продолжают атаковать ворота оппонента они.

Бернарду Лопеш в падении выбил мяч из вратарской, отправив его на угловой. Опасный удар был по воротам!

Сержант так отчаялся, что решил сначала схватить за руку, а когда это не помогло - заплёл ноги, не пустив соперника в быструю атаку.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ЖУНИНЬО!!! Зубил пяткой отыграл на Байрамова, который прошёл к лицевой, оттуда прострелил вдоль линии ворот, а Жуниньо аккуратно замкнул.

Угловой заработали хозяева поля. Последовала подача в штрафную, но пробить там не дали сразу, а в продолжении атаки лишь ещё один угловой.

Ромао в центре поля отправили на газон. Штрафной в пользу "Карабаха".

Бензия улучил момент в штрафной, но пробил мимо цели. Хотя момент неплохой оказался.

Бензия снова взял игру на себя и пробил по воротам. Получился навес, поэтому защитник выбил на угловой, чтобы никто не откликнулся на пас.

Выбили мяч гости из штрафной, но на Янковича, который дежурил около линии штрафной. В одно касание последовал удар, мяч пролетел над перекладиной.

Ещё один гол забили хозяева. Последовала подача с левого фланга, а потом удар почти в упор. Взятие ворот отменили из-за офсайда.

29' Валарино протащил мяч по правой бровке. но в борьбе с оппонентом всё же спасовал, упустив за боковую. Аут в пользу хозяев.

28' Всей командой игроки "Линкольна" стоят на своей половине поля, даже не предпринимая попыток как-то попробовать контратаковать.

27' Сантана, кстати, уже немного, но тянет время. Довольно активный прессинг со стороны хозяев поля, просто некому было отдать.

26' Вешович получил мяч на правом фланге, прошёл до штрафной, стал смещаться к центру и пробил по воротам мимо цели.

23' Огрызнулись гости, проведя атаку через центр, но пошли очень малыми силами, поэтому добиться ничего не сумели.

22' Карабах хочет забить ещё, пробуя найти варианты через фланги. Не хватает хозяевам большей смелости, чтобы начать бить по воротам чаще.

21' Завершилась она переводом в центр, а потом развитием новой атаки после потери мяча.

19' Продолжают атаковать хозяева поля, на этот раз делают это через правый фланг. Атака развивается, посмотрим чем завершится она.

18' Вполне закономерный гол, понятно было, что вопрос взятия ворот гостей - лишь вопрос времени.