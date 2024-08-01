Тур: 2. Стадион: Бранн.
2:1
Конец матча
0'
0:1
2' ГолТенгстедт Сёрен
1:1
42' ГолФинне Бор
49' Желтая карточкаДе Ланге Жеффри
52' Желтая карточкаАмофа Джамал
2:1
62' ГолКнудсен Фредрик
83' Желтая карточкаСолтведт Йоахим
85' Желтая карточкаСюре Матис
90' Желтая карточкаЭдвардсен Виктор
90'+5
Ход матча
2'
42'
1:1
49'
52'
62'
2:1
83'
85'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
11
Финне
Бор
25
Амофа
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Плогман ЛукаВратарь
- Вратарь
-
17 Сюре МатисПолузащитник
-
19 Серра ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Лука Эверинк
-
-
32 Donte Apinsa
-
-
Главный тренер: Paul Simonis
История личных встреч
Бранн
Гоу Эхед Иглс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|1
|0.5
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.5
|Кастро Никлас
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0.5
|Мартинсен Якоб
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солтведт Йоахим
|1
|0
|Корнвиг Эмиль
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Льянсана Энрик
|0
|1
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Де Ланге Жеффри
|1
|0
|Адеканье Бобби
|1
|0
|Амофа Джамал
|1
|0
|Сюре Матис
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Бранн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1
Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2
Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2
Результаты матчей
Бранн
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Бранн
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бранн 2:1 Гоу Эхед Иглс
Исход игры
Бранн
82.7% (91)
Ничья
11.8% (13)
Гоу Эхед Иглс
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (56)
Меньше
48.15% (52)
Обе команды забьют
Да
56.48% (61)
Нет
43.52% (47)
Популярный счёт
2:1 Бранн
40% (44)
1:0 Бранн
26.4% (29)
2:0 Бранн
10% (11)
1:1 Ничья
7.3% (8)
2:2 Ничья
3.6% (4)
3:0 Бранн
2.7% (3)
0:1 Гоу Эхед Иглс
2.7% (3)
1:2 Гоу Эхед Иглс
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!