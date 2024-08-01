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Тур: 2. Стадион: .
Бранн
2:1
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
0:1
2' Гол
Тенгстедт Сёрен
1:1
42' Гол
Финне Бор
49' Желтая карточка
Де Ланге Жеффри
52' Желтая карточка
Амофа Джамал
2:1
62' Гол
Кнудсен Фредрик
83' Желтая карточка
Солтведт Йоахим
85' Желтая карточка
Сюре Матис
90' Желтая карточка
Эдвардсен Виктор
90'+5

Ход матча

2'
0:1
Тенгстедт Сёрен
(Мартинсен Якоб)
42'
Финне Бор
(Кастро Никлас)
1:1
49'
 
Де Ланге Жеффри
52'
 
Амофа Джамал
62'
Кнудсен Фредрик
(Кастро Никлас)
2:1
64'
 
Батен Тибо
Адеканье Бобби
64'
 
Сюре Матис
Линторст Эверт
65'
Бломберг Оле-Дидрик
Варминг Магнус
 
74'
 
Лука Эверинк
Джеймс Деан
74'
 
Штоккерс Финн
Тенгстедт Сёрен
75'
Селанн-Хеггебе Эуне
Финне Бор
 
75'
Матисен Ульрик
Martin Hellan
 
75'
Картум Сандер Эрик
Педерсен Торе
 
80'
 
Бломме Ксандер
Твигт Калвин
83'
Солтведт Йоахим
 
85'
Хелланд Эйвинд
Кастро Никлас
 
85'
 
Сюре Матис
90'
 
Эдвардсен Виктор

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 110
Бранн 82.7% (91)
X 11.8% (13)
Гоу Эхед Иглс 5.5% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дингеланд
Матиас
2
Martin
Hellan
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
17
Солтведт
Йоахим
23
Педерсен
Торе
10
Корнвиг
Эмиль
8
Хорн
Майер
7
Варминг
Магнус
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Крамер
Йорис
5
Джеймс
Деан
8
Линторст
Эверт
10
Тенгстедт
Сёрен
6
Твигт
Калвин
11
Адеканье
Бобби
16
Эдвардсен
Виктор
7
Мартинсен
Якоб
Бранн
4-3-3
Гоу Эхед Иглс
4-3-3

История личных встреч

Бранн
Гоу Эхед Иглс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 1 0.5
Кнудсен Фредрик 1 0.5
Кастро Никлас 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тенгстедт Сёрен 1 0.5
Мартинсен Якоб 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солтведт Йоахим 1 0
Корнвиг Эмиль 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льянсана Энрик 0 1
Эдвардсен Виктор 1 0
Де Ланге Жеффри 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Амофа Джамал 1 0
Сюре Матис 1 0

Результаты матчей

Бранн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Бранн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1
Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2
Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2

Результаты матчей

Бранн
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бранн
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Г О О О О Л - Кнудсен Фредрик бьет в цель!
    • 52'
      Амофа Джамал получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Де Ланге Жеффри получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Кастро Никлас сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Финне Бор бьет в цель!
    • 2'
      Мартинсен Якоб сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Серен Тенгстедт бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Бранн 82.7% (91)
    X 11.8% (13)
    Гоу Эхед Иглс 5.5% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бранн 2:1 Гоу Эхед Иглс

    Исход игры
    Бранн
    82.7% (91)
    Ничья
    11.8% (13)
    Гоу Эхед Иглс
    5.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.85% (56)
    Меньше
    48.15% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    56.48% (61)
    Нет
    43.52% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Бранн
    40% (44)
    1:0 Бранн
    26.4% (29)
    2:0 Бранн
    10% (11)
    1:1 Ничья
    7.3% (8)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    3:0 Бранн
    2.7% (3)
    0:1 Гоу Эхед Иглс
    2.7% (3)
    1:2 Гоу Эхед Иглс
    1.8% (2)
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