Тур: 2. Стадион: Мунисипаль де Дифферданж.
0'
1:0
3' ГолКарамоко Амаду
9' Желтая карточкаЖусселин Лео
10' Желтая карточкаКарамоко Амаду
15' Желтая карточкаШуллер Расмус
36' Красная карточкаЛарссон Якоб
74' Желтая карточкаClayton Duarte
76' Желтая карточкаСабович Бесард
86' Желтая карточкаДаам Софьян
90'+5
Ход матча
3'
1:0
9'
10'
15'
36'
74'
76'
78'
86'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 5
-
13 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
53 Владение мячом, % 47
31
Жусселин
Лео
27
Пенье
Венсан
10
Даам
Софьян
25
Kenny
Mixtur
17
Ба
Исса
II
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Жусселин ЛеоЗащитник
- Защитник
-
27 Пенье ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Даам СофьянПолузащитник
-
25 Kenny MixturПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ба ИссаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Латич ЭлдинВратарь
- Защитник
-
14 Сакра СедрикПолузащитник
-
20 Натами ОмарПолузащитник
-
91 Brian AmofaПолузащитник
-
-
-
-
66 Ervin Latik
-
-
-
-
Главный тренер: Страссер Джефф
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Keita KosugiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Max Croon
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Прогрес
Юргорден
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Прогрес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карамоко Амаду
|1
|0.5
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|2
|1
|Викхейм Густав
|1
|0.5
|Фаллениус Оскар
|0
|0
Карточки
Прогрес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карамоко Амаду
|2
|0
|Clayton Duarte
|2
|0
|Brian Amofa
|1
|0
|Даам Софьян
|1
|0
|Натами Омар
|1
|0
|Ба Исса II
|1
|0
|Chris Lybohy
|1
|0
|Жусселин Лео
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Якоб
|0
|1
|Шуллер Расмус
|1
|0
|Викхейм Густав
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Тенхо Миро
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Прогрес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Прогрес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Прогрес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Прогрес
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Юргорден - Прогрес 3:0 Прогрес - Жюнесс Эш 1:3 Дюделанж - Прогрес 0:2 Прогрес - Дифферданж 0:1
Свифт Эсперанж - Прогрес 1:1 Мондор-ле-Бэн - Прогрес 2:4 Прогрес - Кэрьенг 2:0 Мондерканге - Прогрес 2:1 Прогрес - Расинг Юнион 2:1 Фола - Прогрес 0:0 Прогрес - Вильц 3:0 Страссен - Прогрес 0:1 Виктория Роспорт - Прогрес 3:1 Прогрес - Унион Титус 2:1 Свифт Эсперанж - Прогрес 0:0 Прогрес - Шиффланж 95 4:0 Мариска Мерш - Прогрес 0:3 Прогрес - Дюделанж 1:0 Дифферданж - Прогрес 3:1 Прогрес - Мондор-ле-Бэн 3:0
Юргорден
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0
ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0
Результаты матчей
Прогрес
Юргорден
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Прогрес
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Прогрес 1:0 Юргорден
Исход игры
Прогрес
11.3% (12)
Ничья
4.7% (5)
Юргорден
84% (89)
Тотал 2.5
Больше
52.88% (55)
Меньше
47.12% (49)
Обе команды забьют
Да
56.73% (59)
Нет
43.27% (45)
Популярный счёт
1:2 Юргорден
37.7% (40)
0:1 Юргорден
24.5% (26)
0:2 Юргорден
14.2% (15)
2:1 Прогрес
7.5% (8)
1:3 Юргорден
4.7% (5)
1:1 Ничья
4.7% (5)
1:0 Прогрес
2.8% (3)
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