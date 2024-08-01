☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Прогрес
1:0
Конец матча
Юргорден
0'
1:0
3' Гол
Карамоко Амаду
9' Желтая карточка
Жусселин Лео
10' Желтая карточка
Карамоко Амаду
15' Желтая карточка
Шуллер Расмус
36' Красная карточка
Ларссон Якоб
74' Желтая карточка
Clayton Duarte
76' Желтая карточка
Сабович Бесард
86' Желтая карточка
Даам Софьян
90'+5

Ход матча

3'
Карамоко Амаду
1:0
9'
Жусселин Лео
 
10'
Карамоко Амаду
 
15'
 
Шуллер Расмус
36'
 
Ларссон Якоб
40'
 
Тенхо Миро
Хуммет Денис
65'
 
Викхейм Густав
Шуллер Расмус
65'
 
Радетинац Харис
Эрикссон Магнус
65'
 
Берг Виктор
Гулликсен Тобиас
67'
Antoine Mazure-Hanus
Шмид Жонатан
 
74'
Clayton Duarte
 
76'
 
Сабович Бесард
78'
Soiyir Sanali
Ба Исса
 
83'
Сакра Седрик
Карамоко Амаду
 
83'
Карайер Метин
Clayton Duarte
 
86'
Даам Софьян
 
88'
 
Теркильдсен Петер
Фаллениус Оскар

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 5
  • 13 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 106
Прогрес 11.3% (12)
X 4.7% (5)
Юргорден 84% (89)
Все прогнозы
1
Флос
Себастьян
31
Жусселин
Лео
4
Карамоко
Амаду
27
Пенье
Венсан
23
Clayton
Duarte
6
Chris
Lybohy
10
Даам
Софьян
25
Kenny
Mixtur
7
Шмид
Жонатан
17
Ба
Исса
II
9
Бурбан
Доминик
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
18
Штоль
Адам
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
27
Keita
Kosugi
14
Сабович
Бесард
6
Шуллер
Расмус
15
Фаллениус
Оскар
7
Эрикссон
Магнус
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
Прогрес
4-2-3-1
Юргорден
4-2-3-1

История личных встреч

Прогрес
Юргорден

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Прогрес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карамоко Амаду 1 0.5
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 2 1
Викхейм Густав 1 0.5
Фаллениус Оскар 0 0

Карточки

Прогрес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карамоко Амаду 2 0
Clayton Duarte 2 0
Brian Amofa 1 0
Даам Софьян 1 0
Натами Омар 1 0
Ба Исса II 1 0
Chris Lybohy 1 0
Жусселин Лео 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Якоб 0 1
Шуллер Расмус 1 0
Викхейм Густав 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Сабович Бесард 1 0
Тенхо Миро 1 0
Даль Самуэль 1 0

Результаты матчей

Прогрес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Прогрес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Прогрес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Прогрес
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Юргорден - Прогрес 3:0 Прогрес - Жюнесс Эш 1:3 Дюделанж - Прогрес 0:2 Прогрес - Дифферданж 0:1
Свифт Эсперанж - Прогрес 1:1 Мондор-ле-Бэн - Прогрес 2:4 Прогрес - Кэрьенг 2:0 Мондерканге - Прогрес 2:1 Прогрес - Расинг Юнион 2:1 Фола - Прогрес 0:0 Прогрес - Вильц 3:0 Страссен - Прогрес 0:1 Виктория Роспорт - Прогрес 3:1 Прогрес - Унион Титус 2:1 Свифт Эсперанж - Прогрес 0:0 Прогрес - Шиффланж 95 4:0 Мариска Мерш - Прогрес 0:3 Прогрес - Дюделанж 1:0 Дифферданж - Прогрес 3:1 Прогрес - Мондор-ле-Бэн 3:0
Юргорден
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0
ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0

Результаты матчей

Прогрес
Юргорден

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Прогрес
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Хуммет Денис уходит с поля. Тенхо Миро выходит вместо него
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    • До матча
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    Прогнозы 106
    Прогрес 11.3% (12)
    X 4.7% (5)
    Юргорден 84% (89)
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    Прогнозы на матч Прогрес 1:0 Юргорден

    Исход игры
    Прогрес
    11.3% (12)
    Ничья
    4.7% (5)
    Юргорден
    84% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.88% (55)
    Меньше
    47.12% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    56.73% (59)
    Нет
    43.27% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Юргорден
    37.7% (40)
    0:1 Юргорден
    24.5% (26)
    0:2 Юргорден
    14.2% (15)
    2:1 Прогрес
    7.5% (8)
    1:3 Юргорден
    4.7% (5)
    1:1 Ничья
    4.7% (5)
    1:0 Прогрес
    2.8% (3)
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