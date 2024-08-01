Тур: 2. Стадион: Арена Тарчински Вроцлав.
3:1
Конец матча
0'
1:0
6' ПенальтиНауэль Матиас
24' Желтая карточкаРейчик Филип
1:1
33' ГолБабец Хрвое
34' Желтая карточкаБабец Хрвое
34' Желтая карточкаНауэль Матиас
2:1
49' ГолПетров Симеон
3:1
52' ГолНауэль Матиас
61' Красная карточкаОроско Брайан
61' Желтая карточкаПетков Алекс
67' Желтая карточкаПокорны Петер
74' Желтая карточкаШота Серафин
86' Желтая карточкаЖуковски Матеуш
90'+5
Ход матча
6'
1:0
24'
33'
1:1
34'
34'
49'
2:1
52'
3:1
61'
61'
67'
74'
86'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 20
-
6 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
54 Владение мячом, % 46
17
Шварц
Петр
27
Рейчик
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
27 Рейчик ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Балута ТудорПолузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
-
19 Ортис АрнауНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Ivan EquiagaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бабец ХрвоеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Пуринс НильсВратарь
- Защитник
-
33 Ильин КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Регжа МаркоНападающий
-
11 Brian Pena
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Рига
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Науэль Матиас
|2 (1)
|1
|Петров Симеон
|1
|0.5
Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг Уссейну
|1
|0.5
|Бабец Хрвое
|1
|0.5
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|2
|0
|Рейчик Филип
|2
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Жуковски Матеуш
|1
|0
|Петров Симеон
|1
|0
|Шота Серафин
|1
|0
|Петков Алекс
|1
|0
Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороско Брайан
|0
|1
|Ньянг Уссейну
|1
|0
|Бабец Хрвое
|1
|0
|Reginaldo Ramires
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Шленск Вроцлав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Шленск Вроцлав
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рига
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1
Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1
Рига
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Рига - Даугавпилс 1:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Рига - ФШ Елгава 6:1 Лиепая - Рига 0:3
ФК Валмиера - Рига 2:2 Рига - Ауда 1:0 Гробиня - Рига 0:6 РФШ Рига - Рига 2:2 Рига - Метта лу 5:0 Рига - Тукумс 2000 3:0 Даугавпилс - Рига 0:2 ФШ Елгава - Рига 1:5 Лиепая - Рига 1:1 Рига - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Рига 1:2 Рига - Гробиня 2:0 Рига - РФШ Рига 1:2 Метта лу - Рига 1:2 Тукумс 2000 - Рига 2:1 Рига - Даугавпилс 2:0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Рига
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Рига
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Шленск Вроцлав 3:1 Рига
Исход игры
Шленск Вроцлав
72.5% (79)
Ничья
21.1% (23)
Рига
6.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.86% (48)
Меньше
55.14% (59)
Обе команды забьют
Да
63.55% (68)
Нет
36.45% (39)
Популярный счёт
2:1 Шленск Вроцлав
33% (36)
1:1 Ничья
20.2% (22)
2:0 Шленск Вроцлав
19.3% (21)
1:0 Шленск Вроцлав
13.8% (15)
1:2 Рига
4.6% (5)
3:1 Шленск Вроцлав
2.8% (3)
3:0 Шленск Вроцлав
1.8% (2)
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