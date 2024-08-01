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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Шленск Вроцлав
3:1
Конец матча
Рига
0'
1:0
6' Пенальти
Науэль Матиас
24' Желтая карточка
Рейчик Филип
1:1
33' Гол
Бабец Хрвое
34' Желтая карточка
Бабец Хрвое
34' Желтая карточка
Науэль Матиас
2:1
49' Гол
Петров Симеон
3:1
52' Гол
Науэль Матиас
61' Красная карточка
Ороско Брайан
61' Желтая карточка
Петков Алекс
67' Желтая карточка
Покорны Петер
74' Желтая карточка
Шота Серафин
86' Желтая карточка
Жуковски Матеуш
90'+5

Ход матча

6'
Науэль Матиас
1:0
24'
Рейчик Филип
 
33'
1:1
Бабец Хрвое
34'
 
Бабец Хрвое
34'
Науэль Матиас
 
46'
Цебуля Марчин
Рейчик Филип
 
49'
Петров Симеон
(Науэль Матиас)
2:1
52'
Науэль Матиас
3:1
57'
 
Ороско Брайан
Нгуэна Кемелхо
61'
 
Ороско Брайан
61'
Петков Алекс
 
67'
Покорны Петер
 
68'
 
Манкенда Готье
Юрковскис Райвис
68'
 
Музинга Нгонда
Ivan Equiaga
74'
Шота Серафин
 
77'
Индже Бурак
Самец-Талар Пётр
 
77'
Герчио Томмазо
Шота Серафин
 
83'
 
Дашкевич Эдуард
Йойич Милош
83'
 
Регжа Марко
Ньянг Уссейну
85'
Ортис Арнау
Науэль Матиас
 
86'
Жуковски Матеуш
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 20
  • 6 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 109
Шленск Вроцлав 72.5% (79)
X 21.1% (23)
Рига 6.4% (7)
Все прогнозы
12
Лещыньски
Рафал
22
Жуковски
Матеуш
5
Петков
Алекс
87
Петров
Симеон
3
Шота
Серафин
16
Покорны
Петер
7
Самец-Талар
Пётр
17
Шварц
Петр
27
Рейчик
Филип
10
Науэль
Матиас
11
Мусёлик
Себастьян
1
Матревицс
Рихардс
13
Юрковскис
Райвис
34
Черномордийс
Антонийс
3
Mouhamed
El
Bachir
Ngom
35
Ivan
Equiaga
93
Нгуэна
Кемелхо
9
Контрерас
Антони
14
Бабец
Хрвое
8
Йойич
Милош
22
Ньянг
Уссейну
10
Reginaldo
Ramires
Шленск Вроцлав
4-1-4-1
Рига
4-1-4-1

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Рига

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Науэль Матиас 2 (1) 1
Петров Симеон 1 0.5
Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг Уссейну 1 0.5
Бабец Хрвое 1 0.5

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 2 0
Рейчик Филип 2 0
Науэль Матиас 1 0
Жуковски Матеуш 1 0
Петров Симеон 1 0
Шота Серафин 1 0
Петков Алекс 1 0
Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороско Брайан 0 1
Ньянг Уссейну 1 0
Бабец Хрвое 1 0
Reginaldo Ramires 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Шленск Вроцлав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Шленск Вроцлав
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рига
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1
Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1
Рига
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Рига - Даугавпилс 1:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Рига - ФШ Елгава 6:1 Лиепая - Рига 0:3
ФК Валмиера - Рига 2:2 Рига - Ауда 1:0 Гробиня - Рига 0:6 РФШ Рига - Рига 2:2 Рига - Метта лу 5:0 Рига - Тукумс 2000 3:0 Даугавпилс - Рига 0:2 ФШ Елгава - Рига 1:5 Лиепая - Рига 1:1 Рига - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Рига 1:2 Рига - Гробиня 2:0 Рига - РФШ Рига 1:2 Метта лу - Рига 1:2 Тукумс 2000 - Рига 2:1 Рига - Даугавпилс 2:0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Рига

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Рига

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
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    Прогнозы 109
    Шленск Вроцлав 72.5% (79)
    X 21.1% (23)
    Рига 6.4% (7)
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    Прогнозы на матч Шленск Вроцлав 3:1 Рига

    Исход игры
    Шленск Вроцлав
    72.5% (79)
    Ничья
    21.1% (23)
    Рига
    6.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.86% (48)
    Меньше
    55.14% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    63.55% (68)
    Нет
    36.45% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Шленск Вроцлав
    33% (36)
    1:1 Ничья
    20.2% (22)
    2:0 Шленск Вроцлав
    19.3% (21)
    1:0 Шленск Вроцлав
    13.8% (15)
    1:2 Рига
    4.6% (5)
    3:1 Шленск Вроцлав
    2.8% (3)
    3:0 Шленск Вроцлав
    1.8% (2)
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