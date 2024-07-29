Тур: 2. Стадион: Стадион футбольной академии.
Позже
История личных встреч
Арарат-Армения
Зимбру
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Арарат-Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оканси Эрик
|2
|2
|Серобян Артур
|1 (1)
|1
|Дуарте Хонатан
|0
|0
Зимбру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Арарат-Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Алексис
|1
|0
|Григорян Эдгар
|1
|0
Зимбру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джу Джесси
|1
|0
|Кожокарь Серафим
|1
|0
|Самаке Али
|1
|0
Результаты матчей
Арарат-Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Зимбру
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Арарат-Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Зимбру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Арарат-Армения
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Зимбру - Арарат-Армения 0:3 Алашкерт - Арарат-Армения 1:3 Арарат-Армения - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1
Арарат-Армения - Урарту 1:1 Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 4:1 Ван - Арарат-Армения 0:5 Вест Армения - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат-Армения - Урарту 2:0 Арарат-Армения - Арарат 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Алашкерт 2:1 Ширак - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Ван 0:2 Вест Армения - Арарат-Армения 1:1 Арарат-Армения - Пюник 3:1
Зимбру
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зимбру - Арарат-Армения 0:3 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Петрокуб - Зимбру 3:1 Петрокуб - Зимбру 4:1
Зимбру - Шериф 2:0 Бельцы - Зимбру 2:1 Шериф - Зимбру 1:1 Зимбру - Дачия-Буюканы 2:0 Зимбру - Шериф 1:0 Зимбру - Милсами 3:1 Зимбру - Петрокуб 1:1 Шериф - Зимбру 4:1 Зимбру - Милсами 1:3 Зимбру - Бельцы 3:0 Дачия-Буюканы - Зимбру 0:2 Милсами - Зимбру 0:0 Милсами - Зимбру 1:2 Зимбру - Флорешть 1:1 Зимбру - Спарта Селемет 3:3 Саксан - Зимбру 0:5
Результаты матчей
Арарат-Армения
Зимбру
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Арарат-Армения
Зимбру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч Арарат-Армения - Зимбру
Исход игры
Арарат-Армения
90.9% (40)
Ничья
9.1% (4)
Зимбру
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.66% (22)
Меньше
46.34% (19)
Обе команды забьют
Да
53.66% (22)
Нет
46.34% (19)
Популярный счёт
2:1 Арарат-Армения
34.1% (15)
1:0 Арарат-Армения
20.5% (9)
2:0 Арарат-Армения
13.6% (6)
1:1 Ничья
9.1% (4)
3:0 Арарат-Армения
9.1% (4)
3:1 Арарат-Армения
6.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!