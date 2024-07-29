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Тур: 2. Стадион: .
Арарат-Армения
 
Позже
Зимбру
Прогнозы 45
Арарат-Армения 91.1% (41)
X 8.9% (4)
Зимбру 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арарат-Армения
Ничья
Зимбру
1.53
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4.20
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6.70
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Арарат-Армения
Зимбру

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Арарат-Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оканси Эрик 2 2
Серобян Артур 1 (1) 1
Дуарте Хонатан 0 0
Зимбру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Арарат-Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Алексис 1 0
Григорян Эдгар 1 0
Зимбру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джу Джесси 1 0
Кожокарь Серафим 1 0
Самаке Али 1 0

Результаты матчей

Арарат-Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Зимбру
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Арарат-Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Зимбру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арарат-Армения
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Зимбру - Арарат-Армения 0:3 Алашкерт - Арарат-Армения 1:3 Арарат-Армения - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1
Арарат-Армения - Урарту 1:1 Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 4:1 Ван - Арарат-Армения 0:5 Вест Армения - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат-Армения - Урарту 2:0 Арарат-Армения - Арарат 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Алашкерт 2:1 Ширак - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Ван 0:2 Вест Армения - Арарат-Армения 1:1 Арарат-Армения - Пюник 3:1
Зимбру
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зимбру - Арарат-Армения 0:3 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Петрокуб - Зимбру 3:1 Петрокуб - Зимбру 4:1
Зимбру - Шериф 2:0 Бельцы - Зимбру 2:1 Шериф - Зимбру 1:1 Зимбру - Дачия-Буюканы 2:0 Зимбру - Шериф 1:0 Зимбру - Милсами 3:1 Зимбру - Петрокуб 1:1 Шериф - Зимбру 4:1 Зимбру - Милсами 1:3 Зимбру - Бельцы 3:0 Дачия-Буюканы - Зимбру 0:2 Милсами - Зимбру 0:0 Милсами - Зимбру 1:2 Зимбру - Флорешть 1:1 Зимбру - Спарта Селемет 3:3 Саксан - Зимбру 0:5

Результаты матчей

Арарат-Армения
Зимбру

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Арарат-Армения
Зимбру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арарат-Армения - Зимбру от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2024, осталось 2 дня 9 часов 12 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 45
    Арарат-Армения 91.1% (41)
    X 8.9% (4)
    Зимбру 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арарат-Армения
    Ничья
    Зимбру
    1.53
    Реклама, betcity.ru
    4.20
    Реклама, bettery.ru
    6.70
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    Прогнозы на матч Арарат-Армения - Зимбру

    Исход игры
    Арарат-Армения
    90.9% (40)
    Ничья
    9.1% (4)
    Зимбру
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.66% (22)
    Меньше
    46.34% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    53.66% (22)
    Нет
    46.34% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Арарат-Армения
    34.1% (15)
    1:0 Арарат-Армения
    20.5% (9)
    2:0 Арарат-Армения
    13.6% (6)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
    3:0 Арарат-Армения
    9.1% (4)
    3:1 Арарат-Армения
    6.8% (3)
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