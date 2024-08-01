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Тур: 2. Стадион: .
Торсхавн
0:0
Перерыв
Хайдук
0'
35' Желтая карточка
Marko Capan

Ход матча

35'
 
Marko Capan

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 108
Торсхавн 8.3% (9)
X 13% (14)
Хайдук 78.7% (85)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Торсхавн
Ничья
Хайдук
6.30
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4.60
Реклама, pari.ru
1.88
Все Коэффициенты
1
Гестсон
Тейтур
27
Матиас
Восс
28
Чуквуди
Сэмюэл
3
Давидсен
Вильормур
22
Йонссон
Видар
7
Серенсен
Ханус
21
Ejvind
Mouritsen
8
Скютте
Саммю
12
Muhammed
Samba
19
Даль
Миккель
10
Самуэльсен
Аки
13
Лучич
Иван
II
18
Муфи
Фахд
25
Уремович
Филип
31
Шарлия
Звонимир
5
Диалло
Исмаэль
21
Пукштас
Рокас
26
Marko
Capan
23
Кровинович
Филип
24
Саньянг
Абдулия
10
Ливайя
Марко
7
Калик
Энтони
Торсхавн
4-3-3
Хайдук
4-3-3

История личных встреч

Торсхавн
Хайдук

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Торсхавн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайдук
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уремович Филип 1 0.5
Ливайя Марко 1 (1) 0.5
Калик Энтони 0 0

Карточки

Торсхавн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдук
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Capan 1 0

Результаты матчей

Торсхавн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хайдук
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Торсхавн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хайдук
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торсхавн
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Хайдук - Торсхавн 2:0 Викингур - Торсхавн 2:0 Б-68 - Торсхавн 1:0 Торсхавн - Клаксвик 3:0
Вестур - Торсхавн 1:4 Рунавик - Торсхавн 2:3 Торсхавн - Фуглафйордур 1:0 Торсхавн - Б-36 2:1 Скала - Торсхавн 0:3 Торсхавн - Б-36 2:1 Вестур - Торсхавн 0:3 Торсхавн - Стреймур 2:1 Торсхавн - Клаксвик 1:0 Б-68 - Торсхавн 0:1 Торсхавн - Фуглафйордур 4:0 Викингур - Торсхавн 2:1 Торсхавн - Рунавик 3:2 Б-68 - Торсхавн 0:0 Стреймур - Торсхавн 0:1 Торсхавн - Вестур 2:0
Хайдук
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хайдук - Торсхавн 2:0 Хайдук - Широки Бриег 3:0 Кроация Змиявци - Хайдук 0:2 Фенербахче - Хайдук 0:1
Рух Львов - Хайдук 1:3 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Радомлье - Хайдук 1:0 Локомотива Загреб - Хайдук 2:5 Хайдук - ХНК Горица 2:1 Истра 1961 - Хайдук 1:1 Хайдук - Вараждин 0:1 Хайдук - Рудеш 5:1 Славен - Хайдук 0:1 Хайдук - Осиек 1:2 Риека - Хайдук 1:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 0:1 Зриньски - Хайдук 1:1 Хайдук - Локомотива Загреб 1:2 ХНК Горица - Хайдук 0:3

Результаты матчей

Торсхавн
Хайдук

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Торсхавн
Хайдук

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Marko Capan получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 54 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 108
Торсхавн 8.3% (9)
X 13% (14)
Хайдук 78.7% (85)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Торсхавн
Ничья
Хайдук
6.30
Реклама, pari.ru
4.60
Реклама, pari.ru
1.88
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Торсхавн 0:0 Хайдук онлайн

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Прогнозы на матч Торсхавн 0:0 Хайдук

Исход игры
Торсхавн
8.3% (9)
Ничья
13% (14)
Хайдук
78.7% (85)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (52)
Меньше
50.94% (54)
Обе команды забьют
Да
59.43% (63)
Нет
40.57% (43)
Популярный счёт
1:2 Хайдук
38.9% (42)
0:2 Хайдук
16.7% (18)
0:1 Хайдук
15.7% (17)
1:1 Ничья
12% (13)
1:0 Торсхавн
4.6% (5)
1:3 Хайдук
2.8% (3)
2:1 Торсхавн
2.8% (3)
0:3 Хайдук
1.9% (2)
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