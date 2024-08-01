Тур: 2. Стадион: Торсволлюр.
Ход матча
35'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
27
Матиас
Восс
19
Даль
Миккель
18
Муфи
Фахд
26
Marko
Capan
10
Ливайя
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Матиас ВоссЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Даль МиккельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Дам АсиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Томсен ЯкупНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Сормани Адольфо
- Основной состав
-
13 Лучич ИванВратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Marko CapanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мелняк ДариоЗащитник
-
19 Элез ЙосипЗащитник
-
11 Ракитич ИванПолузащитник
-
40 Borna Buljan
-
-
-
34 Bruno Durdov
-
35 Luka Jurak
-
37 Noa Skoko
-
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
История личных встреч
Торсхавн
Хайдук
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Торсхавн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Хайдук
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уремович Филип
|1
|0.5
|Ливайя Марко
|1 (1)
|0.5
|Калик Энтони
|0
|0
Карточки
Торсхавн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Хайдук
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Capan
|1
|0
Результаты матчей
Торсхавн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хайдук
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Торсхавн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хайдук
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Торсхавн
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Хайдук - Торсхавн 2:0 Викингур - Торсхавн 2:0 Б-68 - Торсхавн 1:0 Торсхавн - Клаксвик 3:0
Вестур - Торсхавн 1:4 Рунавик - Торсхавн 2:3 Торсхавн - Фуглафйордур 1:0 Торсхавн - Б-36 2:1 Скала - Торсхавн 0:3 Торсхавн - Б-36 2:1 Вестур - Торсхавн 0:3 Торсхавн - Стреймур 2:1 Торсхавн - Клаксвик 1:0 Б-68 - Торсхавн 0:1 Торсхавн - Фуглафйордур 4:0 Викингур - Торсхавн 2:1 Торсхавн - Рунавик 3:2 Б-68 - Торсхавн 0:0 Стреймур - Торсхавн 0:1 Торсхавн - Вестур 2:0
Хайдук
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хайдук - Торсхавн 2:0 Хайдук - Широки Бриег 3:0 Кроация Змиявци - Хайдук 0:2 Фенербахче - Хайдук 0:1
Рух Львов - Хайдук 1:3 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Радомлье - Хайдук 1:0 Локомотива Загреб - Хайдук 2:5 Хайдук - ХНК Горица 2:1 Истра 1961 - Хайдук 1:1 Хайдук - Вараждин 0:1 Хайдук - Рудеш 5:1 Славен - Хайдук 0:1 Хайдук - Осиек 1:2 Риека - Хайдук 1:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 0:1 Зриньски - Хайдук 1:1 Хайдук - Локомотива Загреб 1:2 ХНК Горица - Хайдук 0:3
Результаты матчей
Торсхавн
Хайдук
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Торсхавн
Хайдук
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Торсхавн 0:0 Хайдук
Исход игры
Торсхавн
8.3% (9)
Ничья
13% (14)
Хайдук
78.7% (85)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (52)
Меньше
50.94% (54)
Обе команды забьют
Да
59.43% (63)
Нет
40.57% (43)
Популярный счёт
1:2 Хайдук
38.9% (42)
0:2 Хайдук
16.7% (18)
0:1 Хайдук
15.7% (17)
1:1 Ничья
12% (13)
1:0 Торсхавн
4.6% (5)
1:3 Хайдук
2.8% (3)
2:1 Торсхавн
2.8% (3)
0:3 Хайдук
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!