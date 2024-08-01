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Тур: 2. Стадион: .
Торсхавн
0:0
Конец матча
Хайдук
0'
35' Желтая карточка
Marko Capan
62' Желтая карточка
Калик Энтони
66' Желтая карточка
Самуэльсен Аки
81' Желтая карточка
Мненей Ноа
90'+7

Ход матча

35'
 
Marko Capan
57'
Emmanuel Duah
Даль Миккель
 
62'
 
Калик Энтони
62'
 
Перишич Иван
Калик Энтони
66'
Самуэльсен Аки
 
67'
Leivur Guttesen
Muhammed Samba
 
70'
 
Ракитич Иван
Marko Capan
70'
 
Bruno Durdov
Саньянг Абдулия
78'
Мненей Ноа
Ejvind Mouritsen
 
81'
Мненей Ноа
 
90'
 
Мелняк Дарио
Пукштас Рокас

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 108
Торсхавн 8.3% (9)
X 13% (14)
Хайдук 78.7% (85)
Все прогнозы
1
Гестсон
Тейтур
20
Дам
Аси
28
Чуквуди
Сэмюэл
3
Давидсен
Вильормур
22
Йонссон
Видар
7
Серенсен
Ханус
8
Скютте
Саммю
21
Ejvind
Mouritsen
12
Muhammed
Samba
19
Даль
Миккель
10
Самуэльсен
Аки
13
Лучич
Иван
II
18
Муфи
Фахд
25
Уремович
Филип
31
Шарлия
Звонимир
5
Диалло
Исмаэль
21
Пукштас
Рокас
26
Marko
Capan
23
Кровинович
Филип
24
Саньянг
Абдулия
10
Ливайя
Марко
7
Калик
Энтони
Торсхавн
4-3-3
Хайдук
4-3-3

История личных встреч

Торсхавн
Хайдук

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Торсхавн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайдук
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уремович Филип 1 0.5
Ливайя Марко 1 (1) 0.5
Калик Энтони 0 0

Карточки

Торсхавн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мненей Ноа 1 0
Самуэльсен Аки 1 0
Хайдук
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калик Энтони 1 0
Marko Capan 1 0

Результаты матчей

Торсхавн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хайдук
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Торсхавн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хайдук
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торсхавн
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Хайдук - Торсхавн 2:0 Викингур - Торсхавн 2:0 Б-68 - Торсхавн 1:0 Торсхавн - Клаксвик 3:0
Вестур - Торсхавн 1:4 Рунавик - Торсхавн 2:3 Торсхавн - Фуглафйордур 1:0 Торсхавн - Б-36 2:1 Скала - Торсхавн 0:3 Торсхавн - Б-36 2:1 Вестур - Торсхавн 0:3 Торсхавн - Стреймур 2:1 Торсхавн - Клаксвик 1:0 Б-68 - Торсхавн 0:1 Торсхавн - Фуглафйордур 4:0 Викингур - Торсхавн 2:1 Торсхавн - Рунавик 3:2 Б-68 - Торсхавн 0:0 Стреймур - Торсхавн 0:1 Торсхавн - Вестур 2:0
Хайдук
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хайдук - Торсхавн 2:0 Хайдук - Широки Бриег 3:0 Кроация Змиявци - Хайдук 0:2 Фенербахче - Хайдук 0:1
Рух Львов - Хайдук 1:3 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Радомлье - Хайдук 1:0 Локомотива Загреб - Хайдук 2:5 Хайдук - ХНК Горица 2:1 Истра 1961 - Хайдук 1:1 Хайдук - Вараждин 0:1 Хайдук - Рудеш 5:1 Славен - Хайдук 0:1 Хайдук - Осиек 1:2 Риека - Хайдук 1:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 0:1 Зриньски - Хайдук 1:1 Хайдук - Локомотива Загреб 1:2 ХНК Горица - Хайдук 0:3

Результаты матчей

Торсхавн
Хайдук

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Торсхавн
Хайдук

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Marko Capan получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Торсхавн 8.3% (9)
    X 13% (14)
    Хайдук 78.7% (85)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Торсхавн 0:0 Хайдук

    Исход игры
    Торсхавн
    8.3% (9)
    Ничья
    13% (14)
    Хайдук
    78.7% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.06% (52)
    Меньше
    50.94% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    59.43% (63)
    Нет
    40.57% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Хайдук
    38.9% (42)
    0:2 Хайдук
    16.7% (18)
    0:1 Хайдук
    15.7% (17)
    1:1 Ничья
    12% (13)
    1:0 Торсхавн
    4.6% (5)
    1:3 Хайдук
    2.8% (3)
    2:1 Торсхавн
    2.8% (3)
    0:3 Хайдук
    1.9% (2)
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