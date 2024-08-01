☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Полесье
1:2
Конец матча
Олимпия Любляна
0'
1:0
1' Гол
Кушниренко Богдан
1:1
11' Гол
Raul Florucz
62' Желтая карточка
Raul Florucz
85' Желтая карточка
Таллиш Энрике
86' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
1:2
90' Гол
Ivan Durdov
90'+8

Ход матча

1'
Кушниренко Богдан
(Назаренко Александр)
1:0
11'
1:1
Raul Florucz
(Силва Хорхе)
56'
Caua Paixao
Крушиньский Борис
 
56'
Artem Smolyakov
Лукас Тэйлор
 
62'
 
Raul Florucz
64'
 
Мотика Неманья
Бултам Реда
64'
 
Пинту Диогу
Лукас Педро
64'
 
Ivan Durdov
_Kojic D.
68'
Будковский Филипп
Бристрич Адмир
 
68'
Козак Артём
Таллиш Энрике
 
70'
 
Брест Марко
Raul Florucz
85'
Таллиш Энрике
 
86'
Михайличенко Богдан
 
90'
Мустафаев Эмиль
Кушниренко Богдан
 
90'
1:2
Ivan Durdov
(Силва Хорхе)
90'
 
Thalisson
Peter Agba

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Полесье 14.9% (17)
X 38.6% (44)
Олимпия Любляна 46.5% (53)
Все прогнозы
1
Кудрик
Олег
13
Лукас
Тэйлор
44
Чоботенко
Сергей
5
Сарапий
Эдуард
15
Михайличенко
Богдан
37
Таллиш
Энрике
77
Кушниренко
Богдан
55
Крушиньский
Борис
11
Гуцуляк
Алексей
7
Назаренко
Александр
27
Бристрич
Адмир
69
Видовшек
Матевж
2
Силва
Хорхе
14
Ратник
Марцел
17
Мухамедбегович
Ахмет
3
Суалеэ
Давид
34
Доффо
Агустин
6
Peter
Agba
30
Raul
Florucz
37
Лукас
Педро
24
Бултам
Реда
9
_Kojic
D.
Полесье
4-3-2-1
Олимпия Любляна
4-2-3-1

История личных встреч

Полесье
Олимпия Любляна

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кушниренко Богдан 1 0.5
Назаренко Александр 0 0
Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raul Florucz 2 1
Пинту Диогу 1 0.5
Ivan Durdov 1 0.5
Силва Хорхе 0 0
Ласицкас Юстас 0 0
_Kojic D. 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Будковский Филипп 1 0
Таллиш Энрике 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Майсурадзе Георгий 1 0
Сарапий Эдуард 1 0
Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Хорхе 1 0
Raul Florucz 1 0
_Kojic D. 1 0

Результаты матчей

Полесье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Полесье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Полесье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Олимпия Любляна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0
Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1
Олимпия Любляна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Копер - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Олимпия Любляна - Приморье 2:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0
Олимпия Любляна - Словацко 3:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Олимпия Любляна - Браво 0:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Мура 0:0 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Алюминий 5:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Домжале - Олимпия Любляна 1:3 Олимпия Любляна - Радомлье 2:2 Рогашка - Олимпия Любляна 2:3 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Браво - Олимпия Любляна 1:1 Мура - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Копер 2:4

Результаты матчей

Полесье
Олимпия Любляна

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Полесье
Олимпия Любляна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Крушиньский Борис уходит с поля. Caua Paixao выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 11'
      Силва Хорхе сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Рауль Флоруч бьет в цель!
    • 1'
      Александр Назаренко сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Кушниренко Богдан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Полесье 14.9% (17)
    X 38.6% (44)
    Олимпия Любляна 46.5% (53)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Полесье 1:2 Олимпия Любляна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Полесье 1:2 Олимпия Любляна

    Исход игры
    Полесье
    14.9% (17)
    Ничья
    38.6% (44)
    Олимпия Любляна
    46.5% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.45% (39)
    Меньше
    64.55% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    71.82% (79)
    Нет
    28.18% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36% (41)
    1:2 Олимпия Любляна
    25.4% (29)
    0:1 Олимпия Любляна
    11.4% (13)
    1:0 Полесье
    7.9% (9)
    0:2 Олимпия Любляна
    4.4% (5)
    2:1 Полесье
    2.6% (3)
    2:0 Полесье
    1.8% (2)
    1:3 Олимпия Любляна
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный