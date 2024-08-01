Тур: 2. Стадион: Рейнпарк.
2:2
Конец матча
0'
1:0
22' ПенальтиКавегн Фабрицио
1:1
28' ГолЭльбузеди Закари
36' Желтая карточкаСимани Денис
70' Желтая карточкаАнанг Джозеф
71' Желтая карточкаБолгер Аарон
2:1
76' ГолКавегн Фабрицио
77' Желтая карточкаКавегн Фабрицио
2:2
81' ГолПалмер Ромал
90' Желтая карточкаСьёберг Аксель
90'+7
Ход матча
22'
1:0
28'
36'
70'
71'
76'
2:1
77'
81'
2:2
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
23 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
25
Шаффран
Леон
14
Mischa
Beeli
10
Эмини
Лорик
94
Ананг
Джозеф
17
Палмер
Ромал
- Основной состав
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
-
14 Mischa BeeliЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эмини ЛорикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Simeon Weber
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
-
94 Ананг ДжозефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Палмер РомалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Тернер ЛюкЗащитник
- Защитник
-
22 Conor KeeleyЗащитник
- Защитник
-
16 Болгер АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливи КианПолузащитник
-
12 Каванаг КианНападающий
-
43 Shaun Hall
-
-
19 Alex Nolan
-
Главный тренер: Кенни Стивен
История личных встреч
Вадуц
Сент-Патрикс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Вадуц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавегн Фабрицио
|2 (1)
|1
|Danilo Del Toro
|1
|0.5
Сент-Патрикс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малрейни Джейк
|2
|1
|Палмер Ромал
|1
|0.5
|Эльбузеди Закари
|1
|0.5
|Рэдмонд Джо
|1
|0.5
|Форрестер Крис
|0
|0
Карточки
Вадуц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симани Денис
|1
|0
|Кройхи Алессандро
|1
|0
|Бериша Лиридон
|1
|0
|Эмини Лорик
|1
|0
|Mischa Beeli
|1
|0
|Кавегн Фабрицио
|1
|0
Сент-Патрикс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болгер Аарон
|1
|0
|Сьёберг Аксель II
|1
|0
|Ананг Джозеф
|1
|0
Результаты матчей
Вадуц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сент-Патрикс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Вадуц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сент-Патрикс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Вадуц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сент-Патрикс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вадуц
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тун - Вадуц 2:0 Сент-Патрикс - Вадуц 3:1 Вадуц - Стад де Ньон 0:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1
Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Брегенц - Вадуц 2:3 Вадуц - Кринс 4:2 Вадуц - Беллинцона 2:2 Тун - Вадуц 6:3 Нёвшатель Ксамакс - Вадуц 1:1 Вадуц - Тризенберг 5:0 Вадуц - Арау 2:1 Вадуц - Баден 6:0 Стад де Ньон - Вадуц 0:2 Вадуц - Виль 3:1 Шаффхаузен - Вадуц 0:1 Сьон - Вадуц 2:2 Вадуц - Тун 1:0 Вадуц - Стад де Ньон 1:3
Сент-Патрикс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сент-Патрикс - Вадуц 3:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:0 Сент-Патрикс - Баллимена Юнайтед 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Сент-Патрикс 1:0
Сент-Патрикс - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:3 Сент-Патрикс - Голуэй Юнайтед 2:1 Богемианс Дублин - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 1:0 Шелбурн - Сент-Патрикс 1:0 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:1 Сент-Патрикс - Уотерфорд Юнайтед 1:1 Дандолк - Сент-Патрикс 0:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1
Результаты матчей
Вадуц
Сент-Патрикс
Точный счет
2:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Вадуц
Сент-Патрикс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Вадуц 2:2 Сент-Патрикс
Исход игры
Вадуц
61.1% (66)
Ничья
24.1% (26)
Сент-Патрикс
14.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
45.28% (48)
Меньше
54.72% (58)
Обе команды забьют
Да
63.21% (67)
Нет
36.79% (39)
Популярный счёт
2:1 Вадуц
26.9% (29)
1:0 Вадуц
21.3% (23)
1:1 Ничья
18.5% (20)
1:2 Сент-Патрикс
10.2% (11)
2:0 Вадуц
8.3% (9)
2:2 Ничья
2.8% (3)
3:1 Вадуц
1.9% (2)
0:1 Сент-Патрикс
1.9% (2)
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