☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Вадуц
2:2
Конец матча
Сент-Патрикс
0'
1:0
22' Пенальти
Кавегн Фабрицио
1:1
28' Гол
Эльбузеди Закари
36' Желтая карточка
Симани Денис
70' Желтая карточка
Ананг Джозеф
71' Желтая карточка
Болгер Аарон
2:1
76' Гол
Кавегн Фабрицио
77' Желтая карточка
Кавегн Фабрицио
2:2
81' Гол
Палмер Ромал
90' Желтая карточка
Сьёберг Аксель
90'+7

Ход матча

22'
Кавегн Фабрицио
1:0
28'
1:1
Эльбузеди Закари
(Малрейни Джейк)
36'
Симани Денис
 
50'
 
Болгер Аарон
Форрестер Крис
63'
 
Al Amin Kazeem
Малрейни Джейк
63'
 
Ливи Киан
Эльбузеди Закари
67'
Де Донно Джонатан
Наварро Хавьер
 
70'
 
Ананг Джозеф
71'
 
Болгер Аарон
72'
Мертенс Йенте
Mischa Beeli
 
76'
Кавегн Фабрицио
2:1
77'
Кавегн Фабрицио
 
78'
Mats Hammerich
Хаслер Николас
 
78'
Mischa Eberhard
Эмини Лорик
 
81'
2:2
Палмер Ромал
85'
 
Каванаг Киан
Mason Melia
85'
 
Макклелланд Джейсон
Палмер Ромал
90'
 
Сьёберг Аксель

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 23 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 108
Вадуц 61.1% (66)
X 24.1% (26)
Сент-Патрикс 14.8% (16)
Все прогнозы
25
Шаффран
Леон
14
Mischa
Beeli
6
Симани
Денис
5
Бериша
Лиридон
4
Хаслер
Николас
11
Danilo
Del
Toro
8
Визер
Сандро
10
Эмини
Лорик
23
Кавегн
Фабрицио
19
Наварро
Хавьер
II
7
Dominik
Schwizer
94
Ананг
Джозеф
21
Сьёберг
Аксель
II
4
Рэдмонд
Джо
5
Гривости
Том
3
Бреслин
Энтони
6
Jamie
Lennon
17
Палмер
Ромал
8
Форрестер
Крис
26
Эльбузеди
Закари
9
Mason
Melia
20
Малрейни
Джейк
Вадуц
4-3-3
Сент-Патрикс
4-3-3

История личных встреч

Вадуц
Сент-Патрикс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавегн Фабрицио 2 (1) 1
Danilo Del Toro 1 0.5
Сент-Патрикс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малрейни Джейк 2 1
Палмер Ромал 1 0.5
Эльбузеди Закари 1 0.5
Рэдмонд Джо 1 0.5
Форрестер Крис 0 0

Карточки

Вадуц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симани Денис 1 0
Кройхи Алессандро 1 0
Бериша Лиридон 1 0
Эмини Лорик 1 0
Mischa Beeli 1 0
Кавегн Фабрицио 1 0
Сент-Патрикс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болгер Аарон 1 0
Сьёберг Аксель II 1 0
Ананг Джозеф 1 0

Результаты матчей

Вадуц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сент-Патрикс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Вадуц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сент-Патрикс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Вадуц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сент-Патрикс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вадуц
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тун - Вадуц 2:0 Сент-Патрикс - Вадуц 3:1 Вадуц - Стад де Ньон 0:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1
Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Брегенц - Вадуц 2:3 Вадуц - Кринс 4:2 Вадуц - Беллинцона 2:2 Тун - Вадуц 6:3 Нёвшатель Ксамакс - Вадуц 1:1 Вадуц - Тризенберг 5:0 Вадуц - Арау 2:1 Вадуц - Баден 6:0 Стад де Ньон - Вадуц 0:2 Вадуц - Виль 3:1 Шаффхаузен - Вадуц 0:1 Сьон - Вадуц 2:2 Вадуц - Тун 1:0 Вадуц - Стад де Ньон 1:3
Сент-Патрикс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сент-Патрикс - Вадуц 3:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:0 Сент-Патрикс - Баллимена Юнайтед 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Сент-Патрикс 1:0
Сент-Патрикс - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:3 Сент-Патрикс - Голуэй Юнайтед 2:1 Богемианс Дублин - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 1:0 Шелбурн - Сент-Патрикс 1:0 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:1 Сент-Патрикс - Уотерфорд Юнайтед 1:1 Дандолк - Сент-Патрикс 0:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1

Результаты матчей

Вадуц
Сент-Патрикс

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Вадуц
Сент-Патрикс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    Прогнозы 108
    Вадуц 61.1% (66)
    X 24.1% (26)
    Сент-Патрикс 14.8% (16)
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    Прогнозы на матч Вадуц 2:2 Сент-Патрикс

    Исход игры
    Вадуц
    61.1% (66)
    Ничья
    24.1% (26)
    Сент-Патрикс
    14.8% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.28% (48)
    Меньше
    54.72% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    63.21% (67)
    Нет
    36.79% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Вадуц
    26.9% (29)
    1:0 Вадуц
    21.3% (23)
    1:1 Ничья
    18.5% (20)
    1:2 Сент-Патрикс
    10.2% (11)
    2:0 Вадуц
    8.3% (9)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    3:1 Вадуц
    1.9% (2)
    0:1 Сент-Патрикс
    1.9% (2)
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