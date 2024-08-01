Тур: 2. Стадион: Хювефарма Арена.
1:2
Конец матча
0'
0:1
25' ГолЛопеш Элдер
32' Желтая карточкаМизрахи Гай
1:1
33' ГолКалкан Андреас
39' Желтая карточкаЛопеш Элдер
40' Желтая карточкаЖуниор Веслен
53' Желтая карточкаХатуэль Ротем
1:2
64' ГолЛопеш Элдер
81' Желтая карточкаТиби Эйтан
88' Желтая карточкаШушеначев Артур
89' Желтая карточкаБлориан Ор
90'+7
Ход матча
25'
0:1
32'
33'
1:1
39'
40'
53'
64'
1:2
81'
88'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
33
Илиев
Пламен
27
Димов
Даниль
10
Mazire
Soula
18
Тиби
Эйтан
22
Лопеш
Элдер
19
Элиас
Шай
24
Guy
Badash
- Основной состав
-
33 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Димов ДанильПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Mazire SoulaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Дуду ЭдуардоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
29 Berk Beihan
-
Главный тренер: Илиев Илиян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Тиби ЭйтанЗащитник
-
22 Лопеш ЭлдерЗащитник
- Полузащитник
-
19 Элиас ШайПолузащитник
-
24 Guy BadashПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Элиаси НивВратарь
-
15 Йосефи ТомерЗащитник
- Защитник
-
27 Стоянов ЙоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Перец ЭлиэльНападающий
-
25 Ben Gordin
-
14 Liran Rigen
-
16 Amir Ganah
-
21 Zahi Ahmed
-
Главный тренер: Ran Kozuch
История личных встреч
Черно Море
Хапоэль Беэр-Шева
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Черно Море
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калкан Андреас
|1
|0.5
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопеш Элдер
|2
|1
|Гордана Роэй
|0
|0
|Сефер Антонио
|0
|0
Карточки
Черно Море
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атанасов Живко
|1
|0
|Иса Исмаил
|1
|0
|Калкан Андреас
|1
|0
|Жуниор Веслен
|1
|0
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопеш Элдер
|1
|0
|Марсиано Офир
|1
|0
|Хатуэль Ротем
|1
|0
|Блориан Ор
|1
|0
|Шушеначев Артур
|1
|0
|Мизрахи Гай
|1
|0
Результаты матчей
Черно Море
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Черно Море
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Черно Море
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Черно Море - Септември София 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Черно Море 0:0 Черно Море - ЦСКА-1948 0:0 Черно Море - Добруджа 2:0
Черно Море - Дунав 4:0 Черно Море - Фратрия 0:1 Левски София - Черно Море 0:0 Ботев Пловдив - Черно Море 5:2 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 Черно Море - Левски Крумовград 3:1 ЦСКА София - Черно Море 0:1 Черно Море - Лудогорец 4:0 Левски София - Черно Море 0:0 Черно Море - Локомотив Пловдив 1:0 Пирин Благоевград - Черно Море 0:0 Черно Море - Левски София 3:1 Локомотив Пловдив - Черно Море 1:0 Черно Море - Локомотив София 3:0 Ботев Пловдив - Черно Море 0:0 Черно Море - ЦСКА-1948 2:1
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Черно Море 0:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Тыхы - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Сталь Жешув - Хапоэль Беэр-Шева 3:1
Хапоэль Беэр-Шева - Гурник Ленчна 4:1 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 4:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:4 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Бней-Рейне 2:1 Хапоэль Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 3:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 4:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Бней-Рейне - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 1:0 Хапоэль Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0
Результаты матчей
Черно Море
Хапоэль Беэр-Шева
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Черно Море
Хапоэль Беэр-Шева
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Черно Море 1:2 Хапоэль Беэр-Шева
Исход игры
Черно Море
41.3% (45)
Ничья
39.4% (43)
Хапоэль Беэр-Шева
19.3% (21)
Тотал 2.5
Больше
28.3% (30)
Меньше
71.7% (76)
Обе команды забьют
Да
66.04% (70)
Нет
33.96% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (40)
1:0 Черно Море
24.8% (27)
2:1 Черно Море
14.7% (16)
1:2 Хапоэль Беэр-Шева
11.9% (13)
0:1 Хапоэль Беэр-Шева
5.5% (6)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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