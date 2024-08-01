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Тур: 2. Стадион: .
Черно Море
1:2
Конец матча
Хапоэль Беэр-Шева
0'
0:1
25' Гол
Лопеш Элдер
32' Желтая карточка
Мизрахи Гай
1:1
33' Гол
Калкан Андреас
39' Желтая карточка
Лопеш Элдер
40' Желтая карточка
Жуниор Веслен
53' Желтая карточка
Хатуэль Ротем
1:2
64' Гол
Лопеш Элдер
81' Желтая карточка
Тиби Эйтан
88' Желтая карточка
Шушеначев Артур
89' Желтая карточка
Блориан Ор
90'+7

Ход матча

25'
0:1
Лопеш Элдер
(Гордана Роэй)
32'
 
Мизрахи Гай
33'
Калкан Андреас
1:1
39'
 
Лопеш Элдер
40'
Жуниор Веслен
 
53'
 
Хатуэль Ротем
60'
Иса Исмаил
Дончев Асен
 
64'
1:2
Лопеш Элдер
(Сефер Антонио)
65'
Дуду Эдуардо
Калкан Андреас
 
65'
Nikolay Zlatev
Жуниор Веслен
 
70'
 
Amir Ganah
Хатуэль Ротем
79'
 
Стоянов Йоан
Элиас Шай
79'
 
Йосефи Томер
Сефер Антонио
79'
 
Deiner Quinonez
Guy Badash
80'
Breno Teixeira
Димов Даниль
 
80'
Мартин Даниэль
Панов Цветомир
 
81'
 
Тиби Эйтан
85'
 
Шушеначев Артур
Тургеман Алон
88'
 
Шушеначев Артур
89'
 
Блориан Ор

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 109
Черно Море 41.3% (45)
X 39.4% (43)
Хапоэль Беэр-Шева 19.3% (21)
Все прогнозы
33
Илиев
Пламен
6
Попов
Виктор
3
Атанасов
Живко
28
Дробаров
Влатко
2
Панов
Цветомир
71
Панайотов
Василь
27
Димов
Даниль
8
Дончев
Асен
10
Mazire
Soula
16
Калкан
Андреас
99
Жуниор
Веслен
1
Марсиано
Офир
2
Мизрахи
Гай
5
Блориан
Ор
18
Тиби
Эйтан
22
Лопеш
Элдер
8
Гордана
Роэй
19
Элиас
Шай
24
Guy
Badash
7
Сефер
Антонио
77
Хатуэль
Ротем
17
Тургеман
Алон
Черно Море
4-2-3-1
Хапоэль Беэр-Шева
4-2-3-1

История личных встреч

Черно Море
Хапоэль Беэр-Шева

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Черно Море
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калкан Андреас 1 0.5
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопеш Элдер 2 1
Гордана Роэй 0 0
Сефер Антонио 0 0

Карточки

Черно Море
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атанасов Живко 1 0
Иса Исмаил 1 0
Калкан Андреас 1 0
Жуниор Веслен 1 0
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Элдер 1 0
Марсиано Офир 1 0
Хатуэль Ротем 1 0
Блориан Ор 1 0
Шушеначев Артур 1 0
Мизрахи Гай 1 0

Результаты матчей

Черно Море
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Черно Море
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Черно Море
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Черно Море - Септември София 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Черно Море 0:0 Черно Море - ЦСКА-1948 0:0 Черно Море - Добруджа 2:0
Черно Море - Дунав 4:0 Черно Море - Фратрия 0:1 Левски София - Черно Море 0:0 Ботев Пловдив - Черно Море 5:2 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 Черно Море - Левски Крумовград 3:1 ЦСКА София - Черно Море 0:1 Черно Море - Лудогорец 4:0 Левски София - Черно Море 0:0 Черно Море - Локомотив Пловдив 1:0 Пирин Благоевград - Черно Море 0:0 Черно Море - Левски София 3:1 Локомотив Пловдив - Черно Море 1:0 Черно Море - Локомотив София 3:0 Ботев Пловдив - Черно Море 0:0 Черно Море - ЦСКА-1948 2:1
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Черно Море 0:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Тыхы - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Сталь Жешув - Хапоэль Беэр-Шева 3:1
Хапоэль Беэр-Шева - Гурник Ленчна 4:1 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 4:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:4 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Бней-Рейне 2:1 Хапоэль Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 3:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 4:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Бней-Рейне - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 1:0 Хапоэль Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0

Результаты матчей

Черно Море
Хапоэль Беэр-Шева

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Черно Море
Хапоэль Беэр-Шева

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Дончев Асен уходит с поля. Иса Исмаил выходит вместо него
    • 53'
      Хатуэль Ротем получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Черно Море 41.3% (45)
    X 39.4% (43)
    Хапоэль Беэр-Шева 19.3% (21)
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    Прогнозы на матч Черно Море 1:2 Хапоэль Беэр-Шева

    Исход игры
    Черно Море
    41.3% (45)
    Ничья
    39.4% (43)
    Хапоэль Беэр-Шева
    19.3% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.3% (30)
    Меньше
    71.7% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    66.04% (70)
    Нет
    33.96% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.7% (40)
    1:0 Черно Море
    24.8% (27)
    2:1 Черно Море
    14.7% (16)
    1:2 Хапоэль Беэр-Шева
    11.9% (13)
    0:1 Хапоэль Беэр-Шева
    5.5% (6)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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