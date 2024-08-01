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Тур: 2. Стадион: .
ФК ТрансИнвест
0:0
Второй тайм: 50'
Млада Болеслав
0'
30' Желтая карточка
Ян Буриан
31' Желтая карточка
Мальжинскас Дейвидас
45' Желтая карточка
Швейкаускас Ричардас

Ход матча

30'
 
Ян Буриан
31'
Мальжинскас Дейвидас
 
45'
Швейкаускас Ричардас
 
46'
 
Solomon John
Ян Буриан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 112
ФК ТрансИнвест 6.3% (7)
X 11.6% (13)
Млада Болеслав 82.1% (92)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ФК ТрансИнвест
Ничья
Млада Болеслав
6.50
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3.20
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1.70
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Все Коэффициенты
25
Чупич
Стефан
3
Мальжинскас
Дейвидас
5
Швейкаускас
Ричардас
2
Arminas
Civilis
77
Пилибайтис
Линас
45
Sato
Misaki
11
Радченко
Артём
75
Ernestas
Stockunas
19
Guilherme
Pires
31
Эдуардо
Карлос
10
Henrique
Devens
29
Трмал
Матоуш
31
Dominik
Kostka
17
Сухи
Марек
14
Tomas
Kral
11
Фульнек
Якуб
30
Маречек
Даниэль
66
Выдра
Патрик
6
Ланггамер
Даниэл
70
Ян
Буриан
10
Ладра
Томаш
23
Кушей
Васил
ФК ТрансИнвест
3-4-2-1
Млада Болеслав
4-3-3

История личных встреч

ФК ТрансИнвест
Млада Болеслав

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

ФК ТрансИнвест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Млада Болеслав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ладра Томаш 1 0.5
Кушей Васил 1 0.5

Карточки

ФК ТрансИнвест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швейкаускас Ричардас 2 0
Эдуардо Карлос 1 0
Мальжинскас Дейвидас 1 0
Млада Болеслав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ян Буриан 1 0

Результаты матчей

ФК ТрансИнвест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Млада Болеслав
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
ФК ТрансИнвест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Млада Болеслав
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК ТрансИнвест
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Млада Болеслав - ФК ТрансИнвест 2:0 ФК ТрансИнвест - Судува 2:2 Шяуляй - ФК ТрансИнвест 1:0 ФК ТрансИнвест - Дайнава Алитус 2:1
Кауно Жальгирис - ФК ТрансИнвест 2:0 ФК ТрансИнвест - Джюгас Тельшяй 3:0 ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Банга Гаргждай - ФК ТрансИнвест 2:0 ФК ТрансИнвест - Жальгирис 1:3 Судува - ФК ТрансИнвест 0:1 ФК ТрансИнвест - Шяуляй 1:3 Дайнава Алитус - ФК ТрансИнвест 1:0 ФК ТрансИнвест - Кауно Жальгирис 3:2 Джюгас Тельшяй - ФК ТрансИнвест 2:0 ФК ТрансИнвест - Хегельман Литауэн 1:2 Паневежис - ФК ТрансИнвест 1:1 ФК ТрансИнвест - Банга Гаргждай 0:1 Жальгирис - ФК ТрансИнвест 2:0 ФК ТрансИнвест - Судува 0:2 Шяуляй - ФК ТрансИнвест 0:1
Млада Болеслав
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Млада Болеслав - Словацко 3:0 Млада Болеслав - ФК ТрансИнвест 2:0 Яблонец - Млада Болеслав 2:0 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1
Млада Болеслав - Височина Йиглава 2:1 Млада Болеслав - Селье и Белло Влашим 5:0 Млада Болеслав - Слован Либерец 1:0 Млада Болеслав - Варнсдорф 3:1 Нови-Бор - Млада Болеслав 1:28 Млада Болеслав - Градец Кралове 3:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Млада Болеслав - Словацко 0:1 Баник Острава - Млада Болеслав 0:1 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 3:0 Яблонец - Млада Болеслав 1:1 Пардубице - Млада Болеслав 1:2 Млада Болеслав - Теплице 1:2 Спарта Прага - Млада Болеслав 1:1 Млада Болеслав - Фастав Злин 3:2

Результаты матчей

ФК ТрансИнвест
Млада Болеслав

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ФК ТрансИнвест
Млада Болеслав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Сараево Солдо Винко 3
Браво Тучич Милан 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Jan Buryan уходит с поля. Solomon John выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Швейкаускас Ричардас получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Мальжинскас Дейвидас получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Jan Buryan получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 38.4% пользователей.
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Прогнозы 112
ФК ТрансИнвест 6.3% (7)
X 11.6% (13)
Млада Болеслав 82.1% (92)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ФК ТрансИнвест
Ничья
Млада Болеслав
6.50
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3.20
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1.70
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Прогнозы на матч ФК ТрансИнвест 0:0 Млада Болеслав

Исход игры
ФК ТрансИнвест
6.3% (7)
Ничья
11.6% (13)
Млада Болеслав
82.1% (92)
Тотал 2.5
Больше
48.62% (53)
Меньше
51.38% (56)
Обе команды забьют
Да
57.8% (63)
Нет
42.2% (46)
Популярный счёт
1:2 Млада Болеслав
38.4% (43)
0:1 Млада Болеслав
25% (28)
0:2 Млада Болеслав
11.6% (13)
1:1 Ничья
8.9% (10)
1:3 Млада Болеслав
3.6% (4)
1:0 ФК ТрансИнвест
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
2:3 Млада Болеслав
1.8% (2)
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