Тур: 2. Стадион: ЛФФ.
0:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаЯн Буриан
31' Желтая карточкаМальжинскас Дейвидас
45' Желтая карточкаЭдуардо Карлос
60' Желтая карточкаКушей Васил
67' Желтая карточкаArminas Civilis
75' Желтая карточкаPovilas Kiselevskis
0:1
78' ГолMatyas Vojta
90' Желтая карточкаHenrique Devens
90'+7
Ход матча
30'
45'
60'
67'
78'
0:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
0 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 18
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
25
Чупич
Стефан
45
Sato
Misaki
29
Трмал
Матоуш
17
Сухи
Марек
14
Tomas
Kral
11
Фульнек
Якуб
66
Выдра
Патрик
70
Ян
Буриан
10
Ладра
Томаш
23
Кушей
Васил
- Основной состав
-
25 Чупич СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Sato MisakiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зидрунас Грудзинскас
- Основной состав
-
29 Трмал МатоушВратарь
- Защитник
-
17 Сухи МарекЗащитник
-
14 Tomas KralЗащитник
-
11 Фульнек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
66 Выдра ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Ян БурианНападающий
-
10 Ладра ТомашНападающий
-
23 Кушей ВасилНападающий
- Запасные игроки
-
59 Флодер ИржиВратарь
-
99 Микулец ПетрВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Масек ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Denis Donat
-
-
20 Solomon John
-
Главный тренер: Голубек Давид
История личных встреч
ФК ТрансИнвест
Млада Болеслав
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
ФК ТрансИнвест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Млада Болеслав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ладра Томаш
|1
|0.5
|Кушей Васил
|1
|0.5
|Matyas Vojta
|1
|0.5
Карточки
ФК ТрансИнвест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдуардо Карлос
|2
|0
|Povilas Kiselevskis
|1
|0
|Швейкаускас Ричардас
|1
|0
|Мальжинскас Дейвидас
|1
|0
|Henrique Devens
|1
|0
|Arminas Civilis
|1
|0
Млада Болеслав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ян Буриан
|1
|0
|Кушей Васил
|1
|0
Результаты матчей
ФК ТрансИнвест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Млада Болеслав
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ФК ТрансИнвест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Млада Болеслав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
ФК ТрансИнвест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Млада Болеслав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК ТрансИнвест
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Млада Болеслав - ФК ТрансИнвест 2:0 ФК ТрансИнвест - Судува 2:2 Шяуляй - ФК ТрансИнвест 1:0 ФК ТрансИнвест - Дайнава Алитус 2:1
Кауно Жальгирис - ФК ТрансИнвест 2:0 ФК ТрансИнвест - Джюгас Тельшяй 3:0 ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Банга Гаргждай - ФК ТрансИнвест 2:0 ФК ТрансИнвест - Жальгирис 1:3 Судува - ФК ТрансИнвест 0:1 ФК ТрансИнвест - Шяуляй 1:3 Дайнава Алитус - ФК ТрансИнвест 1:0 ФК ТрансИнвест - Кауно Жальгирис 3:2 Джюгас Тельшяй - ФК ТрансИнвест 2:0 ФК ТрансИнвест - Хегельман Литауэн 1:2 Паневежис - ФК ТрансИнвест 1:1 ФК ТрансИнвест - Банга Гаргждай 0:1 Жальгирис - ФК ТрансИнвест 2:0 ФК ТрансИнвест - Судува 0:2 Шяуляй - ФК ТрансИнвест 0:1
Млада Болеслав
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Млада Болеслав - Словацко 3:0 Млада Болеслав - ФК ТрансИнвест 2:0 Яблонец - Млада Болеслав 2:0 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1
Млада Болеслав - Височина Йиглава 2:1 Млада Болеслав - Селье и Белло Влашим 5:0 Млада Болеслав - Слован Либерец 1:0 Млада Болеслав - Варнсдорф 3:1 Нови-Бор - Млада Болеслав 1:28 Млада Болеслав - Градец Кралове 3:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Млада Болеслав - Словацко 0:1 Баник Острава - Млада Болеслав 0:1 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 3:0 Яблонец - Млада Болеслав 1:1 Пардубице - Млада Болеслав 1:2 Млада Болеслав - Теплице 1:2 Спарта Прага - Млада Болеслав 1:1 Млада Болеслав - Фастав Злин 3:2
Результаты матчей
ФК ТрансИнвест
Млада Болеслав
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ФК ТрансИнвест
Млада Болеслав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч ФК ТрансИнвест 0:1 Млада Болеслав
Исход игры
ФК ТрансИнвест
6.3% (7)
Ничья
11.6% (13)
Млада Болеслав
82.1% (92)
Тотал 2.5
Больше
48.62% (53)
Меньше
51.38% (56)
Обе команды забьют
Да
57.8% (63)
Нет
42.2% (46)
Популярный счёт
1:2 Млада Болеслав
38.4% (43)
0:1 Млада Болеслав
25% (28)
0:2 Млада Болеслав
11.6% (13)
1:1 Ничья
8.9% (10)
1:3 Млада Болеслав
3.6% (4)
1:0 ФК ТрансИнвест
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
2:3 Млада Болеслав
1.8% (2)
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