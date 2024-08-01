Тур: 2. Стадион: Bank Republic Arena.
1:1
Второй тайм: 47'
Ход матча
17'
0:1
47'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 7
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
44
Шакла
Софьян
40
Кайуф
Шариф
27
Корню
Пьер
91
Саба
Диа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Седов ШакирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Алиев ХаялНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Крунослав Рендулич
- Основной состав
-
40 Кайуф ШарифВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Корню ПьерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Саба ДиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Сайеф КеннетЗащитник
-
55 Гершон РамиЗащитник
- Защитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
-
28 Хаяй ИлайЗащитник
-
23 Кандил МаорЗащитник
- Полузащитник
-
18 Наор ГониПолузащитник
-
36 Шибли ХамзаНападающий
-
21 Дэвид ДинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бахар Барак
История личных встреч
Сабах Баку
Маккаби Хайфа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Сабах Баку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шафранко Павол
|1
|0.5
|Секидика Джесс
|1
|0.5
|Алиев Хаял
|1
|0.5
|Алескеров Намик
|0
|0
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазиза Долев
|1
|0.5
|Корню Пьер
|0
|0
Карточки
Сабах Баку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Секидика Джесс
|1
|0
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
|Пьерро Францди
|1
|0
|Мохамед Али II
|1
|0
|Корню Пьер
|1
|0
Результаты матчей
Сабах Баку
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Сабах Баку
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Маккаби Хайфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Сабах Баку
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Маккаби Хайфа - Сабах Баку 0:3 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Кривбасс КР - Сабах Баку 2:2 Чукарички - Сабах Баку 0:0
Нефтчи - Сабах Баку 0:1 Сабах Баку - Сумгаит 2:0 Габала - Сабах Баку 2:0 Араз ПФК - Сабах Баку 0:1 Сабах Баку - Сабаил 2:0 Кяпаз - Сабах Баку 1:2 Сабах Баку - Карабах 3:2 Туран Товуз - Сабах Баку 2:0 Сабах Баку - Зиря 0:1 Сумгаит - Сабах Баку 1:2 Сабах Баку - Габала 2:1 Сабах Баку - Араз ПФК 2:0 Сабаил - Сабах Баку 2:0 Сабах Баку - Кяпаз 3:2 Карабах - Сабах Баку 3:3 Карабах - Сабах Баку 3:4
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Маккаби Хайфа - Сабах Баку 0:3 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:4
Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 1:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Хайфа 1:5 Хапоэль Хайфа - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 4:1 Маккаби Хайфа - Бней-Сахнин 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 1:3 Маккаби Хайфа - Маккаби Бней-Рейне 1:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хадера 1:0 Хапоэль Умм-Аль-Фахм - Маккаби Хайфа 0:2 Ашдод - Маккаби Хайфа 0:5
Результаты матчей
Сабах Баку
Маккаби Хайфа
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сабах Баку
Маккаби Хайфа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Браво
|Тучич Милан
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сабах Баку 1:1 Маккаби Хайфа
Исход игры
Сабах Баку
40.2% (51)
Ничья
16.5% (21)
Маккаби Хайфа
43.3% (55)
Тотал 2.5
Больше
64.66% (75)
Меньше
35.34% (41)
Обе команды забьют
Да
79.31% (92)
Нет
20.69% (24)
Популярный счёт
1:2 Маккаби Хайфа
31.5% (40)
2:1 Сабах Баку
19.7% (25)
1:1 Ничья
14.2% (18)
1:0 Сабах Баку
8.7% (11)
2:0 Сабах Баку
3.9% (5)
0:1 Маккаби Хайфа
3.1% (4)
3:1 Сабах Баку
2.4% (3)
0:2 Маккаби Хайфа
2.4% (3)
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