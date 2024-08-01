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Тур: 2. Стадион: .
Сабах Баку
1:1
Второй тайм: 47'
Маккаби Хайфа
0'
0:1
17' Гол
Хазиза Долев
1:1
47' Гол

Ход матча

17'
0:1
Хазиза Долев
(Корню Пьер)
23'
Джамалов Элвин
Гулиев Аяз
 
47'
1:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 127
Сабах Баку 40.2% (51)
X 16.5% (21)
Маккаби Хайфа 43.3% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сабах Баку
Ничья
Маккаби Хайфа
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Иманов
Юсиф
2
Сейдиев
Амин
44
Шакла
Софьян
3
Ирасабиль
Хон
7
Летич
Боян
13
Лепиница
Иван
8
Гулиев
Аяз
28
Энтони
Пэррис
Кахим
70
Секидика
Джесс
20
Микельс
Джой-Ленс
18
Шафранко
Павол
40
Кайуф
Шариф
2
Сундгрен
Даниэль
44
Шимич
Лоренцо
34
Сирота
Александр
27
Корню
Пьер
8
Хазиза
Долев
4
Мохамед
Али
II
26
Джабер
Махмуд
91
Саба
Диа
9
Пьерро
Францди
6
Кинда
Гади
Сабах Баку
4-2-3-1
Маккаби Хайфа
4-3-3

История личных встреч

Сабах Баку
Маккаби Хайфа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Сабах Баку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шафранко Павол 1 0.5
Секидика Джесс 1 0.5
Алиев Хаял 1 0.5
Алескеров Намик 0 0
Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазиза Долев 1 0.5
Корню Пьер 0 0

Карточки

Сабах Баку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Секидика Джесс 1 0
Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сундгрен Даниэль 1 0
Пьерро Францди 1 0
Мохамед Али II 1 0
Корню Пьер 1 0

Результаты матчей

Сабах Баку
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Сабах Баку
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Маккаби Хайфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Сабах Баку
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Маккаби Хайфа - Сабах Баку 0:3 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Кривбасс КР - Сабах Баку 2:2 Чукарички - Сабах Баку 0:0
Нефтчи - Сабах Баку 0:1 Сабах Баку - Сумгаит 2:0 Габала - Сабах Баку 2:0 Араз ПФК - Сабах Баку 0:1 Сабах Баку - Сабаил 2:0 Кяпаз - Сабах Баку 1:2 Сабах Баку - Карабах 3:2 Туран Товуз - Сабах Баку 2:0 Сабах Баку - Зиря 0:1 Сумгаит - Сабах Баку 1:2 Сабах Баку - Габала 2:1 Сабах Баку - Араз ПФК 2:0 Сабаил - Сабах Баку 2:0 Сабах Баку - Кяпаз 3:2 Карабах - Сабах Баку 3:3 Карабах - Сабах Баку 3:4
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Маккаби Хайфа - Сабах Баку 0:3 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:4
Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 1:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Хайфа 1:5 Хапоэль Хайфа - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 4:1 Маккаби Хайфа - Бней-Сахнин 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 1:3 Маккаби Хайфа - Маккаби Бней-Рейне 1:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хадера 1:0 Хапоэль Умм-Аль-Фахм - Маккаби Хайфа 0:2 Ашдод - Маккаби Хайфа 0:5

Результаты матчей

Сабах Баку
Маккаби Хайфа

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сабах Баку
Маккаби Хайфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Сараево Солдо Винко 3
Браво Тучич Милан 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    48'
    В итоге разыграли гости стандарт. Джабер получил мяч от партнера, нанес выстрел по воротам, но намного выше цели сферу направил!
  • Угловой
    47'
    Сразу же пошли вперед игроки "Маккаби". В итоге на левом фланге израильский коллектив сумел заработать угловой. Это может быть опасно. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина встречи у нас!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:1. "Маккаби" из Хайфы пока впереди, но по сумме двух матчей - 3:1. Впереди хозяева.
  • 44'
    Поддерживают сейчас "Сабах" болельщики, пришедшие на стадион. Этот игровой отрезок, скорее всего, завершится победой израильского коллектива. 
  • 43'
    В целом игра "Сабаха" была неплоха в первом тайме. Если бы не пропущенный в середине игрового отрезка гол, можно было и вовсе ее назвать идеальной. 
  • Угловой
    42'
    Угловой подавал сам Секидика сейчас, но на выходе сработал вратарь, которому удалось мяч в высоченном прыжке забрать в свои перчатки. 
  • Опасный момент
    40'
    ОПАСНО! Секидика! Снова он справа на ударной позиции был. Пробил игрок в правый угол, но попал в защитника, после чего спланировал снаряд на угловой. 
  • 39'
    Идет дело к завершению первого тайма уже. Тем временем по воротам "Сабаха" был нанесен удар. Хазиза не попадает по мячу и рамке следом. 
  • Опасный момент
    37'
    МОМЕНТ! Сирота слева в штрафной соперника оказался. Покатил он мяч в левый от себя угол, но попал в голову сопернику. Нет гола!
  • 35'
    В контратаке играли сейчас хозяева. Микельс нанес удар по воротам соперника, но мяч намного выше ворот улетел. 
  • Угловой
    34'
    Снова угловой подали футболисты "Сабаха" сейчас. К Секидику сейчас мяч отскочил, и тот в касание мяч рядом со стойкой направил!
  • 32'
    Микельс дальним ударом по воротам сейчас отметился. Мяч полетел значительно выше цели. Было неплохо, но точнрость вно подвела. 
  • Угловой
    31'
    Угловой подали сейчас хозяева встречи, но после навеса с левого края на выходе уверенно сыграл вратарь. 
  • 29'
    Полчаса практически отыграли соперники в матче. Счет на табло все также 0:1. Впереди израильский коллектив. 
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    • Угловой
      27'
      Угловой сейчас зарабатывает "Маккаби". С правого края корнер готовятся подать гости. Посмотрим, что получится из этого.
    • 26'
      Середина первого тайма идет в нашей встрече. "Сабах" отодвинул игру от своих ворот, что не может радовать израильских фанатов футбола. 
    • 25'
      Неплохо играет сейчас команда хозяев, стала она чаще бить по воротам, чаще атаковать. Азербайджанцам нужно отодвинуть игру от ворот. 
    • Опасный момент
      23'
      ОПАСНО! Секидика! Получил он мяч сейчас справа в чужой штрафной, пробил в дальний угол, и сфера рядом со стойкой просвистела! Было очень опасно!
    • Замена
      22'
      Получает Гулиев сейчас повреждение после падения в своей штрафной. Игру он не продолжит. Вместо него Джамалов на поле выходит. 
    • Фол, нарушение
      21'
      А тут какая-то потасовка у ворот "Сабаха". Джабер простреливал мяч в штрафную соперника, а Хазиза замкнул мяч в ворота, но подыграл себе рукой. Не будет засчитано взятие ворот. 
    • 20'
      Нужно сейчас попытаться отодвинуть хозяевам мяч от своих ворот. Пока же "Маккаби" отлично владеет мячом, а еще лучше комбинирует. 
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХАЗИЗА! 0:1!
      Корню отдал передачу на партнера, и тот, выйдя на ворота, переправил мяч в сетку. Забивает важнейший для себя мяч "Маккаби". Счет по сумме двух встреч - 1:3. Азербайджанцы по-прежнему впереди. 
    • Офсайд
      16'
      Кинда в офсайде сейчас оказался. Слишком рано он к мячу побежал и допустил ошибку. Рефери поднял флажок, зафиксировав "вне игры".  
    • 15'
      "Маккаби" был в атаке. Шимич с левого края простреливал мяч в штрафную, но никто из партнеров в районе 11-метровой отметки до мяча не добрался. 
    • 14'
      Шакла выполнял подачу с левого края в центр штрафной, и мяч на выходе уверенно забирает голкипер. 
    • 13'
      "Сабах" пока чаще играет в обороне, а вот соперник все чаще использует быстрые контратаки. Пока это не приносит своих дивидендов.
    • 11'
      Шафранко убегал к воротам соперника, но в подкате против него сыграл оппонент. В итоге сфера за пределы поля уходит. 
    • 10'
      10 минут отыграли соперники. Пока активнее израильский коллектив, который готов забить хотя бы один мяч и побороться за выход в третий квалификационный раунд. 
    • Опасный момент
      9'
      ОПАСНО КАК! В штрафной Сабаха" сейчас неразбериха возникла. Пьерро после подачи с левого края со штрафного нанес удар по воротам, но попал во вратаря, а на добивании уже никому из партнеров сыграть не удалось!
    • 7'
      Сундгрен в рискованном подкате сейчас действовал, но все-таки отправил его в аут, не сыграв по ноге своему оппоненту. 
    • 6'
      Футболисты "Сабаха" сегодня наа поле вышли в черных цветах, а игроки "Маккаби" - в зеленом обмундировании предстали на футбольном поле. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Лепиница от Джабера получил удар по ногам. Рефери тут же зафиксировал нарушение правил. Свисток судьи мы тут же услышали. 
    • 3'
      Микельс с левого края выполнял передачу в штрафную израильского коллектива - мяч полетел далеко за пределы поля. Никто из партнеров до снаряда не дошел. 
    • 2'
      В первой встрече победу со счетом 3:0 одержал "Сабах". Хозяева попытаются и сегодня показать свою лучшую игру на поле. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Азербайджане стартовала!  Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех на ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. В очной встрече сыграют «Сабах» и «Маккаби» из Хайфа. Матч состоится в Масазыре, на стадионе «Банк Республика Арена».

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.07. Новички получат приятный бонус!
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      2.07 ПОСТАВИТЬ
      • Прогнозы 127
      Сабах Баку 40.2% (51)
      X 16.5% (21)
      Маккаби Хайфа 43.3% (55)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Сабах Баку
      Ничья
      Маккаби Хайфа
      4.00
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      8.60
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      Все Коэффициенты
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • Второй тайм
    • 47'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Гулиев Аяз уходит с поля. Джамалов Элвин выходит вместо него
    • 17'
      Корню Пьер сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Хазиза Долев бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сабах Баку 1:1 Маккаби Хайфа

    Исход игры
    Сабах Баку
    40.2% (51)
    Ничья
    16.5% (21)
    Маккаби Хайфа
    43.3% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.66% (75)
    Меньше
    35.34% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    79.31% (92)
    Нет
    20.69% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Маккаби Хайфа
    31.5% (40)
    2:1 Сабах Баку
    19.7% (25)
    1:1 Ничья
    14.2% (18)
    1:0 Сабах Баку
    8.7% (11)
    2:0 Сабах Баку
    3.9% (5)
    0:1 Маккаби Хайфа
    3.1% (4)
    3:1 Сабах Баку
    2.4% (3)
    0:2 Маккаби Хайфа
    2.4% (3)
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    Сабах Баку
    Маккаби Хайфа
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