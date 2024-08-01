Сразу же пошли вперед игроки "Маккаби". В итоге на левом фланге израильский коллектив сумел заработать угловой. Это может быть опасно.

В итоге разыграли гости стандарт. Джабер получил мяч от партнера, нанес выстрел по воротам, но намного выше цели сферу направил!

Угловой подавал сам Секидика сейчас, но на выходе сработал вратарь, которому удалось мяч в высоченном прыжке забрать в свои перчатки.

В целом игра "Сабаха" была неплоха в первом тайме. Если бы не пропущенный в середине игрового отрезка гол, можно было и вовсе ее назвать идеальной.

Поддерживают сейчас "Сабах" болельщики, пришедшие на стадион. Этот игровой отрезок, скорее всего, завершится победой израильского коллектива.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:1. "Маккаби" из Хайфы пока впереди, но по сумме двух матчей - 3:1. Впереди хозяева.

Полчаса практически отыграли соперники в матче. Счет на табло все также 0:1. Впереди израильский коллектив.

Угловой подали сейчас хозяева встречи, но после навеса с левого края на выходе уверенно сыграл вратарь.

Микельс дальним ударом по воротам сейчас отметился. Мяч полетел значительно выше цели. Было неплохо, но точнрость вно подвела.

Снова угловой подали футболисты "Сабаха" сейчас. К Секидику сейчас мяч отскочил, и тот в касание мяч рядом со стойкой направил!

В контратаке играли сейчас хозяева. Микельс нанес удар по воротам соперника, но мяч намного выше ворот улетел.

МОМЕНТ! Сирота слева в штрафной соперника оказался. Покатил он мяч в левый от себя угол, но попал в голову сопернику. Нет гола!

Идет дело к завершению первого тайма уже. Тем временем по воротам "Сабаха" был нанесен удар. Хазиза не попадает по мячу и рамке следом.

ОПАСНО! Секидика! Снова он справа на ударной позиции был. Пробил игрок в правый угол, но попал в защитника, после чего спланировал снаряд на угловой.

27' Угловой сейчас зарабатывает "Маккаби". С правого края корнер готовятся подать гости. Посмотрим, что получится из этого.

26' Середина первого тайма идет в нашей встрече. "Сабах" отодвинул игру от своих ворот, что не может радовать израильских фанатов футбола.

25' Неплохо играет сейчас команда хозяев, стала она чаще бить по воротам, чаще атаковать. Азербайджанцам нужно отодвинуть игру от ворот.

23' ОПАСНО! Секидика! Получил он мяч сейчас справа в чужой штрафной, пробил в дальний угол, и сфера рядом со стойкой просвистела! Было очень опасно!

22' Получает Гулиев сейчас повреждение после падения в своей штрафной. Игру он не продолжит. Вместо него Джамалов на поле выходит.

21' А тут какая-то потасовка у ворот "Сабаха". Джабер простреливал мяч в штрафную соперника, а Хазиза замкнул мяч в ворота, но подыграл себе рукой. Не будет засчитано взятие ворот.

20' Нужно сейчас попытаться отодвинуть хозяевам мяч от своих ворот. Пока же "Маккаби" отлично владеет мячом, а еще лучше комбинирует.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХАЗИЗА! 0:1!

Корню отдал передачу на партнера, и тот, выйдя на ворота, переправил мяч в сетку. Забивает важнейший для себя мяч "Маккаби". Счет по сумме двух встреч - 1:3. Азербайджанцы по-прежнему впереди.

16' Кинда в офсайде сейчас оказался. Слишком рано он к мячу побежал и допустил ошибку. Рефери поднял флажок, зафиксировав "вне игры".