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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 4731 Главный судья: Luka Bilbija
Силькеборг
3:2
Конец матча
Мольде
0'
1:0
3' Пенальти
Адамсен Тонни
1:1
22' Гол
Брейвик Эмиль
2:1
57' Гол
Адамсен Тонни
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Оразов Рамазан
78' Красная карточка
Оразов Рамазан
2:2
81' Гол
Коса Маркус Андреас
3:2
88' Гол
Бакиз Юнес
90' Желтая карточка
Albert Posiadala
90'+8

Ход матча

3'
Адамсен Тонни
1:0
22'
1:1
Брейвик Эмиль
(Эйкрем Магнус)
46'
Бакиз Юнес
Линд Александр
 
57'
Адамсен Тонни
(Поульсен Андреас)
2:1
73'
Эстрём Робин
Поульсен Андреас
 
73'
Оразов Рамазан
Андерсен Йеппе
 
75'
Оразов Рамазан
 
78'
Оразов Рамазан
 
81'
2:2
Коса Маркус Андреас
(Стеневик Халлдор)
84'
 
Хестад Эйрик
Брейвик Эмиль
88'
Бакиз Юнес
3:2
89'
Пюндт Андреас
Клинг Андерс
 
89'
 
Хауган Эйрик
Стеневик Халлдор
90'
 
Albert Posiadala

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 728 Количество передач 418
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 111
Силькеборг 27% (30)
X 41.4% (46)
Мольде 31.5% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
4
Ганшаш
Педру
2
Поульсен
Андреас
20
Mads
Larsen
14
Бринк
Марк
8
Андерсен
Йеппе
23
Адамсен
Тонни
21
Клинг
Андерс
9
Линд
Александр
22
Albert
Posiadala
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
4
Лунд
Йенсен
Вальдемар
18
Стеневик
Халлдор
16
Брейвик
Эмиль
17
Дели
Матс
Мёллер
15
Коса
Маркус
Андреас
31
Ловик
Матиас
20
Эриксен
Кристиан
I
7
Эйкрем
Магнус
Силькеборг
4-3-2-1
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Силькеборг
Мольде

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 2 (1) 1
Линд Александр 1 0.5
Бакиз Юнес 1 0.5
Поульсен Андреас 0 0
Бринк Марк 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коса Маркус Андреас 2 1
Эйкрем Магнус 1 0.5
Эриксен Кристиан I 1 0.5
Брейвик Эмиль 1 0.5
Стеневик Халлдор 0 0
Ловик Матиас 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оразов Рамазан 0 1
Линд Александр 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Сонне Оливер 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хагельскьер Андерс 1 0
Albert Posiadala 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Силькеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4
ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2
Мольде
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0
Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё-Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0

Результаты матчей

Силькеборг
Мольде

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Эльфсборг Байду Майкл 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Хунедоара Буш Сержиу 2
Пакш Akos Kinyik 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Силькеборг заслуженно побеждает в отличном матче
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Силькеборг: 63%, Мольде: 37%.
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4731 болельщиков
  • 98'
    Эйванн Каспер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Ганшаш Педру ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Мольде совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Силькеборг 27% (30)
    X 41.4% (46)
    Мольде 31.5% (35)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Силькеборг 3:2 Мольде

    Исход игры
    Силькеборг
    27% (30)
    Ничья
    41.4% (46)
    Мольде
    31.5% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (48)
    Меньше
    55.56% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    82.41% (89)
    Нет
    17.59% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.9% (41)
    1:2 Мольде
    18.9% (21)
    2:1 Силькеборг
    17.1% (19)
    1:0 Силькеборг
    8.1% (9)
    0:1 Мольде
    6.3% (7)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    0:2 Мольде
    2.7% (3)
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