Тур: 2. Стадион: ДжиЮСК Парк. Зрители: 4731 Главный судья: Luka Bilbija
3:2
Конец матча
0'
1:0
3' ПенальтиАдамсен Тонни
1:1
22' ГолБрейвик Эмиль
2:1
57' ГолАдамсен Тонни
75' Undefined phrase: football_event_Оразов Рамазан
78' Красная карточкаОразов Рамазан
2:2
81' ГолКоса Маркус Андреас
3:2
88' ГолБакиз Юнес
90' Желтая карточкаAlbert Posiadala
90'+8
Ход матча
3'
1:0
22'
1:1
57'
75'
78'
81'
88'
3:2
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
1 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
728 Количество передач 418
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Редин
Понтус
20
Mads
Larsen
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Силькеборг
Мольде
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|2 (1)
|1
|Линд Александр
|1
|0.5
|Бакиз Юнес
|1
|0.5
|Поульсен Андреас
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коса Маркус Андреас
|2
|1
|Эйкрем Магнус
|1
|0.5
|Эриксен Кристиан I
|1
|0.5
|Брейвик Эмиль
|1
|0.5
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|Ловик Матиас
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оразов Рамазан
|0
|1
|Линд Александр
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
|Albert Posiadala
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Силькеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4
ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2
Мольде
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0
Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё-Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0
Результаты матчей
Силькеборг
Мольде
Точный счет
3:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|2 (2)
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Хунедоара
|Буш Сержиу
|2
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Силькеборг 3:2 Мольде
Исход игры
Силькеборг
27% (30)
Ничья
41.4% (46)
Мольде
31.5% (35)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (48)
Меньше
55.56% (60)
Обе команды забьют
Да
82.41% (89)
Нет
17.59% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.9% (41)
1:2 Мольде
18.9% (21)
2:1 Силькеборг
17.1% (19)
1:0 Силькеборг
8.1% (9)
0:1 Мольде
6.3% (7)
2:2 Ничья
3.6% (4)
0:2 Мольде
2.7% (3)
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