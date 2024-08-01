Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Адамсен Тонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

88' Г О О О О Л - Бакиз Юнес забивает ударом с правой ноги!

88' Хорошую попытку сделал Адамсен Тонни . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Брейвик Эмиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Брейвик Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Г О О О О Л - Коса Маркус Андреас забивает с правой ноги!

81' Стеневик Халлдор из команды Мольде своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Эриксен Кристиан I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Силькеборг

81' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Брейвик Эмиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Оразов Рамазан из команды Силькеборг - была желтая, а стала красная.

78' Брейвик Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Силькеборг

78' Оразов Рамазан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

77' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Силькеборг отменен из-за положения "вне игры".

76' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Силькеборг

74' Эйкрем Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Мольде совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Адамсен Тонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Эйванн Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

67' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Мольде

65' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Эйкрем Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Мольде совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Мольде совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Силькеборг

61' Коса Маркус Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Мольде совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Г О О О О Л - Адамсен Тонни забивает с правой ноги!

57' Поульсен Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Поульсен Андреас из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Эйкрем Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Стеневик Халлдор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Стеневик Халлдор из команды Мольде своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Удар от ворот произведет Мольде

51' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Хагельскьер Андерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Мольде совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Коса Маркус Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.