Тур: 2. Стадион: ТСК Арена.
1:3
Второй тайм: 90+'
0'
30' Желтая карточкаТейлор Кеннет
37' Желтая карточкаВуканович Алекса
0:1
53' ГолШутало Йосип
1:1
59' ГолLazar Nikolic2
1:2
85' ГолХато Йоррель
1:3
90' ГолТраоре Бертран
Ход матча
30'
37'
53'
0:1
59'
85'
1:2
90'
1:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бутян
Михай
23
Lucas
Barros
10
Николич
Урош
22
Пасвер
Ремко
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
10
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Lucas BarrosЗащитник
- Полузащитник
-
10 Николич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Росич ДраганВратарь
- Защитник
-
15 Еличич ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бозидар Бандович
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Годс МикаНападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
История личных встреч
Войводина Нови Сад
Аякс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Войводина Нови Сад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lazar Nikolic2
|1
|0.5
|Зади-Сери Калеб
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0.5
|Шутало Йосип
|1
|0.5
|Акпом Чуба
|0
|0
|Годс Мика
|0
|0
Карточки
Войводина Нови Сад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Црномаркович Джордже
|1
|0
|Вуканович Алекса
|1
|0
|Петрович Ньегош
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Акпом Чуба
|1
|0
|Бас Юри
|1
|0
Результаты матчей
Войводина Нови Сад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Войводина Нови Сад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Войводина Нови Сад
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Текстилац Оцаци - Войводина Нови Сад 1:3 Войводина Нови Сад - Младост 3:2 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2
Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Войводина Нови Сад 0:3 Войводина Нови Сад - Младост Лучани 1:0 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:0 Войводина Нови Сад - Напредак 5:0 Войводина Нови Сад - Чукарички 2:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:1 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 3:2 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 3:2 Чукарички - Войводина Нови Сад 1:1 Железничар Панчево - Войводина Нови Сад 0:3 Войводина Нови Сад - Чукарички 1:1 Радник Сурдулица - Войводина Нови Сад 0:4
Аякс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1
Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0
Результаты матчей
Войводина Нови Сад
Аякс
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Войводина Нови Сад
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|2 (2)
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Хунедоара
|Буш Сержиу
|2
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Войводина Нови Сад 1:3 Аякс
Исход игры
Войводина Нови Сад
4.3% (5)
Ничья
6% (7)
Аякс
89.7% (104)
Тотал 2.5
Больше
65.14% (71)
Меньше
34.86% (38)
Обе команды забьют
Да
64.22% (70)
Нет
35.78% (39)
Популярный счёт
1:2 Аякс
43.1% (50)
0:2 Аякс
16.4% (19)
0:1 Аякс
10.3% (12)
1:3 Аякс
8.6% (10)
0:3 Аякс
4.3% (5)
1:1 Ничья
3.4% (4)
1:0 Войводина Нови Сад
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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