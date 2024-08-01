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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Войводина Нови Сад
1:3
Конец матча
Аякс
0'
30' Желтая карточка
Тейлор Кеннет
37' Желтая карточка
Вуканович Алекса
0:1
53' Гол
Шутало Йосип
1:1
59' Гол
Lazar Nikolic2
1:2
85' Гол
Хато Йоррель
1:3
90' Гол
Траоре Бертран
90'+7

Ход матча

30'
 
Тейлор Кеннет
37'
Вуканович Алекса
 
42'
Иванович Михайло
Вуканович Алекса
 
46'
 
Ван ден Бомен Бранко
Тейлор Кеннет
53'
0:1
Шутало Йосип
(Акпом Чуба)
57'
Lazar Nikolic2
Николич Урош
 
57'
Радулович Андрия
Бутян Михай
 
59'
Lazar Nikolic2
(Зади-Сери Калеб)
1:1
60'
 
Годс Мика
Боргес Карлос
60'
 
Бергёйс Стивен
Расмуссен Кристиан
71'
 
Хлинссон Кристиан
Фитц-Джим Киян
75'
Marko Velickovic
Бамиделе Юсуф
 
75'
Савичевич Вукан
Полетанович Марко
 
80'
 
Траоре Бертран
Акпом Чуба
85'
1:2
Хато Йоррель
(Бергёйс Стивен)
90'
1:3
Траоре Бертран
(Хато Йоррель)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 116
Войводина Нови Сад 4.3% (5)
X 6% (7)
Аякс 89.7% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Царевич
Лазар
16
Бутян
Михай
29
Коллинс
Шичендже
5
Црномаркович
Джордже
23
Lucas
Barros
18
Петрович
Ньегош
10
Николич
Урош
4
Полетанович
Марко
7
Бамиделе
Юсуф
9
Вуканович
Алекса
14
Зади-Сери
Калеб
22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
28
Фитц-Джим
Киян
6
Хендерсон
Джордан
8
Тейлор
Кеннет
92
Расмуссен
Кристиан
10
Акпом
Чуба
11
Боргес
Карлос
Войводина Нови Сад
4-3-3
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Войводина Нови Сад
Аякс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Войводина Нови Сад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lazar Nikolic2 1 0.5
Зади-Сери Калеб 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хато Йоррель 1 0.5
Ван ден Бомен Бранко 1 0.5
Траоре Бертран 1 0.5
Шутало Йосип 1 0.5
Бергёйс Стивен 0 0
Акпом Чуба 0 0
Годс Мика 0 0

Карточки

Войводина Нови Сад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Црномаркович Джордже 1 0
Вуканович Алекса 1 0
Петрович Ньегош 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тейлор Кеннет 2 0
Акпом Чуба 1 0
Бас Юри 1 0

Результаты матчей

Войводина Нови Сад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Войводина Нови Сад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Войводина Нови Сад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Войводина Нови Сад
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Текстилац Оцаци - Войводина Нови Сад 1:3 Войводина Нови Сад - Младост 3:2 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2
Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Войводина Нови Сад 0:3 Войводина Нови Сад - Младост Лучани 1:0 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:0 Войводина Нови Сад - Напредак 5:0 Войводина Нови Сад - Чукарички 2:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:1 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 3:2 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 3:2 Чукарички - Войводина Нови Сад 1:1 Железничар Панчево - Войводина Нови Сад 0:3 Войводина Нови Сад - Чукарички 1:1 Радник Сурдулица - Войводина Нови Сад 0:4
Аякс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1
Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0

Результаты матчей

Войводина Нови Сад
Аякс

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Войводина Нови Сад
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Хунедоара Буш Сержиу 2
Пакш Akos Kinyik 2
Весь список
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    Прогнозы 116
    Войводина Нови Сад 4.3% (5)
    X 6% (7)
    Аякс 89.7% (104)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Войводина Нови Сад 1:3 Аякс

    Исход игры
    Войводина Нови Сад
    4.3% (5)
    Ничья
    6% (7)
    Аякс
    89.7% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.14% (71)
    Меньше
    34.86% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    64.22% (70)
    Нет
    35.78% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Аякс
    43.1% (50)
    0:2 Аякс
    16.4% (19)
    0:1 Аякс
    10.3% (12)
    1:3 Аякс
    8.6% (10)
    0:3 Аякс
    4.3% (5)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    1:0 Войводина Нови Сад
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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